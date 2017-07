Zažíváme mediální šikanu. Ženy se honí za ideálem, říká Češka podporující normální křivky

Lidovky.cz: Co je cílem projektu #zanormalniholky?

Cílem projektu je to, aby se ženy a dívky zase naučily mít se rády a vážit si sebe samých. Ne až zhubnou, až budou mít nová prsa, až se opálí na dovolené, až si koupí nové oblečení. Aby se naučily mít se rády se vším všudy, i s tím, co chtějí možná změnit.



Lidovky.cz: Proč a jak vás napadlo ho založit?

Před pár lety jsem si založila web o svém životě v zahraničí a cestování po světě. Když jsem se následně dostala do světa sociálních sítí, zjistila jsem, jak moc mě ovlivňují, a to hlavně v negativním slova smyslu.

Lidovky.cz: Jak myslíte v negativním?

Dělala jsem vše pro to, abych se líbila, aby se líbil můj profil na Instagramu, aby to všechno vypadalo ideálně a růžově, zatímco doma to tak vůbec nebylo. Začala jsem si všímat, jak máme zkřivené myšlení a jak se upínáme na jeden ideál krásy, za kterým je mnohdy práce plastických chirurgů, drastických diet a Photoshopu. Čím dál víc mě svazovalo to, že pokud chci „prorazit“, musím být „dokonalá“.

Lidovky.cz: A nebyla jste?

Lhala jsem sama sobě, protože jsem to vůbec nebyla já. Viděla jsem, jak se dívky na profilech urážejí, jak si nadávají, závidí, a také ponižují samy sebe. Uvědomila jsem si, že tudy cesta nevede, alespoň ne pro mě. Na blog jsem napsala článek a dala mu název Za Normální Holky. Během dvou dnů měl přes dvacet tisíc zhlédnutí. Došlo mi, že nejsem jediná, kdo vypíná Instagram s pocitem: „Nejsem dost dobrá.“

Za normální holky Celý projekt najdete na stránce zanormalniholky.cz, na Facebooku i Instagramu. Jeho autorkou je mladá Kristýna Dolejšová. Pochází z Aše, ale dlouhodobě žije v Austrálii. „Mám ráda lidi se srdcem na správném místě a čokoládu,“ říká o sobě.

Lidovky.cz: Co si představujete pod slovem normální?

Podle mě je normální to, že jsme každá jiná. Některé dívky se v pubertě zakulatí, některým prsa prostě nenarostou. Normální je, že ženy mají celulitidu. Můžeme to samozřejmě částečně ovlivnit stravou a cvičením, ale celulitudu má skoro každá holka. A dokonce i muži! Nechápu, kdy se z toho udělal téměř nadnárodní problém a dnes se stovky dívek v létě potí v kalhotách, protože se za sebe stydí! Stejně tak je normální, že ženy mají po porodu povislé břicho, strie, po kojení povolená prsa. Právě daly světu nový život, proboha! Proč je hned nutíme běžet do fitka?

Lidovky.cz: Takže je to o tloušťce?

Vůbec ne! Pár lidí mne osočilo, že podporuji obezitu a to, ať se o sebe holky nestarají. Tak to ale není. Nepodporuji obezitu stejně jako nepodporuji bulimii. To jsou dva extrémy, které potřebují odbornou pomoc. Mluvím tu o mnohem víc než jen čísle na váze.

Lidovky.cz: A to je?

Jsou i další rozdílnosti, které mnohé dívky trápí. Výška, barva kůže, vlasy, nemoci, pihy, styl. Stejně tak i stárnutí a s ním spojené šedivění vlasů... Je to o tom všem a dalších věcech, které ženy řeší.

Lidovky.cz: Váš projekt je tedy pro každou ženu?

Cílovou skupinou jsou hlavně dívky ve věku 13-25 let. To jsou totiž ty slečny, které tráví na internetu několik hodin denně a potřebují to nejvíc slyšet. Nicméně mám velkou oporu i v ženách starších, dokonce i maminkách a babičkách, jelikož jsou rády, že těm jejím milovaným dcerám a vnučkám někdo připomene, že život je víc než jen o tom dostat co nejvíc „lajků“.

Lidovky.cz: Kampaň jste vymyslela vy, ale přidaly se další ambasadorky...

Ambasadorky jsem oslovila sama, podle svého instinktu a jsem nadšená, že se do projektu zapojily. Jsou to dívky a ženy, které jsou hlavně laskavé, mají srdce na správném místě a jsou krásným příkladem toho, že život se dá žít naplno. Cestují, blogují, vytvářejí, podnikají. Jsou to dívky s jizvami po úrazech, ženy se striemi po dětech. Procesovaly svět bez jediné kapky makeupu, trápily se nadváhou, ale i ty, co nemohou přibrat.

Lidovky.cz: Žijete v Austrálii a hodně cestujete. Jak vnímáte české holky ve srovnání s cizinkami?

Za mě osobně jsou Češky a Slovenky nádherné dívky a ženy. V porovnání se světem jim ale chybí odvaha a sebedůvěra.

Lidovky.cz: Kde se to podle vás projevuje?

V zahraničí je třeba úplně normální, že se silnější žena krásně obleče, namaluje a vyrazí mezi lidi. Když pak vejde například do klubu, její úsměv a zdravé sebevědomí rozzáří místnost. Není to namyšlenost a nikoho by ani nenapadlo ji nějak komentovat nebo kritizovat.

Lidovky.cz: Takže je to i o okolím...

Také. Lidi se tu celkově berou otevřeněji a už chápou, že ne každý musí být šťastný v těle fitness modelky, stejně jako fitness modelky by nebyly šťastné například v mém těle. Je tu víc taková atmosféra: „Žij a nech žít“.

Lidovky.cz: U nás to tak není?

V Čechách máme v tomto směru ještě hodně na čem pracovat. Když jsem například na své stránce zmínila fitness trenéra zasnoubeného s dívkou kyprých tvarů, které osobně znám tady v Austrálii, přišla mi zpráva, že „musím být pěkně vypasený prase a že jsme všechny tlustý chudinky.“ Slabší povahy by taková zpráva asi hodně rozhodila.

Lidovky.cz: Jakou roli v celém procesu sebepřijímání hrají sociální sítě?

Sociální sítě jsou ohromně mocné. Srovnávání se s fotkou, která je stokrát přefocená, ostřihnutá, napózovaná, upravená a přefiltrovaná je ten největší nesmysl. Samozřejmě že existují ženy, které dostaly od přírody opravdu nádherná těla, nebo si je neskutečnou dřinou ve fitku zaslouží. Ale i ty často bývají uráženy ze závisti. A lidé zapomínají na to, že to, s čím se narodíme, si nevybíráme nikdo.

Lidovky.cz: Je podle Vás sebevědomí hlavně o postavě?

Vůbec ne. Sebevědomí je o tom, že víme, kdo jsme, víme, co jsme dokázali, překonali a zvládli. Věříme v sebe, a pak nás maličkosti jako pupínek na čele nemůže rozhodit do takové míry, že například nejdeme na rande.

Lidovky.cz: Ale nechtějí muži právě takové ženy?

Samozřejmě že muži chtějí ženy takové, co se o sebe starají, to je asi oboustranné. Nicméně normální muži budou také chtít ženu spokojenou a budou vědět, že nikdo není dokonalý, ani oni sami. Žádná žena se nemůže cítit dobře vedle muže, který ji bude denně tahat za břicho nebo jí říkat, co má jíst. Navíc, každému z nás se líbí něco jiného, a tak každý z nás má šanci najít si partnera podle svých představ. Určitě bych nikdy neměnila svůj vzhled kvůli muži. Když už, tak pouze kvůli sobě.



Lidovky.cz: V čem mají ženy svou sílu? Co je ona „ženskost“, na kterou se někdy zapomíná?

Nedávno mi jeden Španěl řekl strašně krásnou věc, která to vystihuje. „Vy ženy nemáte vůbec tušení, jakou máte moc. Jste krásné a svůdné, také zranitelné a křehké, a přitom neskutečně silné. Když budete chtít a probudíte to v sobě, žádný normální chlap nemůže odolat.“

Lidovky.cz: Je něco, co byste holkám, dívkám a ženám vzkázala?

Buďte samy sebou pro sebe samé. Ne někým jiným, pro někoho jiného. Krása není jenom v hezké postavě, ale také uvnitř nás. Zkuste se vrátit do let, kdy jste se jako malé rády nakrucovaly před zrcadlem a věřily, že jste krásné. Protože takové skutečně jste.