Ze tří ingrediencí. Připravte si doma ananasovou zmrzlinu s limetkou

Ananasovo-limetková zmrzlina

1 středně velký ananas



1 limetka



hrst čerstvé máty



Postup: Ananas oloupejte a nakrájejte ho na menší kostičky. Ananasové kostičky přendejte do uzavíratelné misky, vložte ji do mrazáku a nechte ji tam nejlépe přes noc. Druhý den vhoďte zmrzlý ananas do food processoru nebo mixéru, přidejte šťávu z jedné limetky, hrst máty a vše rozmixujte. Hotovou zmrzlinu naservírujte do misek, ozdobte snítkou máty a podávejte.

Recept pro Kitchenaid.cz připravila Michaela Šůša Šupáková z blogu Cooking with Šůša.