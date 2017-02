Zprávy dne podle editora: Sobotka je mužem, namyšlení lékárníci a zlaté řemeslo

Premiér Bohuslav Sobotka se na svém facebookovém účtu nezvykle ostře opřel do vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle něj ministr financí využil korunových dluhopisů, aby „důkladně oje*al český stát.“ Jeho slovník okamžitě vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích.



„Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně oje*** český stát. Říká, že to bylo chvíli legální,“ objevilo se v pátek dopoledne na oficiálním facebookovém profilu premiéra Bohuslava Sobotky.

A pokračoval. „Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ zakončil ostrý příspěvek.

Sobotkova nezvykle tvrdá reakce na aktuální kauzu spojenou s vicepremiérem Babišem vyvolala na síti okamžitou vlnu reakcí. Lidé v komentář reagovali především na Sobotkův slovník, zejména pak na použitý vulgarismus a rázný projev.

Ani devatenáct let poté, co je u nás povolen prodej vyhrazených léků mimo lékárny se s tím lékárnici reprezentovaní Českou lékárnickou komorou nesmířili. Ruku v ruce s narůstajícím prodejem paralenu, ibalginu a dalších přípravků proti bolestem a teplotám stále hlasitěji volají po novelizaci zákona a zpřísnění podmínek prodeje.

Lékárna (ilustrační foto).

Ohánějí se především nedostatečným školením prodavačů, kteří nejsou lékárníky, a riziky případného předávkování, například při interakci s jinými léky se stejnou účinnou látkou. Jenž všechny tyto obavy jsou v naprostém rozporu se západní zkušeností a se zdravotnickými fakty. Jinak řečeno, nejde o nic jiného než o špatně skrytý boj se snahou udržení kontroly nad (rozumí se příjem z práce) vydáváním léků.

Jak říká MUDr Martin Jan Stránský, zakladatel KOZ, ředitel Polikliniky na Národní a zároveň primář neurologie na Yaleske nemocnici, „v žádné jiné zemi, kde se volně prodávají léky, nejsou prodejci (zvlášť na benzínových pumpách) školeni či zodpovědní za důsledky jimi prodaných léků tzv. ‚over the counter‘ tedy ‚přes pult‘. Je to tím, že se neukázalo, že takto volný prodej léků má neblahý vliv na populaci, ať se týče možného předávkování či negativní interakcí s jinými léky. Jedná se tedy o prostý výmysl ze strany lékárníků.“

Rozstřílená auta plní servisy



Nejlukrativnějším byznysem v severoiráckém Mosulu, který se pomalu vrací k životu, je oprava aut. Východ města osvobozený od nadvlády teroristů z Islámského státu (IS) se po několikaměsíčních bojích změnil ve vrakoviště. Poničená vozidla svěřují lidé do rukou čím dál vytíženějších mechaniků, kteří zatím jako jediní profitují ze situace ve městě.



Auta naplněná výbušninami, improvizovaná bombová zařízení, minometné útoky a letecké bombardování smetly v Mosulu vše, co jim stálo v cestě, tedy i zaparkovaná vozidla. Jejich vraky je možné najít téměř na každé ulici. Pro mechaniky je to ale ráj.

Dělníci na předměstí Mosulu opravují zničená auta.

„Daří se mi skvěle. Zájem se zvedl o 50 procent,“ říká v reportáži agentury Reuters Khaled Younes, majitel servisu, zatímco dává pokyny svým zaměstnancům a u toho zalepuje čelní sklo vozidla zničeného minometným zásahem. Jindy se objevuje rozklepaná dodávka s tuctem děr po střelbě ostřelovačů.

Younes a další majitelé autoservisů jsou zřejmě jediní, kteří z ofenzivy spojeneckých sil proti IS skutečně těží. Lidé, kteří se do města bez fungující veřejné dopravy vracejí, se totiž potřebují přepravovat do práce a zajišťovat svým rodinám obživu.

Kapustu, ať už růžičkovou, nebo hlávkovou, můžeme bez nadsázky považovat za královnu zimní zeleniny. Na záhoncích přečká i třeskuté mrazy.

Kapustu neboli brukev známe snad všichni, ne každý však má tuto košťálovou zeleninu spojenou s potravinou chutnou, zdravou či snad lahodící čichu. Na svědomí to mají pravděpodobně školní jídelny z časů minulých i přítomných, ve kterých je kapusta nestárnoucím hitem stejně tak jako nestárnoucí noční můrou na druhé straně výdejního okénka.

A není se čemu divit, poněvadž v podání velkokapacitních vývařoven, které si ji oblíbily pravděpodobně pro její nízkou cenu a jednoduchost přípravy, opravdu kapusta povětšinou nemůže chutnat (a ani vypadat) nijak úžasně.

Kapusta (ilustrační foto)

Averze vůči kapustě ale není v žádném případě na místě – jedná se o zeleninu, o jejíchž účincích se dnes mluví v superlativech. Pojďme se společně podívat, co je kapusta zač, a nakonec možná uznáte, že jste tento pramen zdraví ze svých jídelníčků vyškrtli nanejvýš nespravedlivě.

Jeden z lídrů bankovního trhu uspořádal největší party své historie. Česká spořitelna sezvala na sobotu 21. ledna do pražské O2 Areny všechny své zaměstnance i s doprovodem. Dorazilo zhruba dvanáct tisíc lidí. Osmihodinová oslava s koncerty českých hvězd vyšla firmu podle informací serveru Lidovky.cz na částku převyšující dvacet milionů korun.



Ačkoliv velké společnosti v Česku čas od času pozvou své lidi na nějaké větší setkání, toto lednové patřilo mezi nejvýraznější akce svého druhu.

Největší tuzemská banka, podle počtu klientů, tak trochu napodobila investiční skupinu PPF, která proslula pompézními večírky pro zaměstnance. Společnost Petra Kellnera loni před Vánocemi uspořádala na Pražském hradě koncert slavného zpěváka Lennyho Kravitze, v minulostí jí hrála také kapela Lucie či dokonce světoznámý Sting.

Americký rocker Lenny Kravitz vystoupil v pražské O2 areně

Česka spořitelna byla o něco skromnější, vsadila hlavně na oblíbené domácí hvězdy, které se střídaly s proslovy nejvyšších manažerů finanční skupiny. V minulosti uspořádala skupina i další velké akce, nikdy však na ně nesezvala všechny zaměstnance.