Zprávy víkendu podle editora: o co přišel člověk, který nesledoval senátní volby

Dá se předpokládat, že kde bylo málo voličů, bylo ještě méně diváků. Pro čtenáře, kteří dali přednost příjemněji strávenému víkendu a chtějí se ve výsledcích zorientovat, jsme připravili stručné shrnutí.

Je to skoro jako v pohádce o třech bratřích. Senátní volby nejzásadněji ovlivnily pozice tří koaličních stran - KDU-ČSL, ANO a ČSSD. Pohádkové rozuzlení čekalo lidovce, kteří obsadili pět z 27 uvolněných senátorských postů. Další čtyři mandáty pak získají kandidáti, které KDU-ČSL podporovala společně s dalšími stranami.

O volebním úspěchu naopak nemůže mluvit hnutí ANO, jemuž do druhého kola kpostoupilo čtrnáct kandidátů. Přes velká očekávání však v duelech druhého kola porazili své soky jen tři z nich.

A za hotový volební debakl by víkendový volební rozstřel mohla brát sociální demokracie, která vyhrála jen ve dvou obvodech. Musí tak počítat se ztrátou sedmi senátorských křesel, která neobhájila, přesto však zůstane v horní komoře nejsilnější politickou stranou. Více o výsledcích voleb čtěte ZDE.

Co z toho vyplývá? Podle komentátora Lidových novin Martina Zvěřiny si sociální demokraté i ANO si musejí uvědomit, že ani známí sportovci, ani ministři či poslanci se netěší automatické důvěře, pokud si volič může vybírat ve většinovém volebním systému.



„A to je též důvod, proč by se lidovci měli na svůj skvělý výsledek dívat střízlivě. Druhý nejsilnější klub v Senátu je jistě významná politická síla, avšak ani straníkům, ani předsedovi v Paláci Charitas by neměl výsledek příliš stoupnout do hlavy. Arogantní lidovci, to je cesta zpět mimo sněmovnu,“ varuje lídra strany Pavla Bělobrádka ve svém povolebním komentáři.

Na obzoru se však rýsuje ještě větší problém. Rekordně nejnižší volební účast, která se v druhém kole nedotkla ani patnáctiprocentní hranice, v očích voliče oslabuje senátorský mandát. Některým senátorům by s trochou představivosti a vůle mohlo stačit k cestě do senátorského křesla přesvědčit obyvatele středně velkého sídliště, ostravskému senátorovi Nytrovi totiž stačilo k zisku mandátu podle oficiálních statistik pouhých 6058 hlasů.

Podle politologa Lukáše Novotného by si přitom tuto „erozi důvěry“ měli uvědomit hlavně samotní senátoři. „Musí si uvědomit, že je zvolilo doslova pár lidí. Jejich mandát není silný,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Co to podle něj znamená pro jejich práci? „Je zapotřebí, aby senátoři přistoupili na to, že Senát má být a že je možné jej více využívat. Vnímat ho jako místo, kde se můžou předdiskutovávat i dodiskutovávat věci, na které třeba není ve sněmovně vždycky čas. Senát by tento prostor mohl poskytovat,“ vysvětluje svoji představu kNovotný, který zároveň analyzoval i možnou příčinu neúspěchu ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ten v senátních volbách neuspěl, a pokud by dodržel svůj předvolební slib, nabídne rezignaci na ministerský post. „Možná mu paradoxně uškodilo právě avizování, že v případě nezvolení odstoupí,“ spekuluje v rozhovoru politolog.

Dostojí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek svému předvolebnímu slibu?

Právě jihočeský střet mezi Mládkem a starostou Tábora Janem Větrovským (ANO) se stal jedním z nejostřeji sledovaných duelů letošních voleb. Po sečtení všech hlasů se pro Větrovského vyslovilo téměř 60 procent voličů a Mládkovi muselo zatrnout. Minulou sobotu se totiž nechal slyšet, že pokud neuspěje, dá k dispozici svou vládní funkci. Zatím není jasné, jak bude postupovat. „Nechci přidělávat problémy ani straně, ani předsedovi, bude to na něm,“ řekl novinářům. Svůj slib však prý hodlá dodržet. „Platí, že vzhledem k prohře nabídnu své ministerské křeslo, ale zatím jsem tak ještě neučinil,“ uvedl Mládek pro server iDnes.cz.

S ještě výraznější prohrou se musel smířit senátor Zdeněk Škromach, jemuž v souboji se starostkou obce Ratíškovice Annou Hubáčkovou na Hodonínsku nepomohly ani Hovory od bazénku ani grilování ryby se současným hejtmanem Michalem Haškem. Zisk pouhých 33 procent hlasů Škromacha vyřadil z horní komory a po jmenování nových senátorů si bude muset najít novou práci. Sociálnědemokratický politik byl přitom horkým favoritem sázkových kanceláří, které na jeho výhru před prvním kolem vypsaly nejatraktivnější kurz ze všech aktuálních kandidátů.

Kandidát na Hodonínsku Zdeněk Škromach z ČSSD mluví před svým domem v Rohatci. Škromach ve 2. kole senátních voleb prohrál 15. října s Annou Hubáčkovou.

Po vyhlášení finálních výsledků přišel čas na reflexi i pro ministra financí a lídra ANO Andreje Babiše. „Boj o Senát je fakt těžký, musíme se ještě hodně učit a hledat osobnosti, které lidi znají, tam, kde žijí,“ uvedl na následné tiskové konferenci. Osobně prý čekal zisk celkem pěti mandátů, povedlo se získat tři. Zvlášť pak ocenil, že se do Senátu dostali starosta a učitel Jaroslav Větrovský a Ladislav Václavec.

Pro koalici pravicové TOP 09 a hnutí Starostů a nezávislých to byly schizofrenní volby. Na jednu stranu získala jen dva mandáty. Zároveň však její kandidát, ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička s přehledem vyhrál jeden z vůbec nejsledovanějších střetů v celé zemi, o čemž svědčila i nadprůměrná volební účast, která se pohybovala nad hranicí 23 procent.

Jeho soupeřem v „akademickém duelu“ se totiž stal filozof Václav Bělohradský (ČSSD + Strana zelených). Daleko za sebou oba nechali v prvním kole řadu osobností: tanečníka Vlastimila Harapese (ANO), disidenta Františka „Čuňase“ Stárka (ODS) či bývalého generálního ředitele společnosti Sazka Aleše Hušáka (NEZ). Druhé kolo však jen potvrdilo to, co bylo jasné už na konci kola prvního - že většina zúčastněných voličů na Praze 6 chce v Senátu Růžičku.

Kandidát do Senátu Jiří Růžička slaví vítězství.

Známé osobnosti si nezoufaly jen na Praze 6. Volební debakl si prožil hokejista Jiří Šlégr (ČSSD), kterého na Mostecku s 71procentní podporou od voličů porazila nestranická kandidátka Alena Dernerová, nominovaná za hnutí Severočeši.cz. A už potřetí v řadě se do Senátu nedostal žokej Josef Váňa (ANO). Ve volebním okresu Karlovy Vary získal jen třetinu hlasů.

Nejspíš nejvíce ze všech budoucích senátorů byl nakonec výsledkem druhého kola voleb překvapený autor večerníčků se zvířátky Václav Chaloupek, jehož v obvodu Plzeň-město vyneslo do horní komory Parlamentu 60 procent hlasů. „Já s tím opravdu nepočítal. Čekal jsem, že v úterý pojedu do České televize, kam jim povezu náměty na další věci, které bych byl ochotný dělat,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz s dovětkem, že se zrovna chystá projít do lesa, aby si srovnal myšlenky.