Dienstbier: Zrušení HateFree? Důvodem by neměly být aktivity exšéfa

Lidovky.cz: Překvapil vás záměr ministra pro lidská práva Jana Chvojky zrušit projekt HateFree?

Doufám, že to zatím není schváleno, ale že jde zatím o jen o úvahu. Kdyby to tak ale skončilo, rozhodně by to pro mě bylo překvapení. Považoval bych to za škodu. Projekty, které čelí nenávisti ve společnosti, což je i podstatou celého projektu, jsou dnes nanejvýš zapotřebí.



Výsledek jednání s ministrem: Ministr Chvojka po úterní schůzce s vedením HateFree Culture zopakoval, že tento projekt proti rasové i jiné nesnášenlivosti ve společnosti v dubnu podle plánu skončí. Následovat bude vyhodnocení a zadání nového projektu.

Mírně odlišně o závěru schůzky hovořil pro server Lidovky.cz i šéf kampaně Lukáš Houdek. "Závěrem jednání s panem ministrem je, že projekt financovaný z takzvaných Norských fondů logicky končí na konci dubna. V horizontu dvou týdnů se znovu sejdeme a budeme mluvit o podobě jeho udržitelnosti,“ uvedl pro server Lidovky.cz krátce po schůzce Houdek.



Lidovky.cz: Celý projekt vznikal pod vašimi křídly. Vnímáte záměr ministra i skrze to?

Od projektu se nijak nedistancuji, naopak jej považuji za užitečný, nicméně základy projektu byly položeny ještě dříve, než jsem přišel na úřad. Připravoval se ještě v předchozím období. Je ale pravda, že k realizaci došlo v době, kdy jsem byl v úřadě ministra pro lidská práva. Celou dobu jsem projekt podporoval.

Lidovky.cz: Slyšel jste z úst ministra Chvojky nějaké konkrétní výtky k projektu?

On se o tom se mnou vůbec nebavil. Kdyby mi zavolal, rád se s ním o tom pobavím. S překvapením jsem se tu zprávu dočetl v novinách. Také jsem si přečetl, že má mít v úterý schůzku se zaměstnanci úřadu, kteří na projektu pracují (viz Výsledek jednání s ministrem). Pevně věřím, že i to může změnit jeho konečné rozhodnutí. Jediný argument, který jsem od něj zatím zaznamenal, je ten, že se o projektu v poslední době hovoří v souvislosti s financováním a méně už o jeho obsahu.

Lidovky.cz: Je to podle vás relevantní kritika?

To nepovažuji za důvod, který by měl vést k ukončení aktivit.

Lidovky.cz: Ministr pro Aktuálně.cz uvedl, že projekt zpochybnila například kauza bývalého šéfa HateFree Nikoly Křístka, jenž působil také v občanském sdružení AISIS pro vzdělávací programy. Zde si měl Křístek jako jediný uchazeč přijít ve veřejných zakázkách na pět milionů korun. Je toto podle vás důvodem pro zpochybňování projektu HateFree?

Dosud jsem o tom nevěděl a co jsem si zjišťoval, tak pan Křístek pro neziskovou organizaci vykonával práci pro zcela nesouvisející projekt v jednom z krajů. Pokud vím, týkalo se to zdravotnictví a v momentu, kdy zjistil, že se nezisková organizace hlásí do výběrového řízení, tak to měl dle mých informací všude na úřadech oznámit a výběrového řízení se neúčastnit. Kdyby toto mělo být důvodem pro skončení jakýchkoli snah v oblasti boje proti násilí z nenávisti, tak by mi to přišlo jako škoda.

Lidovky.cz: Tvůrci projektu se o kroku ministra dozvěděli stejně jako vy až z médií. Financování HateFree mělo skončit v dubnu. Od začátku se prý počítalo s jeho prodloužením. Nakolik to bylo podle vás reálné?

Je pravda, že projekt měl končit v dubnu. Reálně se ale nedá mluvit o ukončení toho projektu, jako spíše o tom, jestli má být podán navazující projekt. S tím se počítalo, a já bych to dokonce považoval za užitečné, z toho důvodu, který jsem už nastínil. Skutečně doufám, že šlo jen o úvahu a že konečné rozhodnutí bude jiné.

Lidovky.cz: Měla by kampaň podle vás případně pokračovat ve stejném duchu, či projít nějakou změnou?

Dá se hovořit o tom, co ve stávajícím projektu funguje hůře a co lépe, a jak by se měl postavit navazující projekt. Určitě by se mělo využít to dobré ze stávajícího projektu a využít to.

Lidovky.cz: Pokud jde o samotnou náplň projektu, v čem měl největší sílu? Proč považujete jeho fungování za důležité?

Obecný důvod je ten, že situace ve společnosti není idylická. Panuje určité napětí a strach. Někteří lidé i aktivně šíří nenávistné nebo lživé informace týkající se určitých skupin osob. Je dobré na to reagovat například tím, že se na webových stránkách projektu přinášejí ověřené informace, které vyvracejí nesmysly, které se často šíří a podněcují nenávist či napětí. To je zásadní věc, a to právě v prostředí sociálních sítí, které je z tohoto hlediska někdy bohužel problematické.

Lidovky.cz: Považujete právě vyvracení dezinformací za největší úspěch kampaně, či byste dokázal jmenovat i další pozitivní stránky HateFree?

Kampaň má celou řadu dílčích cílů. Třeba školení policistů v problémových regionech k tomu, aby byli schopni efektivně postupovat při čelení těmto jevům ve své činnosti. Je tam celá řada dalších pozitivních přínosů. Není to jen nějaká webová stránka nebo stránka na Facebooku.