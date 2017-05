ZVĚŘINA: Sněmovní tribunál. Poslanci zapomínají, že poslední slovo má volič

Ne že by si Andrej Babiš a jím donedávna vlastněná média nevyslechli spoustu ostrých slov z úst někdy hodně rozčilených poslanců, ale spíš se zúčastnění nebyli schopni ničeho rozumného dobrat. Takže jsme se dověděli například následující moudro: „nikdo nikdy poctivou prací nezbohatl“, případně vyslechli nářky na to, že někdo z poslanců musí poslouchat názory kolegů. Chudáčci poslanci.

Je nad slunce jasnější, že koaliční roztržku nevyřeší poslanci, ale pouze vládní strany s prezidentem. To bylo možno vyčíst i z naprostého nezájmu vládních představitelů o debatu; odešli si po své práci krátce poté, co byl program schůze schválen. Bez ohledu na znění jakéhokoli usnesení je zřejmé, že vláda Bohuslava Sobotky bude rekonstruována a že se nyní hraje o to, na koho se tato výměna „hodí“, proto boje o vypovězení koaliční smlouvy. ANO navíc žádá záruky, aby novým ministrem financí byl jmenován jeho kandidát. To nelze řešit jinak než v exekutivě. Nejkonstruktivnějším se, žel, včera jevil návrh komunisty Vojtěcha Filipa vyslovit vládě nedůvěru.

Je záhadou, čeho chce ČSSD spolu s lidovci dosáhnout. Až bude Andrej Babiš mimo vládu, nezůstane sedět s rukama v­klíně a povede zajisté konfrontační kampaň „z opozice“. Taková podivná věc jako plivat na vládu, ve které jeden tři roky usilovně pracoval, by byla podobně legitimní jako čerstvá nechuť ČSSD a lidovců ke koaličnímu partnerovi. Odstřižení se od Andreje Babiše je zkrátka dvojsečné, protože tu distanci získá i druhá strana a o schopnosti získávat protestní hlasy nemusíme v případě hnutí ANO pochybovat.

A chcete pozitivní zprávu? Český národ, zastoupený poslanci, je národem písmáků. Péče o tiskoviny je dojemná, je to podobné jako při debatách o psech či o školství. Problematice rozumí každý, protože si už v životě několikrát noviny koupil. A­ohledně obav poslanců z davu zmanipulovaných voličů (nechávajících se navíc manipulovat dobrovolně) by bylo dobré připomenout, že ani před skoro 30 lety se mocné propagandistické mašinerii nepovedlo občany obalamutit. Někteří poslanci zkrátka lidem nevěří.