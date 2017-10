American Girl nebo Free Fallin‘. Poslechněte si největší hity Toma Pettyho

V pondělí zemřel ve věku 66 let na srdeční selhání americký zpěvák, kytarista a skladatel Tom Petty. Úspěšný hudebník vystupoval hlavně se svou kapelou The Heartbreakers. Připomeňme si sedm písní z dlouhého seznamu jeho hitů.

Tom Petty se v hudbě pohyboval více než čtyřicet let. Prodal těžko uvěřitelných 8 milionů nosičů svých nahrávek. Pod uměleckým pseudonymem Charlie T. Wilbury spolupracoval třeba i s Bobem Dylanem nebo Royem Orbisonem.

American Girl (1976)



I přes svůj název píseň American Girl v USA propadla. Úspěch ale slavila v Anglii, kde posluchači ocenili zemitý rokenrol dosud téměř neznámé skupiny The Hearbreakers.



Refugee (1979)

Skupina the Heartbreakers se potýkala se svou nahrávací společností. Petty napsal, údajně ve vzteku, skladbu, ve které se z tohoto nezdravého vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci vyzpovídává. Vše ovšem zaobaluje do metafor skutečného milostného vztahu.

Free Fallin´ (1989)



Kdo by neznal tuto skladbu z Pettyho debutového sólového alba Full Moon Fever? Na písni spolupracoval s baskytaristou Jeffem Lynem a toto duo ji napsalo a nahrálo ve studiu za pouhé dva dny. Písnička se dostala na pozici 77 v žebříčku 500 nejlepších světových písní magazínu The Rolling Stones. Nesmrtelnost ji zajistil i „cover“ od Toma Cruise ve snímku Jerry Maguire režiséra Camerona Crowea.





I Won´t Back Down (1989)



“Vím, co je správné. žiji jen jednou,“ zpívá Petty v písni, na které znovu spolupracoval s Jeffem Lynem. Zajímavé je, že tato píseň se znovu začala hojně hrát v amerických rádiích po teroristických útocích z 11. září. Pro mnohé představovala jeden ze symbolů nezlomeného národa.





Learning to Fly (1991)



Learning to Fly je zdánlivě jednoduchá píseň o čtyřech akordech. Procítěný text ale dožene mnohé určitě až k slzám. Tato Pettyho skladba se udržela na vrcholcích žebříčků celých šest týdnů.

You Don´t Know How it Feels (1994)



Tom Petty se projevuje jako plně autonomní skladatel na albu Wildflowers. Největší hit z této desky se vyznačuje skvělým beatem a sólem na harmoniku. „Pojďme si ubalit dalšího jointa,“ zpívá hudebník.





Square One (2004)



Režisér Cameron Crowe nezůstal s Pettyho hudbou jen u Jerryho Maguirea. Píseň Square One z alba Highway Companion si Crowe vybral jako ústřední píseň svého úspěšného filmu Elizabethtown. Píseň byla nominována na Grammy.