Evropští státníci opět budou hledat šéfa Komise a v Lánech se bude řešit ministr kultury

Politické špičky na summitu Evropské unie opět budou hledat shodu ohledně nástupce Jeana-Claudea Junckera a obsazení dalších klíčových pozic v unijních strukturách. Hrad kvůli původně neplánovanému pokračování summitu musel odložit schůzku, na které chtějí předsedové vládních stran řešit s prezidentem obsazení postu ministra kultury. Jednání začne až v osm hodin večer. Ve Wimbledonu nastoupí Petra Kvitová a Tomáš Berdych.

V Bruselu od 11:00 pokračuje summit EU, na kterém šéfové států a vlád budou dál řešit obsazení postů ve vedení unie. Summit začal v neděli a pokračoval celou noc až do pondělí, kdy byl po 18 hodinách přerušen kvůli hlubokým neshodám. Vrcholní politici z jednotlivých zemí EU nedokázali najít shodu na tom, kdo by měl na podzim v čele Evropské komise nahradit jejího stávajícího šéfa Jeana-Claudea Junckera.

Země V4, tedy Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika, na summitu EU zůstaly jednotné, pokud jde o jejich společný odmítavý pohled na možnost, že by Evropskou komisi v příštích pěti letech vedl její nynější první místopředseda, socialista Frans Timmermans. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že tento postoj se nezmění ani v dalším jednání.

Prezident Miloš Zeman přijme v Lánech premiéra Andreje Babiše a šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Premiér chce prezidenta přesvědčit, aby po více než měsíci vyhověl návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Konání schůzky nicméně zkomplikovalo pokračování summitu. Původně byla naplánována na 17:00, Hrad ji ale na žádost Babiše nakonec odložil na 20:00.

Dnes začíná ustavující zasedání nového Evropského parlamentu, které potrvá do 4. července. Plénum by ve středu mělo zvolit předsedu, čtrnáct místopředsedů a rozhodnout o počtu a velikosti stálých výborů.



Poprvé se sejde dočasná senátní komise k vyhodnocení unijních auditů týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací EU do českého zemědělství. Dvanáctičlennou komisi, která nebude vyšetřovací, bude řídit Zdeněk Nytra z klubu ODS. Komise má působit do konce ledna příštího roku, její mandát ale v případě potřeby může být prodloužen. Jejím cílem bude shromažďovat informace o auditních zpráv Evropské komise.

Druhým dnem pokračuje v Londýně tenisový Wimbledon. Na trávě v All England Clubu se představí dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová a finalista z roku 2010 Tomáš Berdych. Oba jsou po zdravotních problémech a ne zcela fit. Soupeřkou Kvitové bude Ons Džabúrová z Tunisu, které sice prošla před Wimbledonem v Eastbourne do semifinále, ale do toho kvůli zranění kotníku nenastoupila. Soupeřem Berdycha bude Američan Taylor Fritz, který v Eastbourne vyhrál a slavil první titul na ATP Tour. Aktuálně je 31. hráčem světa.

V 10:00 začínají mimořádné prohlídky dlouhodobě uzavřeného zámku Zelená Hora u Nepomuku, známého z románu a filmu Černí baroni. Součástí je prodej suvenýrů, regionálních potravin, historické souboje, divadelní představení, středověká hudba a dobový tanec. Končí v 18:00.

Pokračuje 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Do 6. července. Na programu je mimo jiné od beseda s tvůrci filmu režiséra Jiřího Svobody Vysoká hra, uskuteční se od 11:00 v Domě České televize. Mezi 15:00 až 16:00 bude ve Vodafone Lounge - Hotel Thermal beseda se zakladatelkou a dlouholetou ředitelkou European Film Marketu při festivalu Berlinale Beki Probstovou. V 16:00 začíná v kinosálu Pupp projekce filmu Narušitel systému německé režisérky Nory Fingscheidtové a ve 22:30 bude ve velkém sále hotelu Thermal předpremiéra filmu Spider-Man: Daleko od domova. Do kin film vstoupí 3. července.