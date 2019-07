Zaměstnavatelé opět musí proplácet první tři dny nemoci, Madeta přichází o mléko a začíná Wimbledon

Po deseti letech skončila karenční doba, zaměstnanci tak budou dostávat peníze od počátku nemoci. Největší česká mlékárna Madeta přichází o významné dodávky mléka a vláda projedná nové podmínky pro pěstitele chmele. Japonsko obnovuje komerční lov velryb. Také sledujeme filmový festival v Karlových Varech a v Londýně startuje slavný Wimbledon.

Počínaje dneškem začíná platit novela zákoníku práce, která po deseti letech ruší takzvanou karenční dobu. Nemocní pracovníci tak znovu budou dostávat náhradu mzdy či platu i za první tři dny stonání. Zaměstnavatelé lidem vyplatí 60 procent základu příjmu. Za to se jim snižuje sazba nemocenských odvodů z 2,3 procenta na 2,1 procenta. Stejný pokles je i u sazby pro živnostníky, kteří si platí nemocenské pojištění.

Největší česká mlékárna Madeta přijde ode dneška o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně, které jí dodávalo Mlékařské a hospodářské družstvo JIH. Družstvo bude kvůli vyšší cenně více prodávat do Německa. Pro Madetu to může znamenat roční propad tržeb až miliardu korun, zatím si zajistila 50 tisíc litrů od jiných dodavatelů.

Mimořádný summit EU se v Bruselu zabývá novým obsazením klíčových funkcí v unijních institucích. Pokud se šéfové států a vlád zemí EU nedohodnou v neděli či v noci na pondělí, jsou připraveni se sejít znovu k pracovní snídani v 9:30.

Nové podmínky pro šlechtitele a pěstitele chmele přinese novela zákona o oběhu osiva a sadby, kterou projedná v pondělí vláda. Materiál z pera ministerstva zemědělství například zruší povinnost provádění zkoušek užitné hodnoty odrůd chmele pro registraci. Na druhou stranu Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský, který pěstitele kontroluje, bude zkoumat vzorky rozmnožovacích materiálů chmele za nových podmínek. Dodavatelé budou muset tři roky uchovávat záznamy o vlastnostech materiálu.



Česku se zatím nedaří naplňovat národní strategii, jejímž cílem bylo snížení počtu obětí dopravních nehod na úroveň EU. Stát proto chce více zapojit kraje a obce a zaměřit se na nejohroženější účastníky provozu. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který v pondělí prostuduje vláda. Loni na silnicích zemřelo 565 osob, těžce zraněno bylo 2465 osob.

Začíná platit nová vyhláška o advokátní zkoušce, která před písemnou a ústní část nově zavádí písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. Ke zkoušce budou připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude od 1. července 23:00 do 5. července do 05:00 (to znamená čtyři noci) v Prazeuzavřena západní trouba tunelu Mrázovka ve směru na Zlíchov. Druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu.

Japonsko po víc než 30 letech obnovuje komerční lov velryb poté, co na konci loňského roku vystoupilo z Mezinárodní velrybářské komise. Lovit začne dnes ve městě Kuširo na nejseverněji položeném ostrově Hokkaidó. Japonsko zastavilo komerční lov v reakci na moratorium komise, které bylo zavedeno kvůli zmenšujícím se populacím velryb. Země ale pokračovala v takzvaném lovu pro vědecké účely. Maso z těchto velryb si i přes regulace našlo cestu do japonských obchodů.

Od 10:30 se v Senátu uskuteční pietní akt k výročí úmrtí prvorepuplikové senátorky Františky Plamínkové, kterou Němci popravili za heydrichiády 30. června 1942 na Kobyliské střelnici. Plamínková 14. září 1938 napsala otevřený dopis Hitlerovi, v němž se zastala prezidenta Edvarda Beneše. Po okupaci odmítla zůstat v cizině, ačkoliv měla pas a legálně vyjela do Skandinávie.

Sledujeme 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Projekce filmů začínají v 19:00. V kinosálu Národní dům se bude promítat snímek Narušitel systému německé režisérky Nory Fingscheidtové, v Puppu diváci uvidí film Antologie města duchů kanadského režiséra Denise Cotého a v kongresovém sálu hotelu Thermal bude projekce filmu Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci. Ve 22:30 začíná ve velkém sálu Thermalu světová premiéra prvních dvou dílů nového seriálu HBO Europe Bez vědomí.

Na travnatých dvorcích All England Clubu v Londýně začíná nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Světová trojka Karolína Plíšková začne v pondělí v poledne středoevropského času na kurtu číslo dvě. Svoji formu bude na úvod potvrzovat proti Číňance Ču Lin.