Prahu zaplaví fanoušci Karla Gotta i fotbalové Anglie, v Oslu vyhlásí Nobelovu cenu za mír

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Veřejnost se může na pražském Žofíně rozloučit s populárním zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Palác na Slovanském ostrově poblíž Národního divadla se otevře v 8:00. Lidé budou moci přicházet až do 22:00. Čeká se účast desítek tisíc fanoušků. Rozloučení budou provázet bezpečnostní opatření a omezení dopravy. Policie uzavřela Masarykovo nábřeží od Jiráskova mostu až po most Legií, omezení trvá od páteční 01:00 až do sobotních 04:30. Provoz všech linek metra, především však linky B, bude v pátek mezi 07:00 a 24:00 posílen.

Fanoušci se na Slovanský ostrov dostanou jedině od konce ohrazeného prostoru, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. Do Paláce Žofín povede trasa přes most Legií a Masarykovo nábřeží. Z budovy budou lidé odcházet druhou stranou, přes Slovanský ostrov dojdou ke Galerii Mánes, kde projdou průchodem.

S žofínským rozloučením se bude překrývat festival světla Signal, který po dohodě s pozůstalými vzdá zpěvákovi hold minutou ticha. Signal má po Praze 18 instalací, nejblíže Žofínu je ta největší od Jakuba Peška. Každý večer pomocí čtyř laserů pokrývá obrazem 180 000 metrů krychlových mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem.



Prahu čeká také série protestních akcí hnutí Extinction Rebellion, které upozorňuje na klimatickou krizi. V 8:00 a 17:00 bude několikaminutová blokáda dopravy na blíže neurčených místech. V 11:00 začne protest u České televize na Kavčích horách, ve 14:00 bude protest před vstupem do budovy ČEZ a na 16:00 organizátoři plánují happening na Staroměstském náměstí.

Do Prahy rovněž dorazí až šest tisíc fotbalových fanoušků Anglie, která hraje v Edenu s českou reprezentací. Dohlídnou na ně stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké služby, příslušníci antikonfliktního týmu a pořádkové jednotky, policisté se psy a na koních nebo pražští strážníci. Českým policistům bude pomáhat i jejich 11 kolegů z Anglie.

Páteční zápas českých fotbalistů s Angličany je šestým z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy, začíná v 20:45. Češi drží postupovou druhou příčku ve skupině a proti lídrovi tabulky se pokusí odčinit březnový debakl 0:5 z úvodního souboje v Londýně. Po vítězství ale touží i výběr Albionu, protože by mu s předstihem zajistilo účast na šampionátu v příštím roce.

V Oslu bude v 11:00 vyhlášena Nobelova cena za mír, která každoročně přitahuje velkou pozornost. Letos na ni bylo nominováno 301 kandidátů: 223 jednotlivců a 78 organizací. Podle sázkových kanceláří je jasnou favoritkou 16letá ekologická aktivistka Greta Thunbergová.



Kvůli pravidelné údržbě a mytí bude do 15. října vždy v noci od 23:00 do 05:00 uzavřena západní tunelová trouba tunelu Mrázovka (směr Zlíchov) a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem provozu.

Zástupci ANO a KSČM budou jednat o zdravotnictví. Podle výsledků by se měli komunisté rozhodnout, jak budou hlasovat v prvním čtení ve sněmovně o návrhu státního rozpočtu na rok 2020.



Kvůli skandálu kolem telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem bude ve Sněmovně reprezentantů vypovídat bývalá americká velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanovitchová.