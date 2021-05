TOP 09 hledá náhradu Feriho, Macron se vypraví do Rwandy napravit vztahy a hokejisté hrají o všechno

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Kdo nahradí Feriho? Pražská organizace TOP 09 projedná změnu na kandidátce do podzimních sněmovních voleb. Na čtvrté pozici se udělalo volno poté, co podle médií obvinilo mladého politika několik žen ze sexuálního obtěžování a násilí na několika ženách. První náhradnicí za něj je podle výsledků voleb v roce 2017 dokumentaristka Olga Sommerová.

Ve sněmovně proběhne debata o sporném rozdělování evropských peněz nemocnicím. Poslanci by měli na mimořádné schůzi svolané z podnětu části opozice projednat současný stav očkování proti covidu. Zabývat by se měli i plánem vlády na řešení dopadů epidemie na úroveň vzdělávání.

Bude poslanec Lubomír Volný vydán k stíhání? Policejní žádostí by se měl zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor. Policie podle Deníku N podezírá Volného z šíření poplašné zprávy kvůli příspěvku na jeho facebookovém profilu o léku ivermektin.

Obvodní soud projedná kauzu muže, který podle obžaloby vydíral premiéra Andreje Babiše (ANO). Může dostat dva až osm let vězení.

V Praze se hlavním tématem na zastupitelstvu stane klimatický plán města do roku 2030. Metropole by měla investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého. Na programu jednání je i stavba nádrže na Václavském náměstí, kompenzace městským částem za výpadek příjmů způsobený zákazem heren nebo založení nadačního sociálního fondu hlavního města. Zastupitelé projednají také situaci kolem restauračních zahrádek.





Do Rwandy si to namíří Emmanuel Macron. Bude prvním francouzským prezidentem za posledních 11 let, který tak učiní. Cílem dvoudenní cesty je normalizovat vztahy obou států zkalené francouzskou rolí v genocidě, jež se ve středoafrické zemi odehrála v roce 1994.



ČNB pošle do světa, jak si vedou české banky. Výsledky zátěžových testů zveřejní v pravidelné Zprávě o finanční stabilitě. Její představitelé také posoudí a vyhodnotí dopady opatření banky ohledně hypotečního trhu a zveřejní nastavení tzv. proticyklické kapitálové rezervy, kterou banky mají vytvářet v době hospodářského růstu pro dobu poklesu ekonomiky.



Češi sehrají klíčový duel na hokejovém mistrovství světa v Lotyšsku, který určí výchozí pozici před závěrečnými boji ve skupině. V něm se utkají se Švédskem, kterém má pouze o bod více. Oba celky se poperou o možnost zabojovat v posledních zápasech o čtvrtfinále. V případě neúspěchu se stanou medaile opět utopií.