Vláda má jednat o minimální mzdě, dezinformační weby dostanou zelenou a Češky zabojují v Paříži

Dojde na mimořádnou zářijovou valorizaci penzí kvůli vysoké inflaci? Ministři by se měli také zabývat dávkou 5000 korun na dítě do 18 let pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun hrubého, která by měla být vyplacena jednorázově. Kabinet po souhlasu sněmovny také prodlouží do konce června nouzový stav, který platí kvůli válce na Ukrajině.

Boj za vyšší minimální mzdy. Odboroví předáci a členové vlády spolu proberou možný růst platů ve veřejném sektoru. Odbory kvůli vysoké inflaci požadují navýšení výdělků ještě letos. Žádají také růst minimální mzdy o 2000 korun na 18 200 korun, a to od července.

Soud se bude zabývat odvoláním jedenačtyřicetiletého Pavla Botky, který se podle obžaloby zapojil do bojů na východě Ukrajiny v jednotkách separatistů. Prvoinstanční senát ho v únoru uznal vinným z účasti v teroristické skupině a z teroristického útoku. Dostal trest dvaceti let vězení. Souzený je momentálně na útěku, jeho advokát tvrdí, že je nevinný.

Dezinformační weby dostanou zelenou. Internetové sdružení CZ.NIC by mělo odblokovat osm takových, jejichž domény s koncovkou .cz znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Weby už nepředstavují hrozbu mimo jiné i kvůli očekávanému poklesu návštěvnosti. CZ.NIC zablokoval weby Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.

Finále ve fotbalové Konferenční lize si zahrají AS Řím a Feyenoord. Duel v Tiraně má plánovaný začátek ve 21:00.



Tři české tenistky se poperou o postup do třetího kola antukového French Open. Půjde o Karolínu Muchovou, Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou. Bojovat měla i Marie Bouzková, ale kvůli pozitivnímu testu na koronavirus z turnaje odstoupila.