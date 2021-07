Český solárník sází na Kypr. Do tří let tam plánujeme vybudovat až 80 elektráren, říká

Praha Po letech, kdy Zdeněk Sobotka budoval sluneční parky v Chile, míří na Kypr. Jde o zemi, kde se vyplatí podnikat ve výrobě elektřiny ze slunce. Na Kypru je dostatek paprsků i vysoké výkupní ceny. „Plánujeme tam do tří let vybudovat 70 až 80 menších elektráren. Před několika týdny jsme začali s výstavbou pilotního projektu Athienou poblíž města Larnaka,“ řekl pro Lidovky.cz Zdeněk Sobotka, majitel české firmy Solek.

Cílem je na horkém ostrově stavět menší elektrárny zhruba o výkonu dva megawatty, dohromady okolo 150 MW. Pro lepší představu: polostátní obr ČEZ provozuje v Česku nyní sluneční parky o celkovém výkonu 125 MW.

Sobotka podniká v solární energetice od roku 2009. Tehdy se rozhodl do byznysu vložit peníze z prodeje firmy a několika nemovitostí. Kypr je pátou zemí, kde jeho firma staví panely. V době takzvaného solárního boomu, kdy stát nabízel štědré výkupní ceny této elektřiny, koupil nehotový projekt v Unhošti u Kladna. Tehdy měl jeho Solek pět zaměstnanců. Krátce zkusil štěstí i na Slovensku, kde ale podobně jako v Česku brzy dotace klesla.

„Pro všechny v Evropě to bylo v tu dobu něco nového, všichni do toho šli po hlavě, a tak to i dopadlo. Bohužel se objevila spousta lidí, kteří na tom chtěli pouze přes noc zbohatnout a nezajímal je dlouhodobý byznys. Naše kroky proto začaly směřovat do zahraničí,“ popisuje Sobotka.

Rumunsko–Chile–Kypr

V Rumunsku pak vybudoval více než deset projektů, které následně prodal. Další mise byla daleká: v roce 2014 se vydal do Chile, kde žádné dotace neměli, ale vzhledem k dobrému osvitu a velké poptávce – jihoamerická země je hodně závislá na uhlí – šlo o dobrý byznys plán. Solek tam během sedmi let postavil 15 elektráren a chystá se na další, celkem tam chce mít panely o výkonu až 500 MW, což už je velké číslo.

Peníze má od francouzské banky Natixis, naposledy si čeští solárníci půjčili na chilské projekty skoro půl miliardy korun. Podobně plánuje firma financovat plány na Kypru, který je závislý na výrobě energie z plynu a těžkého topného oleje. Na ostrově ve Středozemním moři chce za tři roky utratit zhruba 3,8 miliardy korun. Projekt by se měl vyplatit: solární energetika je v podobných zemích vysoce zisková. Sobotka navíc plánuje asi polovinu elektráren prodat a druhou dále provozovat.

„Na Kypru i v Chile jsou pro výstavbu fotovoltaických elektráren ideální klimatické podmínky, počet hodin slunečního svitu je podstatně vyšší než u nás,“ komentuje výběr lokalit energetický expert Jiří Gavor. Zdůraznil i to, že podnikatelské štěstí není obsažené jen v paprscích. Pro investory jsou důležité hlavně dobře napsané zákony a jasné podmínky.

„Stavět fotovoltaiku se dá výhodně i v Německu a doufejme, že v následujících letech i v Česku. Z divokých let 2009 až 2010 jsme se snad už poučili. Ekonomika výstavby fotovoltaik se podstatně zlepšila a ve světě se objevují i projekty nevyžadující státní dotace,“ dodal Gavor s odkazem na dobu, kdy řada takzvaných solárních baronů využila vysoko nastavené dotace. Štědrost státu způsobila záplavu panelů na polích, loukách a řada tehdejších projektů skončila u soudu.

Zdeněk Sobotka.

Je jasné, že v zemích s větším slunečním zářením to mají podnikatelé snazší. Navíc postavit a začít provozovat solární elektrárnu je o poznání rychlejší než upravit uhelný zdroj či postavit jaderný reaktor. Hlavně díky působení v Chile se firma Solek hodně rozrostla. Z původních pěti zaměstnanců jich má více než dvě stě. Menší část sídlí v Česku, na starosti má zejména „architekturu“ projektů či IT zajištění.



„S dalšími elektrárnami na Kypru bude jejich počet přibývat. Růst by měl být znát i na našich tržbách. Zatímco loni jsme dosáhli téměř 700 milionů, letošní rok by se měly naše příjmy pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun,“ popsal Sobotka.

Vodík místo baterií

Jeho lidé aktuálně řeší i patrně největší problém solární energetiky: skladování vyrobené elektřiny. Proto se přímo na Kypru dali dohromady s finskou společností Flexens, jež se právě tímto zabývá.

Další plány firmy budou jihoamerické i evropské. „Těsně po Kypru chystáme pilotní projekt v Kolumbii, kde jsou pro solární elektrárny dobré podmínky. Uvažujeme také o Řecku. V Maďarsku se nyní zabýváme jedním menším projektem,“ popsal Sobotka. Dodal, že v budoucnu uvažuje i o stavbě větrných elektráren, což se nabízí například v Chile, kde je horko a zároveň z hor hodně fouká.