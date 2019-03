Konec wi-fi hodů ve vlacích ČD. Lidé prý využívali internet přespříliš

Téma neomezeného internetu ve vlacích ožilo zhruba před měsícem. Zástupci Českých drah tehdy připustili problém: lidé na palubách využívají službu bezplatného wi-fi připojení až moc. To se přestalo líbit mobilnímu operátorovi O2, který je v tomto případě dominantním dodavatelem. V soupravách jsou umístěny jeho SIM karty, které přijímají signál a propojují cestující s internetem.

K poslednímu dubnovému dni pak společnost O2 vypověděla smlouvu. Od drah na jejím základě dostává paušální platbu. Ovšem vzhledem k rostoucímu množství stahovaných dat ve vlacích už nechtěla službu za těchto podmínek dále poskytovat. Podle několika zdrojů si její vyjednavači řekli až o trojnásobek.



„Do chystaného výběrového řízení se plánujeme přihlásit. Cokoli dalšího včetně konkrétní podoby nabídky je proto předčasné komentovat,“ řekla LN za O2 jeho mluvčí Lucie Jungmannová.

Nyní platí České dráhy za neomezenou wi-fi ve vlacích 15 milionů korun ročně. Je ale zřejmé, že stávající podoba internetové služby – která se týká zhruba 11 procent vypravovaných spojů – se pro cestující změní. Možná už od konce dubna.

Kdy se data přiškrtí?

Je téměř nemožné, aby ČD stihly vypsat a vyhodnotit výběrové řízení na nového poskytovatele do doby, než jim vyprší stávající smlouva s O2. Proto je podle informací LN pravděpodobné, že se manažeři národního dopravce budou snažit domluvit se svými protějšky v O2 na dočasném prodloužení spolupráce. Zda už v této fázi dostanou cestující datový limit, není jasné. „Veřejnou zakázku chceme vyhlásit v horizontu týdnů. Pro zákazníky se teď nic nemění. Pokud k nějaké změně dojde, budeme je včas informovat,“ řekl pouze mluvčí drah Radek Joklík.

Zmíněné soutěži předchází takzvaná předběžná tržní konzultace, vyhlášená na začátku března. Jde o jakousi oficiální výzvu směrem k možným dodavatelům – tedy zejména k trojlístku celoplošných mobilních operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone). Ve zmíněném dokumentu ČD na čtyřech stránkách nastiňují svoji představu, jak by měla služba vypadat. Zjišťují například to, jak vysokou slevu jsou firmy ochotny dát, či diktují, co by nabídková cena měla přesně zahrnovat. Možné partnery zároveň vyzývají k faktickým připomínkám. Podle informací LN už zástupci operátorů na výzvu zareagovali, oficiálně ale zachovávají taktické mlčení.

„Dotaz nemůžeme v rámci obchodního tajemství komentovat,“ odpověděl například mluvčí Vodafonu Marek Steiger.

Po roce chceme slevu

V rámci předběžné tržní konzultace ČD uvádějí mimo jiné to, že zakázku plánují zadat dvěma mobilním operátorům naráz.

„Poskytování mobilních datových služeb dvou operátorů formou přepínání SIM karet dle kvality signálu v drážních koridorech přinese zlepšení pokrytí signálem pro zákazníky ČD ve vlacích,“ stojí v drážní výzvě mířící k možným dodavatelům. Nyní je situace taková, že drtivou většinu internetového připojení poskytuje O2. Menší díl pak pro cestující zajišťuje společnost T-Mobile, jejíž smlouva je zatím v platnosti. Třetí celoplošný operátor – Vodafone – v tuto chvíli s železničním dopravcem na wi-fi nespolupracuje.

České dráhy ve zmíněném dokumentu také naznačily, že by od dodavatelů po uplynutí jednoho roku od podpisu smlouvy rády získaly slevu na jednotkovou cenu za stažený gigabyte dat. I k tomu se mají operátoři v rámci tržní konzultace vyjádřit: kolik by slevili v druhém, třetím a čtvrtém roce od uzavření dohody.

Němci i Rakušané limit mají

Pokud by národní dopravce skutečně přikročil k omezení dat pro jednotlivé cestující, nestalo by se to u něj poprvé.

„U našeho společného projektu se společností Deutsche Bahn, Praha–Berlín–Hamburk, jsme museli omezit objem dat v první třídě na 500 MB a ve druhé na 200 MB, abychom mohli připojení poskytovat zdarma. Deutsche Bahn totiž platí za stažený objem dat,“ popsal už dříve mluvčí ČD Radek Joklík. Německý dopravce poskytuje na svých palubách neomezené stahování zdarma pouze ve vysokorychlostních vlacích ICE. Limit pro internetová data mají nastaven také rakouské státní dráhy ÖBB. Když jejich zařízení zjistí velký objem stahovaných dat, připojení omezí.

Soukromí konkurenti státního dopravce – RegioJet či Leo Express – v tuto chvíli měnit nic nechtějí. Ve svých vlacích nabízí neomezené připojení. U těchto společností jsou ovšem vzhledem k celkovému počtu vypravovaných spojů náklady na internetové služby logicky výrazně nižší než u Českých drah.