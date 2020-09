Letecká společnost nabízí ‚lety nikam‘. Lidé jsou za ně ochotni utratit i desítky tisíc

Sydney Mezinárodní cestování v drtivé části světa stále narušuje pandemie koronaviru, proto se některé letecké společnosti uchylují k netradičnímu řešení. Začínají nabízet tzv. „lety nikam“. Mezi cestujícími začínají být velmi populární a někteří jsou za letenky ochotni zaplatit i desítky tisíc korun.

Nastoupit v Sydney do letadla, několik hodin být ve vzduchu, spatřit mezi tím například Velký bariérový útes nebo Uluru, a pak se zase vrátit zpět. I tak by mohl vypadat let australské letecké společnosti Qantas, jak píše The Washington Post. Qantas se s nabídkou vyhlídkového „letu nikam“ inspiroval v Japonsku a na Tchaj-wanu, kde již podobné lety dříve proběhly a zdají se být mezi nadšenci velice populární.

Společnost lety začala nabízet ve čtvrtek a ten první se prý vyprodal během pouhých deseti minut. „Jde pravděpodobně o nejrychleji prodávaný let v historii společnosti Qantas,“ uvedla pro agenturu Reuters její mluvčí. K dispozici bylo v letadle 134 míst a ceny letenek se pohybovaly v rozmezí od 787 do 3787 australských dolarů, což v přepočtu odpovídá cenám od přibližně 13 do 62,5 tisíce korun.

Společnost na „cestu nikam“ vyšle letoun Boeing 787. Let, trvající sedm hodin, odletí ze Sydney 10. října a tentýž den se bez mezipřistání do města vrátí tak, aby proběhl v souladu s mezinárodními omezeními letecké dopravy. Proletět má přitom v nízké letové hladině mimo jiné i nad Velkým bariérovým útesem, monolitem Uluru nebo nad australským vnitrozemím.

V případě vysokého zájmu zákazníků pak společnost plánuje pořádat i další takovéto lety. „Pokud bude po těchto letech poptávka, určitě se jich pokusíme podniknout více, dokud se znovu neotevřou hranice,“ sdělila mluvčí společnosti Qantas agentuře Reuters.

Minulý měsíc šéf Qantasu Alan Joyce uvedl, že se v současnosti společnost nachází v nejhorší finanční situaci za 100 let svého fungování, protože během letošního fiskálního roku přišla zatím o zhruba 2,9 miliardy dolarů. Zároveň dodal, že nepředpokládá, že by se situace měla v dohledné době výrazně zlepšovat. Podle jeho odhadů se mezinárodní lety neobnoví dříve než v létě následujícího roku.

Pandemie koronaviru pro letecké společnosti po celém světě znamená obrovské ztráty a podle některých odborníků celkové příjmy odvětví mohou klesnout v letošním roce až na polovinu. V regionu jsou aktuálně zavedena tvrdá omezení, která mají zabránit přenosu koronaviru mezi jednotlivými státy. Konkrétně Austrálie má v současné době pro všechny cestující s výjimkou australských občanů zcela uzavřené hranice. Podle dopravní společnosti Asia Pacific Airlines mohou tyto restrikce v regionu vést k propadu mezinárodního cestování až o 97,5 %.

I přes to, že vyhlídkové lety pro společnosti nepředstavují nijak zásadní finanční injekce, podle některých odborníků by mohly aerolinkám alespoň trochu napomoct finanční ztráty zmírnit. „Rozhodně ničemu neublíží, když se tyto lety uskuteční. Neočekávám však, že budou mít na situaci zásadní dopad, především v souvislosti s příjmy nebo snížením ztrát,“ řekl pro The Straitstimes Post Brendan Sobie, letecký analytik společnosti Sobie Aviation.

Proti trendu „letů nikam“ se však již nyní ozývají hlasy z řad aktivistů zajímajících se zejména o životní prostředí. Kritizují především fakt, že během letů budou do ovzduší zbytečně unikat uhlíkové emise, které jako hlavní faktor přispívají ke stále se zhoršující klimatické krizi. Společnost Qantas ale podle agentury Reuters slíbila, že veškeré náklady na kompenzaci uhlíkových stop ze sedmihodinových letů zaplatí.

Boj za otevření hranic prostřednictvím tisku

Právě zavřené hranice znamenají pro aerolinky jeden z hlavních důvodů jejich enormních ztrát. Qantas proto zahájil reklamní kampaň, v níž jejich otevření požaduje. Podle serveru The Guardian se letecká společnost spojila s několika australskými deníky, na jejichž stránkách bylo ve čtvrtek zveřejněno několik celostránkových reklam. Reklamní prostor přitom Qantasu poskytl vydavatelský koncern Nine Publishing zdarma. Šéf Qantasu Joyce pak uvedl, že kampaň podpořila i další významná mediální vydavatelství.

Mimo to reklamy doplňoval i odkaz na petici, kterou mohou zájemci o zrušení opatření podepsat přímo na webových stránkách letecké společnosti. Podle Joyce ji podepsalo už přes 17 tisíc lidí a vedení ji plánuje rozeslat i mezi své zaměstnance.