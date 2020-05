PŘEHLEDNĚ: Kam se opět začíná z Prahy létat. Po Amsterdamu rychle přibývají další linky

České hranice se od pondělí otevřely pro mezinárodní osobní dopravu a některé aerolinky už obnovují první lety do Prahy. Klíčové budou především podmínky cestování do dalších států a zájem ze strany pasažérů. Částečně panuje optimismus, například podle německé Lufthansy se lidé nemohou dočkat dovolené a už od června proto plánuje spustit lety do víc než stovky destinací.

Na kompenzace za zrušené lety nejsou peníze. Cestující mohou jen čekat, zda aerolinky přežijí

S omezením volného přechodu hranic se od druhé polovině března na pražském letišti Václava Havla téměř zastavil provoz. Oproti loňskému březnu, kdy se na ranveji vystřídalo přes 2500 letadel, se letos doprava omezila jen na cargo lety či repatriaci Čechů ze zahraničí. Nepřerušené zůstaly pouze dvě pravidelné linky do Sofie a Minsku.



Svítat na lepší časy začalo až v květnu. Jako první obnovil pravidelné denní spojení s Prahou nizozemský Amsterdam skrze společnost KLM. Nárazově z Düsseldorfu do Prahy otočil své letadlo i německý dopravce Eurowings. Do Düsseldorfu a zpět by měl Eurowings létat pravidelně dvakrát týdně od 21. května.

S vyhlídkou do druhé poloviny května už Praha oznámila obnovení dalších linek. Do provozu se vrátí část uzemněných strojů ČSA. S nimi se z Prahy bude možné dostat třeba do Stockholmu, Paříže, Frankfurtu nad Mohanem nebo Amsterdamu, a to od 18. května. V následujícím týdnu pak i do ukrajinského Kyjeva, Oděsy či rumunské Bukurešti.

„V tuto chvíli nemáme potvrzeno od jiných leteckých společností, že by kromě těchto linek mělo dojít v nejbližších dnech k obnovení dalších spojení z Prahy,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí letiště Václava Havla Kateřina Pavlíková. Situace se podle ní může rychle měnit, konkrétní destinace jsou ale zatím neznámé.

„Další případné obnovování spojů bude záviset především na vývoji poptávky cestujících a na rozhodnutí leteckých společností,“ říká Pavlíková. Už nyní lze ale podle ní potvrdit, že transatlantické lety do Prahy letos ani jeden z amerických dopravců nezahájí.

Ryanair podpoří poptávku nízkými cenami

Lety z pražské báze už plánuje obnovit například také irský Ryanair. V úterý oznámil, že k tomu dojde na přelomu června a července. Podle této největší evropské aerolinky lze očekávat velké zlevnění letenek, protože bude potřeba podpořit poptávku cestujících. Cestující však budou muset počítat s nepříjemnými omezeními. Například návštěva toalety jim bude umožněna pouze na žádost, aby se v uličce nevytvářela fronta. Nízkonákladový Ryanair ve své zprávě už také upozornil, že bude žádat slevy po letištích.

Jak v Praze pečují o uzemněná letadla? Technici nahazují motory a topí, boeingy Ryanairu oblétávají město

Podle rezervačního systému Ryanair aktuálně plánuje první lety z Prahy na 26. června, půjde o linku na londýnské letiště Stansted a do Říma. Další mají startovat postupně. V červenci chce aerolinka obnovit asi 40 % svého obvyklého provozu, včetně letů z Brna a Ostravy. Dosud největší evropská aerolinie provozuje jen asi 30 letů denně, většinou mezi Irskem a Velkou Británií.

Od posledního záměru vrátit se do Prahy upustily Emirates. Plán tak posunuly o dalších 15 dní. Obřím Airbusem A380 této firmy se z Ruzyně do Dubaje lidé podívají nejdříve 15. července. „Situace je stále velice dynamická a i tyto lety se ještě mohou změnit. V případě dalších změn je naším cílem informovat zákazníky s co největším možným předstihem,“ uvedl dopravce v prohlášení. Do Dubaje by mělo být možné doletět z Prahy přímo od 22. května - na tento den plánuje obnovení letů nízkonákladová společnost Flydubai.

Zatím jen z Ruzyně

I přesto, že jsou české hranice formálně otevřené už od 11. května, komerční lety s cestujícími na palubě je zatím možné odbavovat jen z Prahy. Regionální letiště v Brně, Ostravě a Pardubicích, které běžně mezinárodní linky také odbavují, mohou zatím jen čekat, až jim to vláda umožní. „Zatím nevíme, jak dlouho zákaz komerčních letů potrvá, ale bylo nám přislíbeno, že se tím kompetentní orgány budou zabývat,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí letiště Brno Tuřany Jakub Splavec.

Brno tak i nadále zůstává v omezeném provozu. „Odbavujeme nákladní, záchranné a policejní lety a jsme připraveni přijímat repatriace, odkloněné lety a nouzová přistání,“ potvrdil Splavec. V podobně omezeném režimu prozatím fungují i regionální letiště v Ostravě a Pardubicích.

Ministerstvo dopravy je však podle mluvčího Františka Jemelky usnadňování mezinárodních letů nakloněno. „Aktivně podporujeme zrušení povinnosti, aby všichni letečtí dopravci museli využívat v rámci mezinárodní obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě pouze letiště Václava Havla Praha a obnovení fungování vnitřních hranic České republiky na všech našich mezinárodních letištích,“ sdělil pro Lidovky.cz Jemelka.

Letenky po koronavirové krizi zdraží, míní expert. Zájem o cestování ale podle něj určitě nepoleví

Za exotikou z Vídně

I přes pandemii koronaviru je v současných dnech možné vycestovat za asijskou exotikou. V letovém rozvrhu mezinárodního letiště ve Vídni lze najít spoje například do jihokorejského Soulu či na Tchaj-wan. Kvůli menší nabídce letů jsou všechny manipulační činnosti dočasně spojeny v Terminálu 3. Aktuálně je však nutné se na rakouských hranicích prokázat lékařským potvrzením o negativním testu na koronavirus. Vyšetření nesmí být starší než čtyří dny.

Provoz nad Evropou podpoří Lufthansa

Navzdory neustupujícímu koronaviru chce i německá Lufthansa už od června postupně obnovovat svoje linky, a to včetně některých dovolenkových destinací. „Cítíme velkou touhu a očekávání lidí znovu cestovat. Hotely a restaurace se pomalu otevírají, lidé se navštěvují,“ řekl člen představenstva Lufthansy Harry Hohmeister.

Druhá největší aerolinie v Evropě v tiskové zprávě uvedla, že v červnu vrátí do provozu 160 letadel a otevře celkem 106 destinací. Letový řád má zveřejnit příští týden, objevit se v něm ale má třeba španělská Mallorca či oblíbená Kréta. Kvůli opatřením proti šíření pandemii koronaviru omezí svůj zákaznický servis na palubě na lahev s vodou.

Ač plány jednotlivých dopravců mohou vzdáleně působit jako „happy end“ v cestovním ruchu, šéf Boeingu Dave Calhoun optimistické vyhlídky vidí kalně. V září – tedy koncem letošní sezóny podle něj dopravci nedosáhnou ani čtvrtiny přepravených cestujících v porovnání s předchozími lety. „Úroveň přepravy se nevrátí ke 100 procentům. Nebude to ani 25 procent. Možná koncem roku se přiblížíme 50 procentům, čemuž se letecké společnosti budou muset přizpůsobit,“ předpověděl Calhoun v rozhovoru pro televizi NBC.

Všem cestujícím se doporučuje, aby si před zahájením jakékoli cesty zkontrolovali stav svého letu na webových stránkách jejich letecké společnosti.