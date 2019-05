Deštivý a studený květen sedlákům pomohl. Stav porostů se zlepšil

BRNO Deštivý a studený květen zemědělcům výrazně pomohl a kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrzují to jak satelitní snímky, tak ohlasy zemědělců, kteří jsou respondenty portálu InterSucho. Sucho vymizelo v květnu v povrchové vrstvě do 40 centimetrů zcela a v hloubce do jednoho metru ve velké části republiky, uvedl ve středi bioklimatolog a koordinátor projektu InterSucho Miroslav Trnka.

V dalších dvou až třech týdnech se definitivně rozhodne, jak bude vypadat letošní úroda na polích. Ve středu by mělo deštivé počasí končit.

„Neuspokojivý stav už zůstává jen v Poohří, na Rakovnicku, Lounsku. Odtud stále zemědělci hlásí těžké poškození porostů. Hodně ubrali na pesimismu především na Moravě. I když střední Morava ještě suchem zůstává zasažená. Jedná se o oblasti, kde je sucho už řadu měsíců,“ uvedl Trnka.

Deště přišly na poslední chvíli

Je zřejmé, dodal, že velké dubnové sucho poškodilo některé porosty tak, že část ztrát už dohnat nelze. „U jarního ječmene budou výnosy nižší než obvykle, u pšenice a řepky se prognóza pomalu zlepšuje. Ukázalo se, že pranostika „studený máj, ve stodole rád“ je pravdivá,“ uvedl Trnka. Zdůraznil, že deště přišly na poslední chvíli. „Kdyby přišly o týden později, škody mohly být výrazně větší,“ doplnil Trnka.



V dalších týdnech se bude rozhodovat o velikosti zrna. Deštivé počasí ve středu končí. Modely nyní na další dva týdny předpovídají pro červen nadprůměrné teploty okolo 25 stupňů a srážek bude málo, pravděpodobně jen přeháňky,“ uvedl Trnkův kolega Pavel Zahradníček. Nyní lze podle něj říct, že květen byl proti průměru let 1981 až 2010 teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný.

„Vzhledem k tomu, že v minulých týdnech nepršelo všude stejně a déšť přišel do suché krajiny, dají se očekávat ve výnosech výrazné regionální rozdíly. Vliv na ně má i druh a kvalita půdy,“ uvedl Trnka. Těžší a hlubší půdy nyní akumulovaly velký objem vody, písčitější a mělčí budou vysychat rychleji.