Klíčové Tunisko. Na otevření levného ráje tlačilo více stran, Afričané pokládali Čechy za hrozbu

TUNIS Příznivci žhavého slunce a cizokrajných mravů se dočkají, a i když cesty do Egypta a Turecka Čechům zůstávají nadále zapovězeny, nahradit je má oblíbené Tunisko. Cesty mezi oběma zeměmi od pondělka nekomplikují žádné restrikce, potřeba není test na covid ani karanténa.

Minulý týden byla zrušena povinnost předkládat negativní test při cestě do této severoafrické země – pro Tunisany byli Češi hrozba. To, abychom se dostali z tamních červených čísel a „zezelenali“, bylo v zájmu jak tuzemského ministerstva zahraničních věcí, tak cestovních kanceláří.

„Jsme rádi, že se ministerstvu podařilo Tunisany přesvědčit, že jsme bezpečná země a že naši turisté nikoho v jejich zemi neohrozí,“ sdělil serveru Lidovky.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Vstřícný krok Tuniska následně oplatila tuzemská vláda: turisté se testem nemusejí prokazovat ani po návratu z Tuniska.

„Zájem je obrovský“

„Předpokládáme, že zájem ze strany českých cestovatelů bude velký,“ říká Papež. Tunisko a zatím nedostupný Egypt a Turecko totiž představují pro Čechy tři nejžádanější destinace pro dovolenou u moře, zájem by tak dle cestovních kanceláří mohl být až trojnásobný oproti předchozím letům.

Pláž v tuniském letovisku Hammamet.

„Tunisko patří do skupiny nejžádanějších destinací a má své věrné klienty,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fisher. „Jsou to destinace, které nabízejí hotely s all-inclusive za rozumnou cenu, tedy produkt, který na trhu v současné době není,“ dodal.

Český statistický úřad má poslední údaje o delším pobytu Čechů v Tunisku z roku 2014, kdy tam odjelo na 77 tisíc tuzemských turistů. „Cestuje tam téměř deset procent našich klientů. Většina si vybírá pobyt na osm dní v pětihvězdičkovém hotelu s all-inclusive,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

I když v plném proudu letos zdaleka nebyla, hlavní sezona dovolených se pomalu láme a začíná svou druhou polovinu. Do Tuniska se tak Češi dostanou ještě o prázdninách. Podle Papeže jsou cestovní kanceláře připraveny zájezdy zařadit do nabídky. „Záleží jen na tom, jak rychle se obnoví vzájemné letecké spoje,“ říká.

„Charterové lety do Tuniska by měly být spuštěny zhruba v polovině srpna,“ uvedla mluvčí letecké skupiny Smartwings Vladimíra Dufková. Spoje pak mají létat sedmkrát týdně na Džerbu, třikrát za týden do Monastiru a čtyřikrát na letiště Enfidha.

Toho, že by se letadla nezaplnila, se nikdo neobává. „Zájem je obrovský, máme stovky nových rezervací jen přes tento víkend,“ potvrdil mluvčí Exim Tours Petr Kostka. „Klienti začali bookovat zájezdy ihned po oznámení, že se Tunisko zařadí na seznam povolených zemí,“ přizvukuje Bezděk.

Nákazu mají hlídat i drony

Ceny letos zůstávají srovnatelné s loňskem, někdy jsou i nižší. „Protože se hotely snaží nalákat turisty, ceny zájezdů mohou být zhruba o 15 až 20 procent nižší,“ upřesnil Bezděk.

Bez nestandardních postupů se ale dovolená ani na severu Afriky neobejde. Kromě polovičního počtu opalovacích lehátek u bazénu či na plážích nebo upraveného bufetu mohou turisty zaskočit poletující drony s termokamerou na měření teploty. „Některé hotely se vybavily také dezinfekčními tunely,“ popsala Řezníčková.

Omezený bude i výběr ubytování. „Zatím neotevřely všechny hotely. To je věc, kterou v tuto chvíli cestovní kanceláře ověřují. Sice se postupně otevírají, nabídka ale určitě nebude tak široká jako loni,“ sdělil Papež.

Kvůli zamezení šíření koronaviru budou navíc hotely, restaurace i vozy používané k transferu naplněny jen z poloviny.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat do všech států Evropské unie kromě Rumunska; při návratu z této země se musejí prokázat negativním testem na covid-19. Tato podmínka platí i při návratu z Černé Hory a Srbska.

Mezi bezpečné země mimo EU pak česká vláda od července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. „Doufám, že se brzy otevřou Spojené arabské emiráty i některé vzdálenější země, jako je Vietnam, popřípadě další africké země,“ uzavírá Jan Papež.