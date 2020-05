Důl Darkov byl kvůli nákaze odstaven z těžby, odčerpává jen vodu. Úplně zavřít ho prý nejde

Důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné byl kvůli hromadné nákaze covidem-19 odstaven z důlní těžby. Přešel na technologické minimum, odčerpává jen vodu a větrá. Po jednání krajského krizového štábu to oznámil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Důl podle něj nelze zavřít, to by znamenalo zavření celého OKD.

Vzhledem k opatřením krajské hygienické stanice a zastavení těžby ale Vondrák nepovažuje za nutné vyhlašovat stav nebezpečí. „Nelze zavřít Důl Darkov, protože by to znamenalo zavření celého OKD. To je v daný okamžik jediné možné řešení, pokud nechceme zavřít celé OKD, a to v daný okamžik nikdo nechce, protože je to velký, velký, velký zaměstnavatel,“ uvedl hejtman.

Podle něj není důvod ani zavírat Karvinou jako celek. Podle něj totiž funguje chytrá karanténa. Hygienici přes víkend vytrasovali 1000 kontaktů nakažených. Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že nikdo z nemocných nebyl hospitalizován a k dispozici je dost odběrových kapacit. Svrčinová uvedla, že testy odhalily k dnešnímu ráno 221 nakažených, v karanténě je 350 lidí. Čísla se ale stále mění, dodala. V neděli bylo nakažených 212. Mezi nimi bylo 154 zaměstnanců dolů, včetně čtyř pracovníků mimo Darkov a čtyř pracovníků firem, kteří na šachtu docházejí, třeba údržbářů. Pozitivně testováno bylo také 54 příbuzných horníků. S plošným testováním zaměstnanců dolu a dohledáváním kontaktů nakažených začali hygienici minulý týden. Podle hejtmana byla přijata opatření, která musí snížit riziko další nákazy. Pro návštěvy zůstávají zavřené domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice v okrese Karviná. Výběr událostí kolem výskytu koronaviru v Dole Darkov 15. května - Sdružení hornických odborů OKD (SHO) na webu uvedlo, že v podniku je 11 nakažených zaměstnanců, o den dříve jich bylo osm. Všichni jsou z karvinské lokality Darkov. 18. května - Hygienici zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov. Dopoledne bylo mezi pracovníky dolu 21 nakažených, dalších 61 mělo nařízenou karanténu. 19. května - Testy prokázaly jeho výskyt u 82 zaměstnanců společnosti OKD a šesti jejich příbuzných. Hygienici odebrali téměř 900 vzorků. Epidemiolog Rastislava Maďara řekl, že ohnisko v dole zatím není pro epidemiologický vývoj v ČR významné. 20. května - Nákaza se prokázala u 113 zaměstnanců a šesti jejich rodinných příslušníků. OKD přestala přesouvat zaměstnance z Dolu Darkov na jiná pracoviště, zastavila také přesuny z jiných lokalit na tento důl. Důl Darkov přešel ze čtyřsměnného na třísměnný provoz. 21. května - Počet pozitivně testovaných v souvislosti s Darkovem překročil 140. Pozitivní test měl i horníkův syn, jenž navštěvuje ZŠ Generála Svobody. Školní skupina 13 dětí i dvě učitelky proto musely do čtrnáctidenní karantény. 22. května - Na Dole Darkov začaly další plošné testy. 23. května - V souvislosti s nákazou covidem-19 v Dole Darkov evidovali hygienici 169 nakažených. 24. května - Potvrzeno bylo celkem 212 nakažených, jejichž onemocnění mělo původ v Dole Darkov. Mezi nakaženými zaměstnanci OKD jsou i tři z Dolu ČSM-Jih a jeden z Dolu ČSA. Hygienici dohledávají jejich kontakty, plošné testování se ale na dalších dolech nechystali. 25. května - Na Karvinsku se kvůli situaci kolem Dolu Darkov neuvolnila část opatření, rušených jinde v ČR. Nezrušil se tak zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních a nebyly povoleny hromadné akce nad 100 osob. - Důl Darkov byl kvůli nákaze odstaven z těžby, jen odčerpává vodu a větrá. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) ale v Moravskoslezském kraji nevyhlásil stav nebezpečí. Není důvod zavírat Karvinou, řekl Vondrák.