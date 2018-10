Nedostatek sena může zdražit hovězí. Horké počasí v létě způsobilo tuzemským zemědělcům problémy

PRAHA Horké počasí letos v létě způsobilo tuzemským zemědělcům nemalé problémy. Někteří z nich se nyní zbavují skotu, protože by jej v zimě neměli čím krmit. Kvůli vyšším nákladům by ale dle odborníků mohlo hovězí následně spíše zdražit.

Zatímco loni bylo od ledna do srpna poraženo ve vybraných zemědělských podnicích podle dat Státního zemědělského intervenčního fondu asi 31 681 tun živé váhy jatečného skotu, letos to bylo za stejnou dobu 34 894 tuny. Není proto divu, že se jeho cena snižuje. „Cena u mladých býků a krav momentálně klesá, za což může trend zvyšujících se porážek na domácím trhu. Každý týden se v Česku porazí o několik stovek kusů dobytka více proti loňskému roku, což s sebou přirozeně přináší nárůst nabídky nad poptávkou, a tedy i snížení ceny,“ říká Jan Doležal, tajemník Agrární komory.

„Při poklesu ceny o čtyři až pět korun u mladého býka hovoříme o ztrátě pro chovatele ve výši tří až čtyř tisíc korun,“ vypočítává Jan Doležal s tím, že spotřebitel by pak na jednom kile masa mohl ušetřit asi jednu či dvě koruny. „Obavy z velkého propadu cen hovězího masa se ale zatím nepotvrzují. Ceny mladých býků klesly zhruba o deset procent, pokles začal již kolem třicátého týdne letošního roku, tedy ještě před tím, než se začalo o vyšších porážkách a snížení cen v souvislosti s nedostatkem krmení mluvit,“ uvedl agrární analytik Petr Havel.

Češi jedí hovězího málo

Snižování cen masa ale nebude velké. Průměrná roční spotřeba hovězího na osobu je v Česku totiž dlouhodobě nízká a pohybuje se někde kolem devíti kilogramů. V roce 1990 to bylo asi 28 kilogramů na osobu. Vzhledem k relativně vysoké ceně je kvalitní hovězí stále považováno spíše za luxusní komoditu. Navíc mírný propad ceny je zřejmě jen dočasný. „Odbyt hovězího v tuzemsku už léta stagnuje, máme velmi malou spotřebu tohoto typu masa, což je dáno tím, že je ze všech mas nejdražší a většina spotřebitelů pořád nakupuje potraviny podle ceny,“ vysvětlil Petr Havel. Podle něj je nižší cena za maso jen dočasná a kvůli dražšímu krmivu se bude spíše postupně mírně zvyšovat.

Faktem totiž je, že například balík sena zdražil proti předchozím letům hned několikanásobně. „V letošním roce seno zdražilo velmi výrazně, a to až na úroveň zhruba 2500 korun. Často dokonce vidíme balíky sena převážet z velkých vzdáleností po silnicích a dálnicích, což v minulých letech k vidění téměř nebylo. Balíky sena se tak prodávaly na úrovni 500 korun,“ vysvětluje Jan Doležal.



Nedostatek krmiva v důsledku sucha pak dopadá nejen na chovatele dobytka. „Situace je u nás taková, že jsme letos neprodávali žádné seno a na to si stěžují koňáci. V minulosti jsme třeba prodali asi 20 procent sena. Teď si vše necháváme pro sebe,“ říká sedlčanský zemědělec Václav Kloud, který obhospodařuje asi 500 hektarů půdy.

„Důsledkem sucha je i to, že se prodává dobytek předčasně. Tím, jak je teď na trhu jeho větší nabídka, tak klesá nejen cena masa, ale chovatelé mají kvůli tomu problém se splatností pohledávek, protože odběratelé čekají se splácením,“ doplňuje Václav Kloud.

Zemědělci se bojí

Dle Tomáše Svobody, který obhospodařuje 400 hektarů půdy, je pro zemědělce problematické i to, že na počet zvířat na hektar se vážou dotace. V průběhu let 2016 a 2017 se změnil dotační systém, kdy je třeba pro získání podpory pást na půdě více dobytka než dřív.

Zjednodušeně řečeno, namísto toho, aby pro její získání stačilo podnikateli mít na sto hektarech 20 krav, musí jich mít 30. „Dovedu si představit, že teď někdo bude muset stádo kvůli cenám krmení vybít a dostane se tak příští rok do finančních problémů, protože nesplní podmínky a seberou mu dotace. Takový zemědělec může skončit i v konkurzu,“ tvrdí Svoboda. Podle ministerstva zemědělství ale takový scénář nehrozí.

Stát farmářům pomůže

V reakci na letošní dlouhodobé sucho schválila vláda na konci srpna novelu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Zemědělci, kteří v žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 a 2020 oznámí, že snížili stavy zvířat kvůli suchu, budou minimálně penalizováni ztrátou dotací. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého navíc, pokud zemědělec oznámí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu zásah vyšší moci, tedy sucha, může přikrmovat pasená zvířat na druhově bohatých pastvinách, kde to jinak není možné.

Podle odhadů resortu zemědělství způsobil letošní nedostatek vláhy zemědělcům škody ve výši mezi 10 a 11 miliardami korun. Na jejich náhradu pak chce dát ministerstvo asi necelé tři miliardy korun. Konkrétně by mělo jít asi o 850 milionů, které už má, a dvě miliardy by chtěl resort vyjednat na vládě. Náhrady by se přitom měli postižení zemědělci dočkat výrazně rychleji, než tomu bylo v případě kompenzací škod za loňské sucho.