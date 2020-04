Praha musí počkat. Stát nepomůže každému, mnozí na půjčky nebo bonus 25 tisíc korun nedosáhnou

PRAHA Státní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) začíná ve středu přijímat první žádosti podnikatelů o bezúročné půjčky ze záchranného programu COVID II.

Má pomoci nejmenším podnikatelům i větším firmám zafinancovat nájmy, mzdy, energie, nákup surovin a další provozní výdaje v době, kdy vládní opatření proti koronaviru srazila příjmy podniků někde až na nulu a firmy se ocitly bez prostředků. Ukazuje se ale, že tento úvěrový program nemusí být pro řadu postižených živnostníků nebo firem dostupný. Podobně jako u jiného vládního opatření nemusí být bonusového příspěvku 25 tisíc korun pro nejmenší podnikatele.



Úvěry jen pro mimopražské

COVID II, pokračování první už vyčerpané verze úvěrů, nepomůže pražským provozovnám. Jejich majitelé o záruky a úhradu úroků tentokrát žádat nemohou. Musejí počkat. Možná „jen“ dva týdny.

ČMZRB chystá druhé kolo, jakousi verzi COVID II 2., která už umožní podpořit bezúročným úvěrem i Pražany. Důvod je zdánlivě prostý: zatímco peníze na první fázi půjček COVID I poskytly domácí zdroje státu, druhý COVID je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. A jejich kritéria Prahu (přesněji pražské provozovny) vylučují – metropole je na tyto evropské dotace nadlimitně bohatá.

V praxi to znamená, že pokud firma sídlící v Praze má provozovnu třeba v Kolíně, podporu z právě zahájeného programu COVID II pro tuto provozovnu využít může. Naopak to ale neplatí, firma se sídlem třeba v Kladně nemá zatím nárok na úvěr pro provozovnu v Praze. Mluvčí ČMZRB Marie Lafantová ujišťuje: „V současné době podporu, která se bude vztahovat i na projekty realizované v Praze, s ministerstvem průmyslu a hlavním městem připravujeme.“ Termín oficiálně ještě nepadl, ale podnikatelé doufají, že snad do dvou týdnů.

O první verzi programu se hned první dny strhl obrovský zájem firem z mnoha oborů. Ke smůle nejmenších podnikatelů byla nejnižší možná výše úvěru 500 tisíc korun, což mnoho žadatelů nepotřebuje a bylo by zbytečnou zátěží při splácení.

Ve středu startovaný COVID II funguje na spolupráci s klasickými komerčními bankami. Ty úvěr, tentokrát už v rozsahu od deseti tisíc až 15 milionů korun, poskytnou, ČMZRB pak za klienta uhradí záruky (do výše 80 procent jistiny) a úroky (do jednoho milionu).

Banky jsou už na příjem žádostí připravené. „Potřebné formuláře pro žádost má ČMZRB zveřejnit na svých webových stránkách zítra ráno. ČMZRB bude klientovi vyplácet finanční příspěvek na úroky zpětně na základě našeho potvrzení o výši úroků uhrazených klientem,“ popisuje Dita Pasquier, manažerka pro Firemní financování v Komerční bance.

Bonus 25 tisíc? Smůla

V úterý vláda představila program výplaty jednorázového bonusu 25 tisíc korun na pomoc živnostníkům. Jenže i mnozí nejmenší podnikatelé, postižení výpadkem příjmů, nedokáží státem nastavená kritéria splnit a na erární pomoc nedosáhnou.

Nesplňují například limit aspoň 15 tisíc korun měsíčního výnosu. Nebo mají ve stanoveném letošním prvním čtvrtletí menší než vládou daný desetiprocentní pokles příjmů – propad odbytu zažívají až od druhé poloviny března.

„Různé drobné krámky, prodejci na venkově a podobně mají měsíčně menší příjem než požadovaných 15 tisíc. Stejně tak i já. Takže jsme ze státní podpory vypadli, i když i nás koronavirus likviduje,“ posteskla si pro Lidovky.cz anonymně jedna z pražských živnostnic. Podnikání má jako hlavní zdroj příjmů, i když provoz, zejména nájem prodejny, dotuje z rodinného rozpočtu.

Poškozených nejmenších podnikatelů v podobné situaci je evidentně mnoho a někteří už mluví o petici, kterou chtějí na svou obranu poslat na ministerstvo financí.