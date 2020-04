Šéf Exim Tours: Jestli bude po návratu dva týdny karanténa, mohou hranice nechat zavřené, to nám nepomůže

V cestovní kanceláři Exim Tours pokračuje nejistota. Nikdo neví, jak dlouho bude stávající situace pokračovat. Ohlášené otevření hranic zatím pro byznys nic neznamená, lidé stejně nemají kam by jeli, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf Eximu Ferid Nasr. V nejbližších dnech se navíc spojí s další velkou cestovkou, CK Fischer. Fúze dvou z největších českých cestovních kanceláří se děje v době, kdy se celý byznys obou firem prakticky zastavil.

Lidovky.cz: Vláda povolila vycestování do zahraničí, co to pro vás znamená?

Pro nás se tím nic nemění, toto pro nás nejsou otevřené hranice. A navíc kdo by letěl na týden dva na dovolenou a nechával se kvůli tomu testovat při odletu a při návratu, a ještě riskoval karanténu?

Lidovky.cz: Prodáváte teď vůbec nějaké zájezdy?

Vůbec. Máme úplně nulový prodej. Všechny pobočky jsou zavřené. Devadesát procent našich lidí je doma. Pracujeme vlastně jen jako informační centrum pro klienty.

Lidovky.cz: Dá se to přežít? Nemáte příjmy, máte náklady.

Pro nás to otázka není. Náš majitel, německá skupina ReWe (v Česku vlastní prodejny Billa a Penny – pozn. red.), je silný a má 90 procent příjmů ze supermarketů, cestovní ruch tvoří jen desetinu. Nám krach nehrozí. Tahle skupina přežije všechno.

Lidovky.cz: Takže bez Němců by problém byl?

Od roku 2001 jsme byli nejvýdělečnější cestovka v Česku, prakticky jsme nevypláceli dividendu, vždycky jsme měli našetřený velký polštář. Myslím, že jestli by nějaká cestovka v Česku přežila, tak jsme to my.

Lidovky.cz: Myslíte si, že jiné cestovky mohou skončit?

Jestli letos žádný byznys nebude, tak tipuji, že letos skončí 60 až 70 procent hlavně malých a středních cestovek. Bez polštáře to bohužel nemusí přežít ani ty velké.

Lidovky.cz: Je v Německu situace cestovek lepší?

Tam vláda hned přišla s úvěry. TUI (Touristik Union International – pozn. red.) dostává půjčku 1,8 miliardy eur, pomáhá se i dalším, vláda je podrží, aby nezkrachovaly. ReWe pomoc nepotřebuje. V Česku není vůbec nic, jen ty poukázky. Někdy koukám, jak někteří vůbec nechápu náš byznys. Tvrdí, že jsme banka pro lidi, že nám lidi dali zálohy a peníze jsou u nás. To nevědí, jak cestovní trh funguje. Velké slevy, které dáváme na letní dovolenou v zimě jsou proto, že nám ty slevy dávají hotely a chtějí zálohu dopředu. My tak jen peníze od klientů předáme hotelům. Ty je potřebovaly na investice, renovace, rekonstrukce a ty peníze už nemají. Nemají nám je z čeho vrátit. Klient je chce zpátky. Co my můžeme dělat? Jen ty poukázky nám trochu uleví. Rezervy potřebujeme i na platy našich lidí, na nájmy. Nemáme šanci z toho vrátit peníze klientům.

Lidovky.cz: A peníze od hotelů dostanete?

Až se vrátí zpátky byznys a my k nim pošleme své klienty, dostaneme to ve slevách. To pak ano. Do té doby ne, oni je nemají z čeho to vrátit, jsou také zavření. Trvalo by to roky, než bychom se k penězům dostali.

Lidovky.cz: Teď se mluví o koridoru do Chorvatska, co vy na to?

Vůbec to nechápu. Proč Chorvatsko? Proč ne Řecko? Co jsou ta kritéria, podle kterých se právě tam může? Pokud máme seznam zemí a Chorvatsko je na tom dobře, tak si můžeme říci, že tam lidé mohou. A co když tam budou chtít autem? Co když stejná kritéria splní i další země? Myslím, že by se mělo jasně stanovit, co se musí splnit, aby bylo jasné, kam se může a kam ne. A samozřejmě i ta druhá země musí otevřít hranice.

Lidovky.cz: Až se otevřou hranice myslíte, že se prodeje zase rozjedou?

Určitě ne. Začneme se rozjíždět pomalu. Kdyby se hranice otevřely zítra, tak bychom stejně neprodali tolik, kolik jsme na léto plánovali. Ale potřebujeme, aby ty hranice byly otevřené nějak smysluplně. Jestli bude po návratu dál dva týdny karanténa, tak to je mohou raději nechat zavřené, to nám nepomůže. Kdo by letěl na týden nebo dva na dovolenou, aby pak byl v karanténě? Měli by přijít s opatřeními, které se dají realizovat, a my se jim přizpůsobíme. Do jedenáctého září také nikdo neřešil třeba vodu na palubě letadla a dnes tato omezení bereme jako samozřejmost. Lidé teď cestují ještě víc, nikoho to neodradilo. Na normální opatření si lidé zvyknou. Všichni pochopí, že je to kvůli bezpečnosti. Pravidla by měla být transparentní, taková, která vás nebudou omezovat ani v destinaci, ani tady po návratu.

Lidovky.cz: Co říkáte na návrhy, že se bude měřit teplota?

To si umím představit, to se děje. Změří teplotu, udělají testy. To se může stát standardem. Nemyslím, že mohou fungovat věci, jako že se nebudou například obsazovat prostřední sedadla v letadle. Nevím, zda pomohou rozestupy půl metru. Když bude třetina kapacity letadla pryč, bude o třetinu vyšší cena. To poškozuje klienty, nebudou na to mít.

Lidovky.cz: Myslíte si, že budou lidé cestovat méně, protože budou mít obavy?

Nevěřím, že by lidé cestovali méně. Každý chce cestovat. Dělali to, i když nebyla letadla, lodě ani vlaky, jezdili třeba na koních a velbloudech.

Lidovky.cz: Nezmění se ale trh? Budou lidé chtít objednávat letní dovolenou v lednu, když může přijít další epidemie a ta vše ohrozí?

Nevěřím tomu. Každý chce plánovat, jsme vytížení, chceme mít jasno. Aerolinky i cestovní kanceláře vám při včasném nákupu nabízí slevy. Proč byste to nevyužil?

Lidovky.cz: Myslíte si, že letos své klienty ještě někam pošlete?

Určitě. Pokud se opravdu otevřou hranice. Ze zkušeností z minulosti ale víme, že část lidí zaručeně nepojede nikam.

Lidovky.cz: Kdy myslíte, že se hranice otevřou?

Myslím, že v polovině července plus minus. Ale bude záležet na těch požadavcích, které s tím budou spojeny. Jestli budou karantény, tak pro nás jako cestovky jsou to zavřené hranice.

Lidovky.cz: Mění současná situace něco na plánech s Fischerem?

Ne. Všechno pokračuje stejně. Fischer do dvou týdnů přebereme. Zachováme obě značky, každá bude fungovat samostatně. Jen se spojí vedení.

Lidovky.cz: Nemůže to vést k propouštění?

Propouštění možná bude, ale rozhodně ne kvůli spojení s Fischerem, důvodem je situace způsobená koronavirem. Ještě před týdnem jsme mysleli, že výpovědi budou muset přijít, ale teď jsme to ještě probírali s Německem a ještě počkáme. Pokud bychom věděli, alespoň přibližně, jak dlouho budou zavřené hranice, případné propouštění by se týkalo méně lidí. Zatím nevíme, jestli je to ještě na měsíc, na dva, na tři, nebo na rok. Nemůžeme nic plánovat. Každý říká něco jiného. Teď jen vaříme z vody a uklidňujeme jeden druhého. Mimochodem, od začátku svého podnikání jsem zaměstnance pouze přijímal, nikoliv propouštěl. Bohužel, varianta propouštění je na stole, dělám to poprvé ve svém životě a musím přiznat, že je to pro mě hodně zdrcující.

Lidovky.cz: Už jste začali rozdávat výpovědi?

Zatím ne. Pro nás je alfa a omega všeho výhled. Samozřejmě chápu, že vláda také neví, co bude, ale pokud už začali uvolňovat, tak už by asi něco vědět měli. Chápu, že mohou říci, že hranice otevřou za dva měsíce, budou to nakonec tři, ale aspoň to by nám pomohlo. Jestli jsme byli mezi prvními, kdo zavřel hranice, tak bych si přál, abychom nebyli mezi posledními, kteří je otevřou, aby nám neujel vlak. Také bych chtěl, aby koordinace byla v rámci Evropské unie, aby pravidla a kritéria na otevírání hranic byla stejná pro všechny. Aby vše bylo transparentní a bez spekulací, proč je něco otevřené a něco zavřené.

Lidovky.cz: Dá se popsat, co se u vás nyní děje? Předpokládám, že hlavně řešíte dotazy zákazníků.

Měli jsme prodáno přes 150 tisíc zájezdů, nedivím se, že klienti začali volat. Zažil jsem několik krizí. Začátek devadesátých let, to byla džungle, kdy tu nebyla žádná pravidla. Česká koruna nebyla stabilní a stabilní vůbec nebyly ani země, kam se jezdilo. Zažil jsem velké hromadné krachy cestovek na konci devadesátých let. Pak přišlo jedenácté září, pak válka v Iráku, sopka… V minulosti to ale jen zavřelo jedno dvě okna a my jsme mohli využívat ty další. Teď jsme to během 24 hodin úplně vypnuli. Když nám zavřete hranice, tak nám vypnete byznys. A my jsme tu seděli s tím, co budeme dělat. Nevěděli ani zákazníci a začali volat, co bude. Snažili jsme se maximálně, abychom se jim co nejvíce věnovali, bohužel jsme nestíhali. Uklidňovali jsme je, i když jsme sami vůbec nevěděli, co bude. Nás nikdo neuklidňoval.

Říkali jsme, že to nějak zvládneme, to trvalo tak dva týdny. Až později si lidé uvědomili, že situace je komplikovaná a že vůbec není jasné, co bude, a volají už méně. Pro nás bylo ještě těžší, že tlak byl ze dvou stran, klienti na nás tlačili a stát na nás tlačil taky.

Lidovky.cz: Jak tlačil?

Že máme klienty co nejdříve vracet do Česka. Repatriace jsme však platili ze svého. V Německu je platila vláda, tady nám řekli, že je to náš úkol, a vyšlo nás na více než 20 milionů posílat pro ně prázdná letadla. Třeba v Egyptě bylo přes tři tisíce lidí. Tady stát vozil jen individuální turisty, cestovky si své klienty vozily na své náklady. O kompenzacích tu žádná diskuse není.

Lidovky.cz: Když se teď na všechno díváte s odstupem, dělali byste něco jinak?

Vůbec. Kdo z nás čekal, že se to změní tak rychle? Začala se řešit Itálie, jestli se bát nebo nebát. To byly dva týdny, kdy jsme se tím zabývali, jaké je to riziko. Pak stát doporučil necestovat a za tři čtyři dny byly zavřené hranice.

Lidovky.cz: Co říkáte na opatření, které zavedla vláda.

Když se zavřely hranice, tak jsem to kritizoval, ale postupně jsem pochopil, že měli pravdu a bylo to dobré opatření. Teď je důležité nepoložit ekonomiku. My ale také nechceme vozit lidi někam, kde to není bezpečné. Spoléháme na doporučení zdravotníků.

Lidovky.cz: A co vaše loňské rozhodnutí, že z cestovky odejdete?

Ano, chtěl jsem z cestovního ruchu odejít, protože je to stresující a unavující byznys. Mám to ale v krvi, dělám to od roku 1993, bylo to po vysoké škole moje první zaměstnání. Tu práci mám rád se vším, co to obnáší. Je to smysl mého života a nemohu odejít úplně. Chci stále zůstat v oboru, věnovat se třeba hotelovému byznysu, o kterém si myslím, že je méně stresující.

Lidovky.cz: Kdy k tomu odchodu tedy dojde?

Myslel jsem, že odejdu už letos, ale situace se změnila. Přišla tahle krize, která mě donutila neutéci z boje. Zůstanu tady, dokud bude firma potřebovat.

Lidovky.cz: Jak dlouho to může být?

To není otázka jen na mě. Neviděl jsem ani zdravotníka, který by nám uměl říci, jak dlouho to bude trvat. Až bude vakcína, lidé se tím už zabývat nebudou, ale vakcína není, není lék. Budu tady bojovat, jak dlouho bude třeba. Hotelový byznys jede zatím paralelně. Investoval jsem do Grand hotelu Evropa (v Praze na Václavském náměstí – pozn. red.) a ten je teď díky bohu v rekonstrukci a bude ještě aspoň rok.

Lidovky.cz: Jak vlastně fungujete, když máte většinu lidí doma?

Ukázalo se, že home office funguje. Vždycky jsem rozděloval práci a soukromí, moc jsem nechápal, proč lidi chtějí pracovat doma. Když pracují, mají být v práci. Byl jsem vždycky proti tomu. Ale teď vidíme, že všechno jde. I jako představenstvo v Německu se umíme scházet, funguje to jako před tím. Poprvé mi přes internet chyběl osobní kontakt, pak už mi to ani nepřišlo. Věřím tomu, že hodně lidí nikdy nekupovalo přes internet a teď je k tomu situace donutila. Gratuluji internetovým prodejcům, tohle je marketing za nulu. Teď připravujeme nabídku na zimu a začneme pracovat na léto. Do dvou týdnů chceme mít nabídku na léto 2021 a dělat kalkulace. Nemůžeme se zastavit. Jen to děláme z domova.

Lidovky.cz: Nemyslíte ale, že teď lidé po týdnech doma už home office chtít nebudou?

Je to možné. Já do práce chodím každý den. Z lidí, co jsou na home office, tu občas někoho potkám a ptám se, co tu dělá, a on mi řekne, že musí být aspoň půl dne v práci, jinak se zblázní. Ukazuje se, že nemůžeme být zavření. To je stejné, jako když nám řeknou, že nemůžeme cestovat. Když jsou zavřené hranice, tak jsme zavření, a to se lidem nebude líbit.

Lidovky.cz: Ale ta omezení se dají chápat, ne?

Ano, situace je hrozná. Bojíme se jeden druhého, babička se bojí vnoučat, nikdo neví, kde to může chytit. Je to zoufalství, které jsme nikdy nezažili. Aspoň nás to ale učí, abychom mysleli na zdraví. Pořád se mluví o tom, jak dávat procenta HDP na obranu, ale možná se začne mluvit o tom, kolik musíme minimálně investovat do zdravotnictví. To se ukazuje, že je na prvním místě. Dnes vyhrává ten, kdo má roušky. Kdo už něco podobného zažil, má nyní výhodu, pro Evropu je to poprvé. Nebude to ale navždy, tenhle boj vyhrajeme. Každý virus je léčitelný. Jediný, který se léčit nedá, je krach. Mám hodně známých, kteří bohužel zbankrotovali a dosud to mají v sobě, toho se nezbaví. Největší chyba je všechno zavírat a propouštět. Naopak s tím musíme bojovat, dokud můžeme.