Koronakrize drtí i vinaře. „Hodně špatné to bude pro ty malé a nejmenší, kteří se víc než ostatní potřebují prezentovat na venkovních oslavách a degustacích,“ říká Tomáš Šupa, jehož vinařství prodají ročně na 20 milionů litrů vína.„Pro ty, kdo jsou zaměření víc na gastronomii, je letošek katastrofou,“ dodává s tím, že on sám díky tomu, že vína dodává hlavně do řetězců, větším ztrátám zatím uniká.

Smutný podzim pro české vinaře. Úroda se povedla, víno ale nejde kvůli covidovým omezením na odbyt Lidovky.cz: Jak se dotkla opatření proti nákaze vašeho byznysu?

Od října se opět markantně propadly prodeje v gastronomii. Stejně jako na jaře, po kterém přišel trochu restart. My ale prodáváme v gastronomii jen menší část vín. A v řetězcích nastal pravý opak.