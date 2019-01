U hraček často chybí údaj o výrobci, dovozci či varovná upozornění, zjistila Česká obchodní inspekce

PRAHA U hraček prodávaných na českém trhu často chybí údaj o výrobci či dovozci. Česká obchodní inspekce (ČOI) zkontrolovala v loňském třetím čtvrtletí 1032 modelů hraček určených pro děti do 14 let. U 686 modelů, tj. u 67 procent zjistila nedostatky, a 335 modelů zakázala prodávat. Porušení právních předpisů zjistila ve 218 případech. Inspekce to uvedla v tiskové zprávě.

„U některých modelů hraček se dlouhodobě opakují stejné nedostatky. Hračkám chybí přesná identifikace či značka shody CE, není uveden jejich výrobce, případně ani dovozce do EU. Výrobky postrádají varovná upozornění, případně jsou tyto informace na hračkách uvedeny pouze cizojazyčně,“ uvedl ředitel obchodní inspekce Mojmír Bezecný.



Ve 413 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky, ve 343 případech nebyl uveden dovozce a ve 297 případech měl obchodník nedostatky v průvodní dokumentaci k výrobku.

ČOI obchodníkům a distributorům uložila za nedostatky celkem 227 pokut ve výši téměř dva miliony korun.