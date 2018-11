V Holešovicích vyroste nová pražská čtvrť. Místní si přes mobilní aplikaci objednají jídlo, prádelnu i elektromobil

PRAHA Rozsáhlý projekt zabírající více než pět hektarů vyroste na břehu Vltavy za holešovickým nádražím, a to na místě bývalé panelárny a průmyslového areálu. Letos v létě projekt získal územní rozhodnutí.

„Touto lokalitou jsem se zabýval od roku 2013. Připadalo mi to místo zajímavé pro rozvoj, a to nejen z pohledu urbanistického, ale také kvůli blízkosti řeky a centra města,“ řekl LN Milan Janků, ředitel a majoritní vlastník společnosti Geone. Ta část parcel v Holešovicích loni odprodala společnosti Skanska. Prodejní cena zveřejněna nebyla.

Skanska a Geone si tak developerský projekt rozdělily. Část patřící společnosti Geone byla pojmenována Rivery, navazující úsek pojmenovala Skanska Port7. Stavební práce by měly být hotovy do roku 2022.

Hotel, školka i přístaviště

Nová čtvrť má zahrnovat kancelářské prostory – na ty se zaměří Skanska –, ale i veškerou občanskou vybavenost, jako jsou obchody, restaurace či školka. Počítá se s luxusním čtyřhvězdičkovým hotelem, spa resortem a přístavištěm pro motorové čluny a menší lodě. Developeři rovněž slibují rozsáhlé zelené plochy určené pro relaxaci.



„Územní plán v oblasti nedovoluje stavět byty, pouze objekty pro krátkodobé ubytování, jako je například hotel,“ upřesňuje Janků. A dodává, že součástí projektu je také coworkingové centrum.

„Jedinečnost projektu spočívá v tom, že vyroste přímo na břehu Vltavy, což nám dává možnost vybudovat prostředí s neskutečnou atmosférou,“ konstatovala loni Marie Passburgová, tehdejší ředitelka Skanska Property Czech Republic. „Na upravených nábřežích a molech se budou pořádat kulturní a společenské akce všeho druhu a milovníky vodních sportů jistě potěší snadný přístup do řeky v relaxačních zónách. Chybět nebude ani stezka pro cyklisty a bruslaře,“ dodala.

Port7 nabídne také víceúčelová hřiště a služby, které si nájemníci a místní budou moci objednávat přes mobilní aplikaci. To znamená, že si takto objednají jídlo z restaurace v budově, zarezervují elektromobil nebo elektrokolo, budou moci sledovat fungování budovy z hlediska úspor energie a vody, objednají si služby prádelny či využijí inteligentní parkovací systém. Lidé, kteří budou pracovat v areálu Port7, budou mít k dispozici také „plovoucí“ zasedací prostory na Vltavě.



Skanska nezveřejnila odhadované náklady na svoji část projektu, Geone hovoří o sumě ve výši zhruba 1,5 miliardy korun.

O Holešovice je zájem

Holešovice jsou v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících městských oblastí Prahy a stávají se stále více vyhledávaným místem nejen mezi developery, ale i nájemníky. Důvodem je mimo jiné výborná dopravní dostupnost – v blízkosti se nacházejí stanice metra, autobusu i tramvaje.

O Holešovicích se uvažuje také jako o místě, kde by v budoucnu mohl vzniknout kampus pro pražské úředníky.

Pro Milana Janků představuje holešovický projekt návrat mezi developery poté, co jeho společnost ECM skončila roku 2011 v konkurzu. Janků byl jejím ředitelem a většinovým vlastníkem. Synonymem pro ECM se staly plány na výstavbu mrakodrapů v Praze na Pankráci. Většina z nich však nakonec zůstala pouze na papíře.



„Do jisté míry lze říci, že to, co se mi nepodařilo uskutečnit na Pankráci, se snažím realizovat v Holešovicích,“ řekl Janků s tím, že hlavní poučení, které si vzal z minula, je, že projekt musí být od počátku multifunkční, aby byla vytíženost území rozprostřena do celého dne. „To považuji za klíčové,“ uzavírá Janků.