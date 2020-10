PŘEHLEDNĚ: Velká covidová pomoc je na dohled. Záchranné programy dostaly konkrétní podobu

Praha Záchranné programy, o kterých ministři vedli debatu se zástupci podnikatelů už od víkendu, dostaly ve středu konkrétní podobu. Alespoň ty, jež covidem postižení podnikatelé považují za akutní. Další formy pomoci mají následovat po pátečním jednání vlády.

„Dneškem se spouští restrikce, dneškem spouštíme také opatření,“ vyjádřil se ve středu vicepremiér a šéf resortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Odmítl tím výhrady kritiků, kteří minulý týden při vyhlášení zpřísněného režimu nešetřili výhradami, že stát opět zavírá část ekonomiky, ale nemá včas připravené kompenzace pro firmy, jež restrikce existenčně ohrozí.

Programy už nejsou plošné, ministři je zaměřili jen na konkrétní a aktuálně covidem postižené obory. Podnikatelé i zástupci jejich oborových svazů kvitují, že si vláda s přípravou konkrétní pomoci pospíšila. I když ještě uplynou dny nebo spíš týdny než konkrétní peníze k žadatelům dorazí.

Příspěvky na mzdy

Poměrně podstatnou a pro stát nákladnou verzi zvolila vláda v případě kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatelů. Dosud v případech covidem a z moci úřední uzavřených provozoven nebo lidí v karanténě proplácel stát firmám v rámci programu Antivirus A 80 procent mezd zaměstnanců. Vedle Antiviru A existuje ještě příspěvek B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky. S prodloužením této varianty ale vláda prozatím nepočítá.



Nyní stát proplatí zaměstnavateli celých 100 procent superhrubých mzdových nákladů v případě lidí, kteří musejí zůstat doma kvůli nuceně uzavřenému podniku, takzvaně na překážkách. A to ve výši do 50 tisíc korun. V případě lidí, pro něž by podnik práci měl, ale musejí zůstat doma v karanténě, se nic nemění. Stát proplatí 80 procent částky, kterou jim na úrovni nemocenské vyplácí firma. V obou případech vláda ve středu prodloužila platnost Antiviru A do konce letošního roku.

Stejně tak je sporné nebo spíš už nereálné obnovení programu Antivirus C, jímž stát promíjel platbu pojistného na sociální zabezpečení ve firmách do 50 zaměstnanců.

Nájemné

Podstatné změny se dočkal i program Covid Nájemné, který v původní verzi naděloval uzavřeným či jinak covidem postiženým provozovnám 50 procent částky nájemného, ale jen v případě, pokud majitel objektu sám přispěl 30 procenty. Nově stát poskytne polovinu nájemného bez dalších podmínek, ale jen vyjmenovaným druhům provozoven. A to za období třetího čtvrtletí. Tedy od července do konce září.

Jeden žadatel dostane maximálně deset milionů korun. Podle Havlíčka to v podstatě tedy znamená, že nově dostanou žadatelé při splnění podmínek pomoc, rovnající se nájemnému za období 1,5 měsíce. Celkem má na to stát vyčleněno 1,2 miliardy korun. Během října ministerstvo průmyslu výzvu vyhlásí, následně budou moci žadatelé posílat přihlášky.

Kultura

Ministerstvo průmyslu bude administrovat i podporu pro podnikatele z oblasti kultury. Covid Kultura II rozdělí 750 milionů korun lidem z oblasti profesionálního umění, tedy hudby, divadla či tance a také podnikatelům a pořadatelům různých kulturních akcí, které byly připravovány od 1. října loňského roku a musely být letos kvůli covidové situaci zrušeny.

Paradoxně z tohoto programu zcela vypadli filmoví umělci a obecně tvůrci audiovizuálního umění. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce předložit program na jejich podporu na některém z nejbližších jednání vlády.

Sport

Podobně má přispět stát i profesionálním a poloprofesionálním sportovcům. Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu Covid Sport, ve kterém je vyčleněno 500 milionů korun. Na přípravě se podílela s ministerstvem průmyslu Národní sportovní agentura. „Program je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí osmi až deseti procent jejich rozpočtů, přičemž u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů jde o méně než dvě procenta z jejich ročního rozpočtu,“ uvedl předseda agentury Milan Hnilička.

Zájezdová doprava

Pomoc pro podnikatele v nepravidelné zájezdové autobusové dopravě začalo ministerstvo průmyslu chystat se zástupci sdružení Česmad Bohemia ještě řadu týdnů před ohlášením nejnovějších opatření proti pandemii. Už v první vlně patřila tato nepravidelná doprava osob vedle restaurací a hotelů k nejvíce postiženým oborům.

Podnikatelé, kteří poskytují přepravu osob pro cestovky, školní výlety či zájezdy seniorů nebo sportovců, dostanou v závislosti na emisní normě Euro částku 15 až 135 korun za každou sedačku a den v období od 12. března do konce června. Celkem na to stát vyčlenil jednu miliardu korun.

Odklad daní

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu oznámila takzvaný generální pardon, tedy možnost odložení platby některých daní. Což znamená, že plátcům daně, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, finanční úřady automaticky odloží všechny úhrady DPH, záloh na daně z příjmu a silniční daně, a to do konce roku. Stačí prý jen e-mailem požádat příslušný finanční úřad.

Pomoc je to tedy jen dočasná. Jde o odklad, takže ve výsledku budou muset podnikatelé daně po novém roce doplatit.

Plusem, který na rozdíl od první vlny koronakrize podnikatelé oceňují, je ale hlavně rychlost, s jakou vláda s konkrétní verzí pomoci přišla. „Neznáme ještě detaily schválených podpůrných programů, ale je skvělé, že přichází rychle,“ reaguje například Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Podle zástupců Hospodářské komory jsou ve středu přijaté kompenzační programy adekvátní reakcí vlády na nastalou situaci. Komora také upozornila, že bude nutné následně řešit i další. Například podporu živnostníků, včetně provozovatelů posiloven, fitness center nebo koupališť, ale také další odklad 3. a 4. vlny EET nebo nové parametry „pětadvacítky“, tedy kompenzace pro OSVČ.