Končí éra telefonních budek. Z Česka mizí poslední veřejný automat, lidem sloužily 110 let

PRAHA Veřejný telefonní automat. Takový je oficiální název pro to, čemu jsme běžně říkali telefonní budka. Minulý čas je na místě. Nyní, tedy 110 let od vůbec první instalace tohoto přístroje na našem území, končí éra telefonování z budek, veřejných stojanů či různých „mušlí“, dřevěných, plastových i kovových.

Telefonní budky mizely z Česka v posledních letech po stovkách. Nejvíc, tedy přes 30 tisíc, jich na našem území fungovalo před 20 lety. Na začátku loňska už jen něco málo přes tisícovku a v malé 150hlavé obci Hlubyně na Příbramsku ve čtvrtek definitivně padne poslední. Respektive bude odborně najatou firmou rozmontována, přístroj a kabely odstraněny a vše ekologicky zlikvidováno.

Hrobařem telefonních budek se – stejně jako jinde ve světě – stal mobilní telefon. Jeho masivní rozšíření a postupné zlevňování volání udělalo z veřejných telefonních automatů zbytečnou věc.

Poslední budky zmizely z povrchu českého definitivně letos. Pro oficiální, chtělo by se říci slavnostní demontáž té úplně poslední vybral operátor O2 záměrně obec co nejblíž Prahy – aby to oficiální hosté neměli moc daleko.

Kdo nemá mobil, má smůlu

V podstatě už telefonní budky fungovaly jen v nejmenších obcích, kde to do loňska nařizoval a provoz i dotoval Český telekomunikační úřad. Tahle povinnost však padla a s ní i poslední veřejné automaty. V Česku je dnes přes 14 milionů aktivních mobilních čísel a mobilní sítě pokrývají území, na kterém žije přes 99,5 procenta populace. Tak k čemu ještě budky? Využíval je už málokdo.

„Dali jsme obcím možnost si budku bez telefonního automatu ponechat a využít ji například jako obecní vývěsku nebo malou veřejnou knihovnu, takzvanou knihobudku. Této možnosti využily desítky obcí,“ připomíná další možný život telefonních budek mluvčí O2 Lucie Svobodová.

V celé historii se z telefonní budky stal fenomén. Lidé si před nimi dávali rande, figurovaly v mnoha filmech a knihách. V příbězích Harryho Pottera se prostřednictvím telefonní budky vstupovalo na ministerstvo kouzel, u nás se ještě dávno předtím Mach a Šebestová pomocí nakrátko utrženého sluchátka přemisťovali v prostoru i v čase, případně se zmenšovali za účelem likvidace bacilů v krku spolužáka Kropáčka.

V českých krajích za Rakouska-Uherska byly telefonní budky nejprve výkřikem moderní doby, za socialismu byly jedinou příležitostí pro lidi čekající roky v pořadníku na přípojku domácího telefonu. Ale i pětimístné číslo a spojovatelka meziměstského hovoru jsou už dávno minulostí. Přitom mnozí pamětníci si ještě jasně vybavují, jak v budce po vložení mincí za charakteristického rachtání kroutili zapíchnutým prstem v kulatém číselníku. Vymoženosti v podobě tlačítek či placení kartou přišly až mnohem později.

Je tu někdo, kdo se nikdy nevztekal ve frontě před telefonem, nad vandaly utrženým sluchátkem nebo ucpaným otvorem na mince? Nebo nad vytrženými stránkami ve stále tlustějším telefonním seznamu, připevněném řetízkem či ocelovým lankem k poličce vedle přístroje? A co teprve, když uprostřed vášnivého hovoru vypršela zaplacená doba a zoufalec marně lovil po kapsách další minci! Veškerá tahle nostalgie dneškem definitivně končí.

„Já toho moc nelituju. Něco jiného jsou ikonické budky třeba ve Velké Británii. U nás si často vybavuji, jak je vandalové poničili, bývaly často špinavé a nevábné,“ zamýšlí se nad koncem telebudkové éry Jan Kramář, znalec telekomunikační historie a vedoucí oddělení sbírkového fondu Poštovního muzea Praha. Připomíná, že úplně první telefonní budka u nás vyrostla roku 1911 v Praze. A zpočátku se nejednalo o zrovna rychlý vzestup. O sedm let později, v roce vzniku Československé republiky, jich bylo pouze deset. Tisícovku veřejných automatů překročilo Československo až v roce 1957 a hranici 30 tisíc převýšilo už samostatné Česko roku 2001. Pak už to šlo prudce dolů.

Z australské pouště do Plzně

Přitom telefonní budky poskytovaly svého času služby, o nichž se dnešní mladá generace domnívá, že jsou samozřejmostí až díky mobilům. I z budky se dalo volat z naprosto opuštěného místa a třeba i na druhý konec zeměkoule. Jak vzpomíná například Plzeňanka Martina Červenková, která si takto bez problémů zavolala na začátku 90. let domů z nehostinné pouště v Austrálii.

„Byl to trochu šok. Kam oko dohlédlo jen poušť a písek a uprostřed telefonní budka. Funkční. Měla jsem telefonní kartu a bez problémů se hned dovolala domů,“ vypráví Červenková.