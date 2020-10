Hledá se nový místopředseda Nejvyššího soudu. Prezident podle Benešové čeká na jméno

PRAHA Uprostřed silvestrovských oslav, uplynutím poslední vteřiny letošního roku, skončí desetileté funkční období místopředsedovi Nejvyššího soudu (NS) Romanu Fialovi (55), jehož do této funkce v prosinci 2010 jmenoval prezident Václav Klaus. „Rozhodně neplánuji nic jiného, než pokračovat v soudcovské práci na NS. Jsem hrdý, že jsem soudcem tohoto soudu takřka 20 let,“ podělil se Fiala s LN se svými bezprostředními plány.

Ačkoli z místopředsednické funkce odejde již za dva a půl měsíce, podle informací LN se zatím žádné hledání jeho nástupce nekoná. Předvýběr kandidátů, sondování jejich zájmu, pohovory s prezidentskou kanceláří a ve finále i s hlavou státu přitom zaberou nějaký čas.



Angyalossy: O ničem nevím

„Nevím, zda se nový místopředseda hledá, či nikoli. Já sám jsem panem prezidentem nebyl osloven, abych se na tomto výběru podílel, a to ani neformálně. Respektuji, že jde o výlučnou pravomoc pana prezidenta,“ řekl minulý týden předseda NS Petr Angyalossy na dotaz LN, zda se hlava státu při hledání Fialova nástupce zajímá o jeho názor, či dokonce přímo o nějaký jeho personální tip.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

„Na to ale pan předseda nemusí být osloven. O personálie se stará z titulu své funkce. Pan prezident od něj zatím žádný návrh nemá,“ řekla LN minulý týden v reakci na Angyalossyho vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) s tím, že více se o tom s prezidentem, když jej minulý čtvrtek navštívila na zámku v Lánech, nebavila.

Prosadí prezident Koudelku?

Právnická veřejnost se odpočátku staví kriticky k Angyalossyho záměru, aby soudci NS na seminářích či workshopech diskutovali se soudci nižších soudů o dosud prvoinstančně nerozhodnutých covidových náhradových žalobách, neřkuli se společně radili, podle jakých judikátů NS by je bylo nejlépe posuzovat. Angyalossyho skeptický postoj k úspěchu těchto žalob je veřejně znám.



Kariéra dosud stále neznámého Fialova nástupce, jeho odbornost, osobní integrita a cit pro soudcovskou nezávislost, po jeho jmenování naznačí, kudy se NS vydá v příštích letech.



Hlava státu může v osobě nového místopředsedy NS vyvážit svůj překvapivý květnový tah Angyalossym, učiní-li místopředsedou NS některého z jeho dlouhletých a respektovaných soudců. Vybírat přitom podle Ústavy může výhradně z nich.

Pochopitelně může pokračovat i v jejím kreativním výkladu. Je to sice obtížně představitelné, nicméně právě v těchto ohledech prezident učebnice ústavního práva již vícekráte přepsal. Rozhodne-li se například jedním aktem jmenovat soudcem NS a současně i jeho místopředsedou někoho z venčí, musel by Angyalossy s jeho přidělením k NS předem souhlasit. Ten, když byl na to zjara dotazován, nikdy neřekl, že by k NS nepřidělil prezidentova přítele, bývalého poslance ČSSD (1998–2006), pozdějšího náměstka Renaty Vesecké (2006–2010), Klausova neúspěšného kandidáta na ústavního soudce (2012) a nynějšího advokáta Zdeňka Koudelku (51).

Zdeněk Koudelka na snímku z roku 2012

Hrad na dotaz LN ke stadiu výběru nového místopředsedy NS nereagoval.