Zemanova další rošáda. Šámalova cesta na Ústavní soud uvolní klíčový post justiční soustavy

PRAHA Prezident Miloš Zeman nabídl uvolněné místo ústavního soudce Pavlu Šámalovi, předsedovi Nejvyššího soudu (NS). Nabídka přišla deset měsíců poté, co Ústavní soud (ÚS) ze zdravotních důvodů opustil Jan Musil.

Šámal byl jeden ze tří soudců, které v minulosti prezident označil za možné kandidáty na uvolněné místo u ÚS. Vedle něj šanci měl Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, kterému končí mandát na podzim příštího roku a Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu. „Dostal jsem pozvání na Hrad, ale nevěděl o jaké konkrétní věci budeme s prezidentem jednat. V této době jsem již nabídku nečekal. Vzal jsem si dva týdny na rozmyšlenou, abych si rozmyslel, zda na ni mohu kývnout z hlediska profesních i soukromých otázek,“ řekl LN Šámal, další podrobnosti schůzky ale prozradit nechtěl.



Resumé přijde předseda NS prezidentovi oznámit osobně na další schůzce, která má proběhnout zhruba za dva týdny. „Je to pocta takovou nabídku dostat, ale na druhou stranu nejsem řadový soudce, takže je to komplikované rozhodnutí, protože musím řešit, aby na to Nejvyšší soud nedoplatil,“ vysvětlil Šámal. Na NS měl ještě řadu plánů.

Otázka Šámalova nástupce

Nástupce Šámala by pak vybíral přímo prezident, jde o jeho výlučnou pravomoc, tedy věc, kterou nemusí s nikým konzultovat. „Pan prezident se samozřejmě ptal, jakou mám představu o svém nástupci, tak jsem mu sdělil jména dvou soudců Nejvyššího soudu, konkrétní ale být nechci,“ uvedl Šámal, který by jinak ve funkci předsedy zůstal další čtyři roky. V justičních kuloárech se ale spekuluje spíš o jednom jménu. Jde právě o ambiciózního místopředsedu NS Romana Fialu, jednoho z největších odborníků na dědické právo.

O Fialovi se nemluví poprvé jako o možném kandidátovi na jeden z vrcholných justičních postů, vedle ÚS se o něm spekulovalo jako o možném budoucím šéfovi Nejvyššího správního soudu, tam by se ale nejdříve musel stát soudcem řadovým. V říjnu 2017 se pak Fiala pokoušel dostat do čela Soudcovské unie, ve volbách ho ale porazila dosavadní prezidentka unie Daniela Zemanová, která si tak došla pro druhý mandát. Je tak evidentní, že Fialu vysoké justiční posty lákají. Zda by měl zájem vést NS se přesto pokoušely LN ještě ověřit. „Pan předseda Šámal si vzal dva týdny na zvážení nabídky být soudce Ústavního soudu. Jakékoliv navazující úvahy jsou tedy zcela předčasné,“ napsal LN Fiala.

Otázka kdo bude případný Šámalovým nástupcem je však naprosto klíčová. NS je jedním z nejvyšších článků české soudní soustavy a rozhoduje především o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutí soudů nižších stupňů. V červnu letošního roku například vrátil na začátek kauzu dědiců advokáta Zdeňka Altnera, kteří po ČSSD požadovali zaplacení 338 milionů korun jako nákladů za obhajobu strany při sporu o Lidový dům. Koncem října podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dovolání v kauze Davida Ratha.

Souhlas předsedy

Pokud se Šámal rozhodne nabídku prezidenta přijmout, jeho další kroky povedou do Senátu, jehož hlasováním musí projít. Posledním, kdo se o to pokoušel byl odborník na ústavní právo Aleš Gerloch, kterého Zeman do Senátu vyslal letos na jaře. Volba ale tehdy skončila fiaskem. Přestože si Gerloch díky svým odborným znalostem věřil, dostal podporu pouze 19 senátorů. Diskuse o jeho kandidatuře se totiž strhla ke Gerlochovu členství v komunistické straně a některé právní posudky, které hrály do karet prezidentovi. Gerloch měl přitom podporu i samotného předsedy ÚS, Pavla Rychetského. Byť senátoři ještě o podpoře Šámala nejednali, lze očekávat, že nebude kontroverzním kandidátem a mohl by projít.

Rychetský je i s dalším Zemanovým výběrem kandidáta spokojený. „Byl bych velmi rád, protože ta situace je u nás trvale dlouho neudržitelná,“ odpověděl v Českém rozhlase na otázku, jestli by Šámala viděl rád. „Je to uznávaný odborník a přijde na místo po soudci Janu Musilovi. Oba jsou profesoři trestního práva, takže se tak ÚS vyplní i z hlediska profesního,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman nabídl Šámalovi funkci ústavního soudce jen několik dní poté, co uvedl, že do čela Vrchního soudu v Praze nakonec skutečně jmenuje vítěze výběrového řízení Luboše Dörfla, předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Zeman přitom otevřeně uvedl, že jeho favoritem byl druhý účastník výběrového řízení – Jan Sváček, místopředseda Vrchního soudu v Praze. V tomto případě se ale Zeman musel podvolit ministryni spravedlnosti Marii Benešové, která trvala na Dörflovi. Ve věci výběru nového šéfa NS však Zemanovi v cestě nikdo stát nebude.