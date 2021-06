Proč praskají české dálnice? Kromě té za Olomoucí má problémy i nová D1

OLOMOUC/PRAHA Kilometry z cementobetonu sloužící už skoro čtvrt století dohnal věk. V sobotu nezvládl povrch dálnice D35 za Olomoucí vedro a popraskal, auta zabrzdila a narazila do sebe. Na místě bylo pět vraků a deset zraněných. Správce stárnoucí komunikace slíbil, že problematickou část dálnice, kde by k podobným nepříjemnostem mohlo dojít i v budoucnu, co nejdříve promění v bezpečnější cestu.

Víme, proč se zvlnila dálnice, na které v horku bourala auta. Kdo zaplatí škody? Místo u Přáslavic, kde došlo k nehodě, nyní silničáři opraví a budou dál sledovat s pomocí diagnostiky. Další rizikový úsek v jeho blízkosti čeká ještě letos generální rekonstrukce.

„Konkrétně jde o část D35 mezi kilometry 288,7 a 292,4, připravujeme ji ke kompletní opravě. Tím by měl být opraven prakticky poslední úsek na dálnicích s takto zvýšeným rizikem,“ popsal pro Lidovkz.cz Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle aktuálního plánu by se mělo začít s pracemi na podzim. Praskla i nová D1 Jako by to ale Mátl s tím posledním problematickým úsekem zakřikl: v pondělí, kdy ještě zemi svírala velká horka, praskl povrch i na nejvytíženější české dálnici D1, konkrétně na 49. kilometru u Psářů ve směru na Brno. Zarážející je, že k tomu došlo na novém, pár let starém úseku. U čerstvě modernizované D1 lze samozřejmě uplatnit reklamaci u stavební firmy, což u 24 let staré části D35 nepůjde. Tam budou správci silnic opravovat ze své kasy. Aby se na potenciálně problematickém úseku, jehož podloží se dalo o víkendu do pohybu, mohlo nyní vůbec jezdit, museli silničáři opravit prasklé místo při plné uzavírce. Poškozené cementobetonové desky šly pryč: jejich místo zaujme rychle tvrdnoucí beton. Díky tomuto materiálu by tam měla začít jezdit auta už zítra. Objízdná trasa vede přes obce Přáslavice, Kocourovec a Daskabát: řidiči musí být hodně trpěliví, protože tam dochází k hodně nepříjemným kolonám. Zástupci ŘSD chystali podle svých slov generální opravu na „sousední“ části D35 už před víkendovým prasknutím na 285. kilometru. Výběr stavební firmy už běží, zájemci mohou podávat nabídky do 20. července. „Úsek chceme opravit ještě letos se zahájením prací mezi zářím a listopadem. Provoz bude omezen do režimu 2+1 pruh,“ uvedl generální ředitel ŘSD Mátl. Dá se tedy očekávat, že se na této dálnici, která se má v budoucnu stát plnohodnotnou alternativou D1, bude dočasně jezdit omezenou rychlostí v užších pruzích. Podobně jako v úsecích výše zmíněné D1, která prochází kompletní modernizací. Desky se zvedly a rozpadly Rozdíl je ale v nepoměrně kratším čase, kdy tam bude provoz omezený. Zadání pro stavební firmy zní, že mají práce stihnout v rozmezí deseti až 16 týdnů. „Ale čtyři měsíce jsou maximum, věříme, že to bude kratší. Podle toho budeme řešit, kdy stavba začne. Kdyby to byl ten maximální termín, budeme muset opravu odložit kvůli zimě na příští rok,“ doplnil Radek Mátl. Obří kolony, zahlcený Přerov. Oprava zvlněné dálnice způsobila dopravní kolaps, další nehoda situaci ještě zhoršila Co se na D35 v sobotu stalo: řidiče zastavila trhlina, která rozdělila povrch vedví u Přáslavic ve směru na Lipník, kde se trasa napojuje na D1. Podle všeho další z šoférů zareagoval pozdě a do stojících aut narazil. Jedno z nich, černý volkswagen, dokonce skončilo na střeše. Hromadná nehoda se ale naštěstí obešla bez těžkých zranění. Hlavní příčinou byla podle ŘSD špatná kvalita cementobetonového krytu a jeho stáří. Vzduch byl vlhký a horký, desky zvětšily svůj objem, začaly na sebe tlačit, zvedly se a rozpadly. Podle silničářů se jednalo o ojedinělou situaci a nešťastný souběh okolností. V místě chyběly například takzvané dilatační spáry, které mimo jiné pomáhají vyrovnávat tlaky mezi materiály. Jasno není zatím v tom, kdo bude platit škody na autech. „Jelikož nehodu řešila policie, teprve její záznam a poznatky o rychlosti a případném zavinění či objektivních okolnostech, které k hromadné nehodě mohly vést, budou vodítky k dalším závěrům,“ uvedla opatrně mluvčí pojišťovny Uniqa pojišťovny Eva Svobodová. Je jisté, že silničáři zaplatí ze svého aktuální opravu prasklého místa, ale zda se budou podílet také na úhradě škod za poničená auta či svodidla, naznačí až zmíněné policejní vyšetřování. „Předpokládáme, že škody budou minimálně ve vyšších řádech stovek tisíc korun, a to pouze na vozidlech. Odhadnout škody na svodidlech, vozovce či zdravotní následky je v tuto chvíli nemožné,“ dodal mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Pomoc pro přetíženou D1 Dálnici D35 tvoří nyní především kompletní úsek mezi Mohelnicí a Lipníkem na Bečvou, prvních 26 kilometrů vyrostlo už v roce 1985. Po svém dokončení má dálnice plnit důležitou roli, bude severní alternativou přetížené D1. Propojit má Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy a pak Olomouc. Na svém konci pak vyšle auta na D1 ve směru k Ostravě (bývalá D47). První plány této komunikace pocházejí už z roku 1963 a její úseky byly dlouho označené jako rychlostní silnice. Poslední úsek má být podle aktuálních plánů uveden do provozu v roce 2028.