S testem na pivo? Hospodští a pivovary to vidí jinak, sestavují vlastní přísná pravidla

Praha Maximálně čtyři lidé u stolu, roušky, poloviční kapacita podniku, žádná hlasitá hudba či sportovní přenos, denní kontrola zdravotního stavu personálu.

Taková a ještě i některá další pravidla obsahuje systém opatření Bezpečná restaurace, který sestavil Český svaz pivovarů společně s gastro sekcí Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP).

Připravují se tak s předstihem na rozvolnění vládního zákazu a možné otevření pro aspoň omezený počet hostů. I když podle některých názorů si lidé první čepované pivo dají – a pro začátek jen na venkovní zahrádce – nejdříve na přelomu dubna a května, možná později.

Restaurace by si při splnění požadavků mohly na dveře vyvěsit leták, že je u nich bezpečno. Dodržování by kontrolovali oběma institucemi najatí dobrovolníci formou tzv. „mystery shoppingu“.

Iniciátoři systému upozorňují, že podnikatelé nutně potřebují čas na přípravu a rovněž vědět s předstihem, jaká omezení je v otevřeném stavu čekají. Stát ale doposud nemá žádný podobný „jízdní řád“.

„Pro otevření hospod jsme ochotni udělat prakticky cokoliv,“ říká zástupce gastro sekce AMSP Luboš Kastner, spolumajitel společnosti Hospodska, která provozuje osm restaurací v Plzni a Praze.

Parametry Bezpečné hospody se v podstatě kryjí s podmínkami, které se objevily v zatím neveřejném návrhu nových parametrů Protiepidemického systému.

Nový takzvaný PES umožňuje podle zdroje serveru iDnes.cz otevřít hospody ve třetím stupni, ale obsahuje i podmínku negativního testu na covid. „Nedovedu si představit, jakou formou by hosté negativní test vykazovali a my to kontrolovali,“ reaguje Kastner.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) se parametry pro rozvolňování teprve začínají při jednání s ministerstvem zdravotnictví připravovat.

Přelom dubna a května

Podle epidemiologa a exministra zdravotnictví Romana Prymuly už sice není virová situace v Česku tak katastrofická, ale restaurace nadále riziko nákazy představují. „Rozvolňování v nich tedy zrovna rychle postupovat nebude. Myslím, že začne nejdříve tak na přelomu dubna a května,“ soudí Prymula.

Opatrný je i šéf resortů průmyslu a dopravy a vicepremiér Karel Havlíček. O termínu otevření hospod nechce ani spekulovat. S ministerstvem zdravotnictví prý teprve začíná řešit koncept, podle kterého by se postupovalo při rozvolňování v byznysu, v kultuře nebo sportu.



Lepší počkat, než po otevření znovu zavírat

„Tlačí na nás všichni, ale samozřejmě nelze otevřít všude současně. Gastronomie bude spíš někde ke konci. Musíme být poučeni z jiných zemí, kde se situace opětovně zhoršila, nebo z podzimu u nás. Lepší bude počkat a vydržet o něco déle, než to uspěchat a zakrátko pak muset znovu zavírat,“ vyjádřil se Havlíček pro Lidovky.cz.

Systémem Bezpečná restaurace reagují hospodští a svaz pivovarů na tíživou situaci všech gastronomických provozoven u nás. Jak se prodlužuje doba nuceného uzavření, roste i počet restaurací, které ukončily provoz nebo už zkrachovaly. Jedná se zhruba o pětinu ze 40 tisíc gastro podniků u nás. „Jsme v pasti. Po čtyřech měsících uzavření nemáme žádný detailní návrh včetně praktických provedení. To je absolutně neakceptovatelné,“ říká Kastner.

Projekt Bezpečná restaurace připravila v méně přísné verzi asociace a svaz pivovarů už loni v souvislosti s prosincovým dočasným zprovozněním restaurací. Tehdy a jen nakrátko se zapojila odhadem možná třetina hospod a restaurací. Nyní oba iniciátoři chystají velkou kampaň na sociálních sítích, chtějí oslovit další partnery z řad pivovarů, nápojářských a podobných firem.

„Nikdo s námi o pravidlech budoucího fungování nejedná, jako by stát služby a celý tento byznys odepsal. Proto se snažíme hledat vlastní cestu, jak podnikání umožnit za přísných bezpečnostních podmínek,“ komentuje projekt výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Na nutnost existence jakéhosi rozvolňovacího „jízdního řádu“ včera upozornila i Hospodářská komora. Její prezident Vladimír Dlouhý vítá uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného otevírání škol a některých obchodů nebo vybraných služeb. Je to podle něj dobrým signálem pro postupný návrat k normálnímu životu v Česku.

Podnikatelé ale potřebují vizi a vláda by měla do svého rozhodování více zapojit názor byznysmenů z nejpostiženějších segmentů ekonomiky, tedy služeb, gastroprovozů a podobně. Komora o tom chce intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví a novým šéfem resortu Petrem Arenbergerem (za ANO).

Podnikatelé netuší, co přijde

„Všichni občané se dnes už povinně na covid-19 testují v zaměstnání. Roste i počet očkovaných. Nevidím proto důvod, aby nemohli za jasně daných podmínek s čerstvým negativním testem využívat například služeb nebo navštívit zahrádku restaurace,“ uvedl Dlouhý.

Podle zástupců komory se podnikatelé musí na případné znovuotevření s dostatečným předstihem připravit. „Obnovit provoz není otázkou hodin. Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby co nejdříve zveřejnila jasnější výhled postupného otevírání ekonomiky. Za pár dní skončí nouzový stav a podnikatelé vůbec netuší, jaké změny s sebou přinese aplikace pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví,“ říká šéf Hospodářské komory.

Česko sice na jedné straně od pondělí rozvolní některá vládní proticovidová opatření, epidemiologická situace se mírně zlepšuje, ale stále patříme co do úmrtí a přibývajících nakažených na počet obyvatel k horší části Evropy.

Například v sousedním Německu je pandemická situace o poznání příznivější. Jenže ani tam o zprovoznění restaurací a hospod v nejbližší době neuvažují.

Němci však mají předem stanovená pravidla, za jakých podmínek to možné bude a jaká opatření konkrétně bude muset hospodský poté dodržovat. Jednotlivé spolkové země si takový režim mohou stanovit po svém.

Obecně tam ale platí, že při stabilním nebo klesajícím sedmidenním výskytu méně než 100 nových infekcí na 100 tisíc obyvatel lze zprovoznit venkovní zahrádky. Ale jen pro předem rezervovaná místa, a pokud budou sedět u stolu lidé z více domácností, musí mít negativní test na covid.

„Jediná hospoda tu není otevřená. Zahrádky se už na otevření připravovaly, některé spolkové země se parametrem nákaz blížily k rozvolnění, ale myslím, že regulace teď ještě naopak přitvrdí. Nákaza spíš přibývá,“ popsal situaci Jiří Červenka, který žije už přes 30 let v Ulmu v Bádensku-Württembersku poblíž hranice s Bavorskem.