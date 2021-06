Schillerová: Stát bude podnikatelům kompenzovat škody po tornádu až do výše 80 procent

Praha Stát připravuje dotace pro podnikatele na škody po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě. Mohli by dostat až 80 procent z hodnoty zničeného majetku. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Připomněla také dotace pro lidi z postižených obcí ve výši dvou milionů korun a řekla, že podporu dostanou i nepojištění.

Dotace pro podnikatele, kterým bouře zničila majetek, nyní společně připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s ministerstvem financí. Podle Schillerové obě ministerstva přesnou podobu dotací dolaďují, výše kompenzací by však mohla dosahovat až 80 procent z hodnoty poničeného majetku.



Ministryně také potvrdila, že stát plánuje poskytnout na škody po bouři lidem dva miliony jako nenávratnou dotaci. Kompenzaci by podle ní měli dostat všichni postižení, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Lidem s pojistkou však bude dotace krácena podle úhrady, kterou dostanou ze své pojišťovny. Podle Schillerové totiž nelze kompenzovat ztráty dvakrát. Nepojištění lidé dostanou celou částku.