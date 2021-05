Singer: Hospody mají význam jako Škodovka, jejich otevření zlepší lidem náladu a ‚nakopne’ ekonomiku

PRAHA Důležitější než zprovoznění kamenných obchodů, které má přijít nadcházející pondělí, je otevření hotelů, restaurací a kaváren. „Přes jejich zavření jsme dostali největší zásah,“ říká v rozhovoru v cyklu Restart pro Lidovky.cz bývalý guvernér České národní banky a hlavní ekonom Generali CEE Holding Miroslav Singer.

Turistika je podle jeho mínění daleko významnější, než se může ze statistik zdát, a znovuotevření gastronomických zařízení je třeba, aby se českým spotřebitelům vrátila dobrá nálada. Ta je podmínkou toho, aby šla naše ekonomika opět nahoru.



Lidovky.cz: Jak je na tom česká ekonomika sama o sobě a v globálním kontextu?

Ve srovnání s dalšími zeměmi určitě lépe, než bych si myslel před rokem. Lépe, než by se dalo čekat u země, která – i když tu máme kvalitní IT odborníky – je průmyslová a není velmocí v oblasti digitálních služeb. Náš průmysl, který je stále tím, co nás primárně živí, se naučil tu dobu docela slušně zvládat a zaplať pánbůh běží. Navzdory všem pokusům, jež jsme zažili, že se musí průmysl zavřít. Přes všechny ty hrozivé scénáře, co se může stát, když fabriky zůstanou otevřené. Nic z toho se nenaplnilo.