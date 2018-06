Vepřová plec pro poslance za 50 korun. Jídla ve sněmovně po únorovém zdražení mírně zlevní

PRAHA Po únorovém razantnějším zvýšení cen ve sněmovních restauracích by se ceny některých pokrmů a nápojů měly od července mírně snížit. Souvisí to s rozhodnutím komise pro práci kanceláře sněmovny o snížení přirážky, která se na ně uplatňuje. Komise tak reagovala na růst nákupních cen surovin v uplynulých měsících, které se v cenách pokrmů a nápojů odrážejí. Sdělil to sněmovní tiskový odbor.

Ceny ve sněmovních restauracích by se měly u některých pokrmů a nápojů snížit o jednotky korun, u části z nich zůstanou stejné. Například pečená vepřová plec se zelím a knedlíky by měla zlevnit o dvě koruny na 50 korun, znojemská hovězí pečeně s rýží o korunu na 78 korun a pečená šunka s vejci o šest korun na 32 korun. Naopak třeba gulášová polévka vyjde stále na 14 korun a dort se šlehačkou na 27 korun.



Snížení přirážky z 50 procent na 40 procent má podle tiskového odboru eliminovat dosavadní zvyšování nákupních cen surovin a nápojů a ceny pokrmů a nápojů ve sněmovních restauracích se tak v podstatě vrátí na úroveň po únorovém zdražení. Do února činila tato přirážka pět procent. Týká se studené kuchyně, polévek, salátů, příloh, moučníků, snídaňových jídel a nápojů.

U hlavních jídel bude stále platit přirážka 120 procent. Žádnou přirážku sněmovna neuplatňuje v kategorii obchodního zboží, což jsou například cukrovinky, ovoce a lahůdky.