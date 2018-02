Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance nabízí unikátní svět, náplň i příběh

PRAHA Jestliže se na nějakou hru čeká tak dlouho a s tak velkými nadějemi jako na Kingdom Come: Deliverance od pražského týmu Warhorse Studios, mnohdy bývá výsledkem zklamání. Nejen proto, že vysněný projekt často nenaplní naděje hráčů, ale nezřídka kvůli tomu, že fanoušci do takového titulu vkládají nerealistická očekávání, která není v silách autorů naplnit. Naštěstí to není případ českého historického RPG, o němž jeho duchovní otec Daniel Vávra snil už od devadesátých let.

Ještě než v roce 2009 Vávra opustil studio Illusion Softworks, respektive 2K Czech, kde stvořil svou dosud nejúspěšnější hru - kultovní gangsterku Mafia, uvažoval o tom, že se pustí na nejistou pouť za vlastním snem v podobě hry zasazené do českého středověku. Když v roce 2011 zakládal Warhorse Studios, nepochybně si nemyslel, že cesta k cíli bude tak dlouhá a trnitá. Na jejím konci je ale zadostiučinění a nezpochybnitelný úspěch.

Debut nového týmu během pár dní prokázal, že na sebe dokáže vydělat a že investice Zdeňka Bakaly ani nezanedbatelný příspěvek na vývoj od samotných hráčů nepřišel vniveč. Výsledkem není bezchybný titul, dokonalá hra, která se přes noc stala instantní klasikou. Je to ale obdivuhodný počin, který by si navzdory technickým nedostatkům neměl nechat ujít žádný fanoušek videoher.

Tuhle hru ocení i v zahraničí

Hra si přitom nezasluhuje automaticky chválu jen proto, že jde o domácí projekt zasazený do českého království roku 1403. Příběhu kovářského sirotka Jindry, který vychází na PC a konzole PlayStation 4 a Xbox One, by čeští hráči jen stěží odpouštěli chyby, pokud by nešlo o povedený titul. Kdepak, tuzemská produkce už dnes nemá u domácích hráčů automaticky vyhráno. Ba právě naopak. Mnohdy pro ni může být takový původ i přítěží, protože se nejeden škarohlíd těší, jak si na neúspěchu našinců smlsne.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, a tak se ani Kingdom Come: Deliverance nevyhne kritika. Minimálně ta na adresu některých chyb a nedodělků je přitom oprávněná, ale technický stav, který se navíc průběžně zlepšuje, by neměl zastřít skutečnost, že se jméno české novinky teď po celém světě skloňuje v souvislosti s mezinárodními hity, jako jsou RPG série Zaklínač nebo The Elder Scrolls. A zcela právem. Zahraniční hráči nežijí v české bublině, česká historie pro ně němá žádné zvláštní kouzlo a přesto na hře oceňují podobné aspekty.

Kritici se vzácně shodují v tom, že jde o nesmírně realistický prožitek. Hra ale není jen historicky přesná a akurátní, pokud jde prostředí a jeho nejrůznější detaily. Přirozeně působí především její hratelnost a mechanismy, u nichž se autoři nebáli jít proti proudu a překopávat léta zažité systémy tak, aby se hráč skutečně cítil jako ve středověku.

Kde domov můj

S Jindrou se pohybujeme prostředím, které vás nenechá na pochybách, pokud jde o místopis. České kulisy působí neuvěřitelně přesvědčivě, ať už se ocitnete na návsi, hradním nádvoří, rozkvetlé louce, lesní mýtince, v hlubokém hvozdu anebo se brodíte korytem potoka. Pokud v něm váš kůň zrovna neuvízne, což je jeden z technických problémů, který vás vrátí zpět do reality.

JAK VZNIKALA HRA KINGDOM COME: DELIVERANCE Jaká je atmosféra v týmu těsně před vydáním hry jako Kingdom Come: Deliverance? Čeho se autoři nejvíc bojí a na co se naopak nejvíc těší? Na čem se pracuje dny a týdny těsně před uvedením titulu do obchodů? Unikátní pohled do studia Warhorse zprostředkuje dokument herního kanálu Vortex, který bude k dispozici zdarma na YouTube krátce po vydání hry.

Zatímco se ale v kůži Jindry snažíte pomstít smrt svých rodičů, kteří zahynuli při vyplenění rodné Skalice, užíváte si skvostný příběh a brilantně napsané dialogy. Pokud před vámi zničehonic sedlák nestočí krok do pravého úhlu nebo neprojdou dvě postavy během dialogu skrz sebe, nic vás nevytrhává z iluze, že jste cestovali napříč časem do 15. století do otevřené oblasti v okolí Sázavy.

I když má Jinda dost starostí sám se sebou, nakonec se coby obyčejný český ňouma připlete k velkým dějinným událostem. Stane se tak ovšem překvapivě přirozeně a nenuceně. Nikdo vás nevítá coby spasitele české země, který má vrátit na trůn právoplatného krále Václava IV. a vyhnat jeho nevlastního bratra Zikmunda Lucemburského. Jindra se s vaší pomocí stane malý kolečkem v obřím soukolí dějin, aniž by přitom ze hry vznikla fraška či parodie. Není jako Forrest Gump, mladý Indiana Jones anebo hrdinové série Assassin’s Creed, kteří nepozorovaně otáčejí kormidlem dějin. Jindrova role je menší, ale o to uvěřitelnější.

Já jsem ho zabil. A co ty?

Velký, žijící a realistický otevřený svět by ale nebyl ničím, pokud by se neopíral o propracovanou náplň. Hratelnost je pestrá a velice působivá. Tam, kde jsme si za dlouhé roky zvykli na schématické úkoly i neustále se opakující klišé, Kingdom Come: Deliverance přichází s neotřelými a neokoukanými nápady a postupy. Titul podporuje hráče v experimentování a hledání kreativních řešení. Pokud narazíte na soupeře, který je nad vaše síly, velmi pravděpodobně existuje i alternativní způsob, jak se s ním vypořádat. Mise, které plníte, mají běžně několik různých řešení a je radost porovnávat vlastní zážitky a postupy s přáteli.

Je ale třeba jedním dechem dodat, že Kingdom Come: Deliverance není hrou pro každého. I když beze zbytku naplňuje představu titulu, který byste pro jeho kvality a inovace rádi doporučili svátečnímu hráči, který si koupí jednu dvě hry ročně, výsledek by ho mohl částečně zklamat. Ne snad proto, že by nedocenil titul jako takový, ale nemusí být připravený na jeho náročnost. Soubojový systém je stejně propracovaný a ambiciózní jako obtížný a nemilosrdný. Hráči odkojení snadnými tituly si stěžují také na ukládací systém, který vyžaduje víc než ve správný moment stisknout jedno tlačítko. A kritika se snesla třeba i na páčení zámků. Sluší se ovšem dodat, že vývojáři tyto ohlasy bedlivě sledují a už slíbili některé z nejčastěji zmiňovaných prvků upravit.

Určitý problém může někomu při hraní působit také nesoulad mezi tím, jak je hra pestrá, nápaditá, moderní a bohatá po obsahové stránce, ale z druhé strany jsou jisté momenty, kdy působí trochu archaicky na pohled. I když to je možná silné slovo. Pokud ovšem hrajete na konzoli a nikoli na výkonném PC, měli byste počítat s tím, že Kingdom Come: Deliverance nevypadá tak nablýskaně jako ty největší hity posledních let. Existuje tu totiž určitý nesoulad mezi podobou, technickým zpracováním a hrou samotnou v jejích základech.

Hra měří síly s největšími hity

My jsme si už zvykli na to, že obvykle výborné hry výborně vypadají. A že výborně vypadají mnohdy i průměrné hry. Mozek se tak trochu zdráhá uvěřit, že by tak skvělá hra nevypadala jako nejnovější západní trháky. Je však třeba vzít v potaz, že jakkoli je debut studia Warhorse nejdražší českou hrou všech dob a co do ambicí se může směle měřit se světovou špičkou, nadále jde o projekt, který stál nesrovnatelně méně peněz a pracovalo na něm mnohem méně lidí než na titulech, které dnes hráči považují za absolutní špičku. Úctyhodná už je skutečnost, že se do ní čeští vývojáři vklínili. To potvrzuje fakt, že jsou s ní srovnáváni.

Kingdom Come: Deliverance je obrovská hra, která vás zabaví na desítky hodin, možná stovku. Její svět je plný úkolů i aktivit a ačkoli si nemůžete zvolit pohlaví ani podobu hlavního hrdiny, což mají fanoušci RPG rádi, autoři tento “hendikep” bohatě vynahrazují zajímavým vývojovým stromem a masivním oblékacím systémem, v němž se oděv vaší postavy rozhodně neomezuje na helmici, košili, kalhoty a boty. Skvělý je rovněž nápad, že zatímco některé dovednosti, které si Jindra na své pouti osvojuje, mu prospívají, současně z mnoha plyne nějaký postih. Pokud si kupříkladu zvolíte, že si budete lépe v rozhovorech rozumět s urozenými pány, zhorší se vaše schopnost zapůsobit v dialogu na poddané. Pokud chcete, aby se vaše postava dobře vyspala i v provizorních podmínkách, o to hůře se jí pak bude spát v měkoučké posteli.

Tyto dva z mnoha okruhů jen hráči připomínají, jak důležitou roli hrají v Kingdom Come: Deliverance rozhovory i takzvané survival prvky. Ze souboje vás často může vysekat hbitý jazyk, ale nestačí jen říct správnou větu ve správnou chvíli. Musíte vzít v úvahu i to, zda budete v hovoru agresivní, anebo se například pokusíte zapůsobit na druhou osobu svou vznešeností. To vám ale stěží vyjde, pokud jako prosťáček začnete dělat ramena na urozené pány. Fakt, že ve hře musíte například jíst i spát, není rovněž samoúčelný. Totéž dělají i další postavy. A vy toho můžete využít ve svůj prospěch. Zatímco klíčová postava s vámi jen stěží pohovoří uprostřed noci, když ji budíte ze spaní a u její postele otravujete s dalším úkolem, usínající nepřítel vám může leccos usnadnit.

Ďábel tkví v detailu

Autoři prokázali velký smysl pro detail, díky němuž je hráč ochotný odpustit hře občasné technické výstřelky, které se ale nevyhýbají většině podobně rozsáhlých a ambiciózních projektů. V těch ale zase často schází ony maličkosti, které pomáhají tomu, abyste uvěřili, že digitální svět je skutečný. Postavy v Kingdom Come: Deliverance mají vlastní hlavu a je radost s nimi navázat kontakt. Jindra si ostatně vaším prostřednictvím buduje reputaci a záleží jen na vašem chování, jak budete působit na své okolí. Skvělou drobností je také možnost smlouvat s obchodníky o ceny, ať už nakupujete, anebo prodáváte. Výbornou alternativou v dialogu může být ke klasickým odpovědím i možnost vědomě lhát, která vám může přinést nějaký vítaný užitek. Otázka je, na jak dlouho.

A k tomu všemu titul funguje jako vynikající interaktivní učebnice dějepisu, která vás neustále hravou formou seznamuje s různými aspekty života ve středověku. Navíc tak činí velice nenápadně. Vedle nepostradatelné textové encyklopedie, která je vám kdykoli přístupná v menu hry, se tak děje neustále v průběhu hry. S všemožnými fakty vás nevtíravou a přirozenou formou seznamují další postavy, které vám vysvětlují, jak to kde chodí a co se sluší a patří. Stačí se ale také dívat okolo sebe. Pokud v Kingdom Come: Deliverance něco vidíte, ať už nějakou budovu, postavu, scénu nebo vybavení, velmi pravděpodobně se na daném místě nenachází jen tak náhodou. Nic nepůsobí samoúčelně - to, jak postavy hovoří, jak se oblékají, jak to vypadá u nich doma.

Kingdom Come: Deliverance patří mezi nejlepší české hry všech dob a zařadí se nepochybně mezi nejlepší tituly letošního roku. Pokud vývojáři zapracují na zlobící technické stránce, která trápí zejména hráče na konzolích, mohou se dočkat toho, že se o jejich počinu bude mluvit ještě hodně dlouho. Už v tuto chvíli ale dokázali to, že hráči po celém světě mluví o české historii a název Kingdom Come: Deliverance je ve světe videoher událostí číslo jedna těchto dní. S mediální masáží, která u nás bezprostředně předcházela samotnému vydání, se to zdá být samozřejmé. Ale není. Ani zdaleka. Skoro každý měsíc vychází nějaký “zaručený hit”, který nečekaně propadne. To se Warhorse nestalo. A to je velký úspěch titulu, kterému vydavatelé nevěřili, nemohl sehnat peníze na vývoj a zahraniční firmy o něm tvrdily, že nebude fungovat a hráči mu nepřijdou na chuť.

Nakonec se ukázalo, že podporovatelé z řad hráčů měli nejlepší odhad, když odpůrci říkali, že český středověk nikoho ve světě nezajímá a realistické RPG bez draků nemá naději na komerční úspěch. Ukázalo se, že kvalitní hra si najde vděčné publikum i přes hrubší podobu a že pro hráče po celém světě není zasazení do českého království žádnou překážkou, protože rozhoduje obsah a ne to, kam vývojář zabodne tužku na mapě světa.