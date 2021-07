10 tipů na málo známá, ale o to zajímavější místa v Česku. Kam letos vyrazit na výlet?

Minulý týden zveřejnil server Lidovky.cz 13 článků s užitečnými tipy a radami, kam se vydat, pokud plánujete letos dovolenou v tuzemsku. Všechny najdete ZDE. Další série po deseti článcích následovat příští týden. Dohromady se tak můžete těšit na 33 nejkrásnějších a nejzajímavějších míst po celé republice.

Rusalčino jezírko není jen jedno. Autor libreta Jaroslav Kvapil ubytoval svou vílu poblíž svých rodných Chudenic na Klatovsku, v jezírku na lesní louce pod Bolfánkem. Na Šumavě ale ještě zůstaneme. Můžete se tu totiž vykoupat hned v osmi ledovcových jezerech. Která to jsou se dozvíte v článku ZDE.

Na výlet se ale můžete vydat i do kraje legendárního Čtyřlístku. V Máchově kraji láká k výletu kromě Máchova jezera řada tras – rovinatých i kopcovitých.

Když se na kole vypravíte podél Labe z Krkonoš až k ústí řeky do Severního moře, čeká vás 1300 km dlouhá cesta. Na kole se dostanete téměř všude, výjimkou je Labský důl – jedno z nejkrásnějších míst Krkonoš. na dovolenou se ale letos můžete vypravit i do místa, kde se ještě stále vyrábí perličkové vánoční ozdoby.



Pokud v sobě skrýváte dobrodruha a chtěli byste si z výletu něco odvézt, vydejte se do míst, kde ještě stéle můžete najít trilobiti. Jestli vás ale na hledání neužije a raději si dáte na zahrádce vychlazené pivo, je cíl vaší cesty jasný. V Plzni toho ale objevíte mnohem více.

Máte rádi záhady? Věřte, že se nebudete nudit v Kašovicích, kde rostou neobyčejně pokroucené stromy, které nápadně připomínají borovice z Křivého lesa u polského města Gryfino.Říkají vám něco Slepičí hory? Nejspíše ne, o to pádnější důvod se do těchto končin vydat.

Kam až sahají kořeny Jízdy králů? Obřad zřejmě pochází už z pohanských dob a dřív se v různých podobách odehrával v mnoha koutech Evropy. Nyní zbývají jen poslední čtyři vesnice na Slovácku a na Hané: Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice.



Modrotisk a moderní vyhlídka

Boží vyhlídka - Boží Dar

Z jednoho konce na druhý měří Krušné hory asi 160 km, takže až budete pátrat, kde si užít tu nejlepší dovolenou, odpověď stejně nenajdete. Krušné hory jsou krásné celé, ale Boží vyhlídku na Božím daru byste rozhodně neměli minout. Chcete se na výletě také něco dozvědět? Zamiřte do Dačic za tajemstvím kostky cukru nebo za kulturním dědictvím do Olešnice a Strážnice, tady vám vysvětlí vše, co se týká modrotisku.