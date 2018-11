Autentické Rio de Janeiro. Projděte se z lokálních pláží až do tradičních čtvrtí a barů

V každé turisty oblíbené lokalitě je tak trochu těsno, ale i tak se na místě dají najít krásná zákoutí s duší i dokonalou atmosférou. Proto mám pro vás několik tipů, jak si vychutnat Rio a jeho autentičnost. Tuto zkušenost nelze přožít jinak než ve společnost místních, kteří si neřeknou jinak než „cariocas“ a jsou nejlepšími průvodci k poznání esence místa.

Rio de Janeiro v překladu znamené „Lednová řeka“ a bylo založeno kolonisty z Portugalska v roce 1565. Leží ve stejnojmenném spolkovém státě a je po São Paulu druhým největším brazilským městem. V letech 1763–1960 bylo hlavním městem Brazílie a v dnešní době patří díky svým karnevalům, plážím, soše Krista Spasitele a Cukrové homoli mezi nejnavštěvovanější místa jižní polokoule.



Jako návštěvníci tohoto města byste měli vědět i o místní kriminalitě a násilí, s kterým se Rio dlouhodobě potýká a má za následek i odstěhování mnoha lidí, kteří se rozhodli toto krásné, ale mnohdy nebezpečné město opustit, aby žili v klidu a beze strachu, že je kdykoli někdo může napadnout.

S kriminalitou se můžete setkat kdekoli, ale souvisí především s existencí tzv. favel, což jsou chudinské čtvrti, v kterých se koncentruje necelá čtvrtina populace. Stát ani město nejsou těmi, kdo zde rozhoduje a nemá je pod kontrolou. Favely jsou zasazené především do kopců a jsou ovládány drogovou mafií a polovojenskými milicemi. Pokud se ale těmto čtvrtím vyhnete či se budete pohybovat s místními podle jejich rad, vyvarujete se tak většímu riziku.

Kam za plážovým odpočinkem

Hlavní vstupní branou pro zahraniční turisty je mezinárodní letiště Rio de Janeiro-Galeão na ostrově Gubernador v zátoce Guanabara. Po dlouhém letu si pravděpodobně budete chtít odpočinout, tak proč ne třeba na jedné z mnoha městských pláží. Na odpočinek a opětovné načerpání sil doporučuji pro začátek rozlehlé pláže Ipanema a Leblon, které jsou spolu rozděleny pouze malým písečným valem a s výhledem na čnící skálu Morro Dois Irmãos, na kterou lze vyjet a vrchol vás odmění úchvatnou podívanou na moře, pláže a zelenou zvlněnou krajinu Ria.

Na těchto plážích se nachází mnohem méně lidí, než například na Copacabaně, a proto je zde písek i moře mnohem čistější. Navíc máte větší prostor pro vaší cangu (čti kangu), což je typický brazilský tenký, ale rozměrný šátek, který se používá jako deka na pláž, do které se při odchodu zahalí. Pokud jdete z pláže mokří, polonazí či plni písku, nic si z toho nedělejte, polovina obyvatel bude vypadat stejně. Na tyto pláže se dostanete jednoduše metrem a vystoupíte na zastávce Nossa Senhora da Paz na pláž Ipanemu a Jardim de Alah v případě Leblonu.

A když budete mít na něco chuť? Stačí zvednout ruku a přivolat si plážového prodavače a vybrat si jednu z mnoha chuťovek, které se zde nabízejí. Pláže Ria jsou zpravidla velice dlouhé a proto se rozdělují na takzvané oddíly Posto. Malý tip pro samostatně cestující ženy, které chtějí mít na pláži klid - Posto 9 Ipanema, což je část, kde se schází pouze gayové a vždy se zde najde pár samotných žen užívajících si bezpečí a soukromí v oáze mezi homosexuály.

Jižní pláže Ria

Pokud se ubytujete spíše v jižnější části Ria, máte to blíže na jednu z nejdelších pláží, ktera se ale oficiálně rozěluje do 4 - Praia da Barra, Praia da Reserva, Praia do Recreio a Praia da Macumba. Tyto pláže jsou nádherné, lidmi méně frekventované, ale s většími vlnami kromě pláže Macumby a podobají se divočejším zpustlejším plážím, i když o víkendu se zaplní i tato část pobřeží.

Macumba je jedinečná v tom, že vytváří písečnou úzkou stezku ke skále Pedra do Pontal, která je z obou stran omývána mořem jen v rozmezí cca 20 metrů. Z druhé strany skály volně přechází v divočejší a skoro nenavštěvované pláže Praia do Secreto, Prainha a Praia do Abricó, která je nudistická a poměrně neznámá a můžete si zde užít sluníčko a moře bez plavek.

Praia da Urca

Naopak v centru se vyskytuje na druhé straně Cukrové homole (Bondinho do Pão do Açúcar ) maličká plážička Praia da Urca, která je velice speciální tím, že zde praktikují ve výjimečných dnech své ceremonie a obřady vyznavači Candomblé (čti kandomblé). Candomblé je afroamerické náboženství a jednotlivá společenství toto náboženství praktikují vyznáváním mnoha bohů, tzv. Orishas. Například na začátku ledna a pak 2.2. jsou svátky Orishy Ijemanjá, což je bohyně vody a moří a když se vám poštěstí v tyto dny sem zavítat, zažijete nádherný spirituální okamžik, kde všichni jsou oblečeni do bílých šatů a dávají obětiny v podobě květin, svíček, alkoholu a korálů na košík, který vypustí na moře, aby si tak tuto bohyni přiklonili na svou stranu. Blízko této pláže se nachází malá promenáda, která začíná ve starodávné a bohaté čvrti Urca až dojdete k tzv. Mureta da Urca. Což je místo na okraji zátoky s výhledem na přístaviště, kde se scházejí pouze místní s pivem vzdát hold západajícímu slunci, které zachází v dálce za sochou Krista, který z tohoto místa je vidět jen nepatrně.

Čtvrtě - Lapa, Santa Tereza a Centrum

Odsuď to již není tak daleko do Centra a do Lapy a Santa Terezy, což jsou jedny z nejstarších čtvrtí v Riu. Keramické schody Escadaria Selarón v Lapě září všemi barvami a je zajímavé je shlédnout, i když turistům se zde nevyhnete. Čtvrť přes den vypadající prázdně a velice ospale, se v noci probouzí do barové čtvrtě, kde skleničce capirinhi a sambě jen tak lehce neodoláte. Pokud si chcete zatancovat nebo jen tak u skleničky pozorovat místní roj, zkuste ochutnat atmosféru v jednom z těchto barů samby: Booze Bar, Lapa 40°, Rio Scenarium, Carioca da Gema, Café Cultural Sacrilégio, Trapiche Gamboa, Brazooka nebo Sarau Rio.



V sousední čvrti Santa Tereza přes den můžete navštívit Park Ruin Parque das Ruínas, což je park s uměleckou galerií postavenou okolo ruin starého obydlí, kde se pořádají venkovní koncerty s unikátní vyhlídkou na zátoku Guanabara z jedné strany a Centrum z druhé strany. Když vás přepadne hlad, zajděte si například na pořádnou feijoadu - tradiční brazilský masitý a velice hutný pokrm, který je nejlepší zalít skleničkou cachaçi (brazilský národní alkoholický nápoj vyráběný z cukrové třtiny) do restaurace Bar do Mineiro či Aprazível.

Po tomto těžkém obědě přijde vhod projížďka ojedinělou historickou tramvají až do Centra, kde stojí za procházku nábřeží s obrovskou bílou budovou Muzea Zítřka Museu do Amanhã, které bylo dokončeno až v roce 2015. V blízkosti se nachází alej s názvem Boulevard Olímpico, kde se můžete kochat obrovskými a mistrně zpracovanými barevnými šesti grafitti ztvárňující osoby domorodých lidí, které reprezentují všechny kontinenty. A v blízkosti, pokud opět budete chtít něco sežvýknout, neváhejte a zkuste restauraci Angu do Gomes, kde vám nabídnou nějakou tradiční brazilskou pochoutku.

Přírodní památky

Krajinu Ria tvoří především velký počet zelených kopců, na které lze vyjet nebo vyšplhat a ty vám, v případě bezooblačného počasí, poskytnou impozantní podívanou. Mimo tyto vrcholky se můžete pro trochu přírody uchýlit i do botanické zahrady Jardim Botânico, kde si můžete v klidu vychutnat podívanou na všechno ovoce a rostliny zdejší tropické flory. U vchodu narazíte na místní stylovou restauraci, které se vyhněte o víkendu, pokud si pro vychutnání kávy či oběda nechcete připadat jako ve školce s bandou ukřičených dětí.

Rio de Janeiro je krásné místo, které vám nabídne od všeho trošku, ale za nádhernou přírodu a zajímavý kolorit zdejších zvyků a tradic se zde platí daň s rozvinutou místní kriminalitou. Pokud jste obezřetní a vyvarujete se určitým místům, možná lehce zapadnete do tohoto multikulturního města, které každý den nastavuje jinou tvář.