Do Mexika s dětmi v době pandemie. Jakými pravidly se řídit?

Cestování v době pandemie je jiné. Pojí se s ním větší míra nejistoty, ale cestování jako takové není až tak komplikované, jak by se zdálo. Jednou ze zemí, kam se dá vycestovat, je Mexiko. Na to, jaká tam byla cesta a jaké to v Mexiku je, jsme se zeptali Míši ze SvetBehu.cz.

Proč jste se rozhodli letět zrovna do Mexika a jak se vám tam líbí?

Mexiko bylo jednou z mála destinací, kde se jet dá (dokonce i bez testu) a je dobře dostupné letecky. Navíc je i fajn na cestování s dětmi (1,5 a 3,5 roku). Oba jsme v Mexiku už byli, takže jsme věděli, do čeho jdeme (což je také při cestování s malými dětmi důležité). Aktuálně je to skvělé, řekla bych, že lepší podmínky si člověk ani nemůže přát. Minimum lidí (i když Američanů je tu stále dost), takže máme dost turistických cílů skoro zcela pro sebe. Zatím jsme byli třeba v Tulumu, a i přes covid tam bylo docela plno. Jak to tu vypadalo v zimě 2019/2020? To si nechci ani představovat…

Jaká byla cesta?

Letěli jsme z Frankfurtu. Cesta do Německa byla bez problému (jeli jsme autem), na hranicích nás nečekaly žádné kontroly. Na letišti klasicky kontrolují roušky, na check-inu se nás zeptala, zda jsme vyplnili formulář, který Mexiko prý vyžaduje a který je o tom, zda jste se za posledních 14 nesetkali s nakaženou osobou a kde jste byli. Ten prý musíte mít před nástupem do letadla. Ta paní ale byla poslední, kdo se o tom zmínil. Let byl v pohodě, všichni měli roušky, nebo respirátory, děti jsme měli celou dobu bez (1 a 3 roky). Cesta tedy proběhla absolutně bez komplikací.

Museli jste si zařizovat nějaké speciální pojištění?

Ne.

Není problém sehnat ubytování?

Aktuálně vůbec. Hotely jsou poloprázdné. Ale postupně se ukazuje, že na vyhlášených místech je lidí i tak dost. Teď jsme v Mahahualu (malá vesnička s útulnými hotýlky a malou italskou komunitou na karibském pobřeží), kde prý za normálních okolností přijíždí 1x týdně výletní lodě, ze kterých běžně vystoupilo a šlo se projít až 8000 lidí… Umíte si to představit? Teď je tu naprosto úžasně…

Kde po Mexiku cestujete?

Přiletěli jsme do Cancúnu, kde jsme si ale jen vyzvedli auto. Je to rezort na rezortu a cestovatelé tu nemají moc o co stát. A máme v plánu objet celý Yucatán – tak ve zkratce Akumal, Mahahual, Balcazar, Calakmul, Campeche, Celestun, Chichen Itzá a zpět. Jedeme s dětmi, takže cestujeme o dost pomaleji, než kdybychom byli sami. Ale i tak je to 2000 km a to nepočítám výlety na cenoty, mayské památky atd…

Jaké je Mexiko v době korony? V čem je jiné než normálně? Jaká je tam atmosféra?

Mexiko samo o sobě je stejné, nebo lepší. Je to díky menším davům turistů. Od mého pobytu (před 11 lety) je zde ale znát, jak moc se tu rozrostla turistická centra. Těch 10 let probíhal obrovský boom a najednou přišla stopka.

Co se týká lidí, tak většina jich nosí roušky i venku, drží si odstup, snaží se na to fakt dbát a neberou to na lehkou váhu. Do kavárny si kafe bez roušky jít koupit nemůžete, ale v restauraci sedět bez můžete. A venku samozřejmě také chodíme bez roušky krom míst, kde je hodně lidí. Jinak je běžné, že při vstupu do obchodu/restaurace/turistické atrakce/hotelu vám změří teplotu a stříknou do ruky desinfekci (i opakovaně).

Velkou výhodu vidím také v tom, že cestovatelé, kteří tu jsou, jsou kontaktnější, ohleduplnější, zajímají se o druhé a atmosféra je příjemnější (aspoň pro mě). A jak píšu, neumím si představit (a ani bych nechtěla zažít), jak to tu vypadalo loni touhle dobou.

Leguáni jsou všudypřítomní

Překvapilo vás něco? Ať už pozitivně, nebo negativně?

Ekologie. Dbají na pořádek, udržování čistoty a krom všudypřítomných nápisů – zákaz odhazování odpadků – např. jsou uzavřené zóny s korály v moři, kam se nesmí šnorchlovat. Myslím, že si začali uvědomovat, jak moc turismus a celkově konzumní způsob života ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí, a doslova za pět dvanáct s tím začali něco dělat. Je tu celkově dost čisto, v obchodech nedávají (a ani neprodávají) igelitové tašky atd. Bohužel jsme párkrát odbočili mimo turistické cesty a tam se válely haldy odpadků, ale asi se všude najdou blbečci, kteří tohle z nepochopitelného důvodu dělají.

Potkáváte se s dalšími turisty?

Ano, je tu hodně Američanů, občas Rusové, celkem dost Mexičanů (turistů), dnes jsme potkali rodinu s dvěma stejně starými dětmi. Je jich tu vlastně i tak celkem dost.

Co vás na Mexiku nejvíce zaujalo?

Těžko vybrat jednu věc. Líbí se nám tu hrozně moc cenoty, každá je jedinečná. Pláže, všudypřítomní leguáni… Ale super jsou také mayské ruiny a další.