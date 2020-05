Italové o covidu vtipkují, říká Češka žijící v Itálii. Roušky podle ní zbytečně budí strach

Bývalá mluvčí ministra zahraničí v 90.letech, novinářka a ekonomka, předsedkyně pražského klubu Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Lucie Pilipová Gaffi se jako realitní konzultantka společnosti Mediterranea pohybuje mezi italskou Anconou, Prahou a zeměmi Středomoří. Po začátku pandemie nového koronaviru se rozhodla zůstat v karanténě v Itálii a podpořit svého manžela lékaře.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Itálii vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Situace se konečně zlepšila, Italové ožili. Pro tento, jako i další jižní národy, byla karanténa doma opravdu těžkou zkouškou. Nemožnost si sednout s přáteli na bar, dát si své ranní capuccino nebo oblíbené aperitivo bylo něco, co od války nezažili. Po dobu mnoha týdnů nemohli od svého bydliště na více než kilometr. Policejní hlídky zjišťujíci důvod přesunu by byly pro mnohé Italy ještě před několika měsíci považovány za dobrý vtip.

Minulý týden otevřely restaurace, bary i obchody. Opatření jsou přísná, majitelé restaurací dle norem přestavují interiér i otevřené terasy - stoly musí být alespoň dva metry od sebe, klienti vstupují s rouškami (s nimi i platí) a odkládají je až u stolu. Personál obsluhuje v ochranných prostředcích.

Roušky jsou povinné pouze v uzavřených prostorech jako jsou supermarkety, obchody, veřejná doprava, úřady. V některých obchodech s oděvy nicméně nemůžete použít kabinky a zkoušet oblečení. Venku povinné nejsou, pokud dodržujete odstup. Roušky by měli mít lidé při komunikaci, pokud nejsou rodina. Pláže jsou otevřeny zatím jen pro sportovní aktivity, jako jsou potápění, jachting a na běžné procházky.

Koupání a slunění povolí až od tohoto víkendu. Ale opět s mezerami dvou metrů. Italové relativně respektovali karanténní opatření – policie dala sice cca 40 000 pokut, což ale na 60 milionový jižní národ není zase tak mnoho. V Neapoli byla minulou sobotu první velká party. Mladí lidé vyšli do parků a ulic. Čím více pocházejí z jihu, tím složitěji se od nich vyžaduje disciplína. Toho se samozřejmě vláda trochu obává.



Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Napětí polevuje, lidé jsou obezřetní, ale nepanikaří. Uvolnění je cítit zejména mezi lékaři. Zde v Anconě byl například poslední pacient na jednotce intenzivní péče počátkem dubna. A v Lombardii, Piemontu, Emilia Romagna a Venetto – v nejzasaženějších regionech - mají velmi nízká čísla. Lidé se nicméně vzájemně povzbuzují, častují se vtipy o covidu-19 a jsou vůči sobě velmi milí. A zcela neobvykle platí v restauraci spropitné, i když je v Itálii již v účtu zahrnut. Chtějí tak podpořit majitele podniků, kteří mělo dlouho zavřeno kvůli karanténě.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Itálie je ve velkém očekávání, v jakém množství budou zahraniční turisté letos ochotni přijet. Hoteliéři a cestovní agentury se ale připravují. Hygienické podmínky a normy jsou přísné a budou kontrolovány pod vysokými pokutami. Každý pokoj musí být po pobytu každého klienta perfektně vydezinfikován, veřejné prostory pak několikrát za den. Premiér Conte již v polovině května oznámil, že od 3. června se Itálie otevírá Evropě a začne i pohyb osob mezi jednotlivými regiony.

Nakreslená duha dětmi v Ospedali Riuniti v Anconě a lékaři v českých rouškách

I po 3. červnu si některé regiony mohou ponechat svá vlastní karanténní pravidla. Italský cestovní ruch tvoří z poloviny zahraniční návštěvníky a z druhé místní. Vláda připravila pobídky pro domácí, některé regiony – např. Sicílie - nabízejí příspěvek na dovolenou. Je také navrhována daňová srážka, pokud místní podpoří svým pobytem v hotelech a jiných zařízeních tamní cestovní ruch.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Itálii a v Česku?

Co se týče čísel - situace je samozřejmě nesrovnatelná. Třicet tisíc mrtvých v Itálii versus 300 v Česku zní jinak. Je ale cítit, že zde je používána jiná rétorika, ne tolik tvrdá a nekompromisní. Televizní média vysílala pozitivní reportáže o tom, jak známé osobnosti prožívají karanténu. Tolik diváky nestrašila. Pravidelná TV Show probíhala bez diváků, ale v pozitivní atmosféře s množstvím vtipů a bez roušek. Ty podle mého vyvolávají v lidech velké obavy až strach, zvláště, když je nosí i televizní redaktor, který je sám ve studiu nebo ministři vlády při vystoupeních před svým domem nebo dokonce přes Skype. A ačkoliv zde každý den oznamovali velmi vážná čísla a fakta, seděli všichni mluvčí za jedním stolem, dva metry od sebe a opět neměli zakrytý obličej.

Italské televize také vysílaly staré významné fotbalové zápasy. Asi si dovedete představit, co za „tragédii“ to pro tento „fotbalový“ národ znamená, že byly zápasy zrušeny. A podpořit právě v takto těžké době sebevědomí národa toho času na kolenou kvůli koronaviru a připomenout jejich vítězství na MS ve fotbale v roce 2006, byl výborný nápad. Na RAI News 24, státní televizi, se několik dní po sobě pouštěl nový hit „Speciální Coronavirus Song“ čtyř sourozenců z Říma, kteří na hudbu písně známé skupiny Ricchi e Poveri vyzývali ostatní dětí i dospělé, aby stejně jako oni zůstali doma v karanténě.

Gianni Graff v potápěčských brýlích a ochranném obleku

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Samozřejmě sleduji. Obecně lidé jsou obezřetní, ale nejsou v napětí. Zejména se strachují o práci – zaměstnanci i podnikatelé. Mnohé podniky už znovu neotevřely, firmy propouštějí. 11,5 milionu lidí - přibližně polovina oficiální italské pracovní síly - přišlo o práci nebo jim byly sníženy příjmy.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? že byla pozitivní či nikoli?

Osobně jsem si uvědomila, jak důležitá pro mne svoboda pohybu, možnost vidět své blízké, kdykoliv a kdekoliv chci. Nemůžeme žít v „covidové“ kleci, ani osobně, ani pracovně. Takováto opatření svět už znova nezvládne a nemůže absolvovat. Pomůže jistě vakcína a rozumná opatření při pohybu osob mezi zeměmi a kontinenty. Nicméně to chce také trochu odvahy osobní, společenské i státnické.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Začíná se propadat. Ukazatel HDP se snížil již o více než 7,5 % , recese je evidentní, 80 % průmyslové výroby bylo na několik měsíců odstaveno. Podle obchodního průmyslového svazu utrpěl sektor služeb v důsledku odkladu ztrátu ve výši 80 miliard eur. Spotřebitelům je účtována vyšší částka na produktech a službách více než před krizovým stavem, protože bary, restaurace a kadeřníci přidávají na účtenky „covid tax“. Ekonomická stagnace posledních 10 let od vyvrcholení krize v roce 2010 ovlivnila celý stav italské ekonomiky a společnosti. Ceny nemovitosti například jsou již dlouhodobě o 20-30% níže něž před krizí a čeká se na to, jak trh ovlivní dopady covidu-19. Italská vláda čeká na evropskou pomoc a bohužel tím zemi naroste již obrovský vnitřní dluh.

Ale Italové zůstávají optimističtí - Andra tutto bene – všechno dobře dopadne - říkají s úsměvem. A ten úsměv, pokoru a pozitivitu na nich obdivuji!