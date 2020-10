Thajci jsou rozčarovaní a v obavách. Více než covid řeší vláda výjimečným stavem boj s demonstranty, říká Čech

Jakub Šafránek žije na thajském ostrově Koh Samui, který je momentálně téměř vylidněný. „V Thajsku stále platí výjimečný stav, který vláda opakovaně prodlužuje. Tímto, více než boj s covidem, sleduje boj s demonstranty, kteří se v čím dál tím větším počtu sházejí v Bangkoku na pravidelných akcích. Jedná se převážně o studenty,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Koh Samui vypadá a jaká opatření zde platí?

Koh Samui je momentálně dost vylidněné, a to jak od turistů, tak i od místních Thajců, kteří zde žijí za účelem obživy. Mnoho z nich se vrátilo zpět do jiných provincií, odkud pocházejí. Na Samui teď zůstávají místní původní obyvatelé „rodilí Samuičané“, což je povětšinou starší generace. Také cizinci, kteří se dělí na tři skupiny – důchodce zejména ze západní Evropy, digitální nomády, kteří dokázali získat dlouhodobá víza a pak „expaty“, tedy lidi kteří zde žijí a pracují. V současnosti neplatí žádná opatření vyjma povinnosti nosit roušky při vstupu do úředních budov a obchodů, kde také probíhá měření tělesné teploty.

Opatření je striktně dodržováno, i když o kvalitě přístrojů jsou pochybnosti, zejména pokud měří teplotu kolem 34 stupňů Celsia, což je asi už klinická smrt. Obecně v Thajsku stále platí výjimečný stav, který vláda opakovaně prodlužuje. Tímto, více než boj s covidem, sleduje boj s demonstranty, kteří se v čím dál tím větším počtu sházejí v Bangkoku na pravidelných akcích. Jedná se převážně o studenty.

Lidovky.cz: Jak probíhá uvolňování, pokud tedy probíhá?

Uvolňování se projevuje v debatách o otevírání hranic. První vlaštovkou mělo být 200 turistů z Číny začátkem října, k tomuto letu však zatím nedošlo. Pro turisty je tak Thajsko stále uzavřené. Ostatní skupiny cestovatelů jako třeba držitelé pracovních povolení a víz se do Thajska mohou dostat, avšak za přísných opatření, ke kterým patří například 14denní karanténa ve státním zařízení či schváleném hotelu. Zákaz vycházení a styku s dalšími lidmi je přísně kontrolován. Probíhají pravidelně lékařské prohlídky.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, Thajci obecně vládu poslouchají. Zákaz vycházení po desáté hodině i prodeje alkoholu, který platil v začátcích krize, lidé dodržovali.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Thajci pomalu zjišťují, že tu turisty tak rychle neuvidí, vláda sice slibuje, ale stále se to otevření posouvá. Jsou rozčarovaní a v obavách. Zejména na Thajce žijící v turistických oblastech krize dopadá velmi těžce. V začátcích bylo cítit lehkou obavu směrem k cizincům, protože převládl názor, že ti nemoc do země přivezli, i když to bylo jinak. Teď se lidé navzájem obávají méně, řeší ekonomické dopady.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Existuje pouze ve formě místního turismu. Thajská vláda přišla s plánem záchrany turismu domácí poptávkou, spustila kampaň Rao Thiao Duay Kan neboli „cestujeme spolu“ a zavedla slevy pro Thajce, kteří cestují. Bohužel ta hrstka lidí, kterým ještě zbývá utrácet peníze, příliš necestuje. Výhodou je, že i 5hvězdičkové hotely nabízí ubytování opravdu za zlomky cen. Dříve noc za 15000 bahtů dnes není problém pořídit za 2500 bahtů.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Snažím se udržet a najít jiné cesty obživy. Protože jsem se živil hlavně turismem, situace dopadá i na mě. Dojalo mě, že se našlo hodně lidí, klientů z minulosti a kamarádů, kteří mi finančně pomáhají, za což jim tímto moc děkuji.

Lidovky.cz: Na co jste se po karanténě nejvíce těšil?

My jsme tu karanténu v podstatě neměli, nejpřísnější bylo období, kdy se nesměl prodávat alkohol a kdy se nesmělo po desáté večerní ven, to trvalo asi měsíc. Jinak jsme fungovali normálně. Takže asi na to, až začnou zas prodávat ten alkohol.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku?

Ano, abych byl v obraze, kdy opět dojde k převratu (v Thajsku běžná věc). Také občas srovnávám Thajsko a Česko. Máme toho totiž překvapivě hodně společného, my Češi a Thajci.

Lidovky.cz: Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Mají velké obavy, věří, že uzavření země je ta správná věc, pokud jde o ochranu před infekcí.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Rozhodně negativní. Rozdělila společnost, přinesla ekonomické obtíže, se kterými budeme zápasit ještě dlouho.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Hovoří se o propadu HDP mezi 10% a 13 % Thajsko je primárně exportní země, vývoz od krize klesal nejen kvůli nízké poptávce, ale také kvůli vysokým nákladům na dopravu vlivem omezeného pohybu letadel. Zároveň jsou čím dál tím více cítit dopady kolapsu turismu. Hovořilo se o tom, že objem turismu činí něco kolem 7 % HDP, ukázalo se však, že se jedná o mnohem zásadnější součást ekonomiky.

Jako člověk žijící v turistické oblasti mohu říci, že výpadek příjmů z turismu bude mít dalekosáhlejší následky. Nejde jen o prostý příjem, ale také o sekundární a terciární dopady na ekonomiku. Thajci si rádi půjčují a lidé žijící v turistických oblastech zejména. Banky neměly problém dávat půjčky na cokoliv v těchto prosperujících regionech. Řada lidí splácí několik aut najednou, domy, byty i hmotné věci. Zastavárny rostou jako houby po dešti. Lidé prodávají nemovitosti i cenné věci velmi pod cenou.