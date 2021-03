Lesk a bída japonského zdravotnictví. Soukromé nemocnice nechtějí přijímat nemocné s covidem

Tokio V Tokiu by měly být 23. července 2021 slavnostně zahájeny 32. olympijské hry, původně plánované na loňský rok a odložené v důsledku pandemie. Jakkoli by se v naší situaci mohlo zdát bláhové o něčem takovém byť jen uvažovat, vláda premiéra Jošihide Sugy trvá na tom, že hry proběhnou v plánovaném termínu, a to dokonce i s omezenou diváckou účastí. Jak na tom Japonsko dnes ve skutečnosti je? A není v současné situaci organizace sportovní akce podobných rozměrů hazardem se životy lidí?

Situace v Japonsku není a nebyla od začátku pandemie v porovnání se zbytkem světa nijak dramatická. Během první vlny v dubnu a květnu loňského roku se počty nakažených v zemi, která má 126 milionů obyvatel, pohybovaly v řádu stovek, v samotné metropoli pak okolo čísla 200. V červenci a srpnu Japonsko zaznamenalo druhou vlnu, ani v této době ovšem denní nárůst v Tokiu nikdy nepřesáhl hranici 500 nakažených.

Lukáš Bruna Studoval moderní japonskou literaturu na Univerzitě Waseda, v roce 2016 zde získal doktorát. Od stejného roku učí japonskou literaturu na univerzitě Jissen Women's University v Tokiu.



Třetí vlna zasáhla Japonsko v lednu letošního roku a přinesla s sebou prudký nárůst, který přiměl váhajícího premiéra Sugu vyhlásit v Tokiu a několika dalších nejhůře postižených prefekturách nouzový stav (opatření s ním související ovšem nebyla v porovnání s nařízeními české vlády nijak drastická, nejvíce zasažena byla restaurační zařízení, a to v důsledku zkrácení otevírací doby).

Mimochodem 7. ledna, kdy byl nouzový stav vyhlášen, zaznamenalo Tokio 2520 nových případů, což je doposud nejvyšší zaznamenaný denní nárůst. Během celé doby trvání pandemie se v Japonsku k 9. březnu 2021 nakazilo covidem-19 celkem 442 588 lidí a nemoc si vyžádala 8379 životů.

Japonsko není v oblasti boje s pandemií žádným premiantem a relativně příznivá čísla lze spíše než vládním opatřením, která přichází pozdě, jsou špatně koordinovaná a většinou bezzubá, připisovat svědomitému přístupu obyvatel. Vykazovaná čísla jsou ovšem, zvláště v českém prostředí, skutečně záviděníhodná. Současně tyto údaje budí zdání, že vláda má situaci pevně v rukou a že i vytoužené olympijské hry, které mají světu demonstrovat úspěšnou rekonstrukci země po ničivém zemětřesení 11. března 2011, by tak snad mohly proběhnout bez větších problémů.

Zdání ovšem klame a situace v Japonsku není až tak růžová, jak by se při pohledu do statistik mohlo zdát. Ne všechna čísla vyznívají lichotivě a u některých by japonská vláda byla jistě raději, kdyby co nejrychleji zapadla v mediálním šumu.

Pěší zóna v Kičidžódži - nápis nad hlavami chodců vyzývá Japonce, aby nevycházeli ven, pokud to není nezbytně nutné.

Jako jeden z hlavních důvodů pro vyhlášení nouzového stavu v Tokiu a přilehlých prefekturách 7. ledna uváděli představitelé centrální i metropolitní vlády takřka vyčerpané nemocniční kapacity. Vládní komise pro boj s covidem mluvila otevřeně o hrozbě kolapsu zdravotnictví. Ve stejné době bylo přitom ve čtrnáctimilionové metropoli hospitalizováno okolo 3000 pacientů s covidem-19 (nejvíce hospitalizovaných bylo zaznamenáno v Tokiu 12. ledna, a to 3427). Pro srovnání – v desetimilionovém Česku bylo podle oficiálních údajů k 4. březnu hospitalizováno 8231 pacientů, tedy bezmála trojnásobek.

Dne 28. ledna potom deník Asahi přinesl zprávu o tom, že během dvou měsíců zemřelo v Tokiu a dalších prefekturách nejméně 29 lidí, kteří doma nebo v ubytovacích zařízeních pro nakažené čekali na hospitalizaci. Zcela jistě v bolestech, lapajíce po dechu, marně se dožadujíce pomoci. Jak je možné, že země, která je hrdá na vysokou úroveň svého zdravotnictví, nedokáže zajistit svým občanům nutnou zdravotní péči, a to ani v situaci, kdy počet nakažených a hospitalizovaných zdaleka nedosahuje takových výšek, jaké vidíme v Evropě nebo USA?

Odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá. Převážná většina japonských nemocnic, konkrétně 70 procent, je vlastněna a spravována soukromými subjekty. Zatímco více než polovina veřejných nemocnic pacienty s covidem-19 přijímá, u soukromých nemocnic je to pouze 20 procent. Důvod je nasnadě – soukromá zařízení mají strach z odlivu pacientů a finančních ztrát, které by příjem pacientů s covidem způsobil.

Všudypřítomné masky - oblíbená postavička Pekočan

Japonská vláda pak doposud nebyla schopná vyvinout na nemocnice dostatečný tlak a i za cenu finančních kompenzací, které by nahradily nemocnicím ušlý zisk, zajistit navýšení nemocničních kapacit. Podobné kompenzace by u Japonců přitom našly nejspíš více pochopení než nesmyslné miliardové investice do distribuce masek či podpory cestovního ruchu. Výsledkem je potom stav, kdy Japonsko sice disponuje zdravotními kapacitami, ale jeho občané přesto umírají, bez pomoci a zcela zbytečně.

Jak jsme zmínili v úvodu, situace v Japonsku není nikterak dramatická. Olympijské hry, ať už s diváky, nebo bez nich (konečné rozhodnutí má padnout do konce března), by ale zcela jistě vedly ke zvýšení počtu nakažených. V situaci, kdy i nepatrný nárůst může způsobit kolaps systému zdravotní péče, jehož možnosti jsou výrazně limitovány neochotou privátní části zdravotnictví podílet se na boji s pandemií, by měly být olympijské hry zcela jednoznačně zrušeny – ne proto, že by vláda v Tokiu nedokázala zajistit jejich hladký průběh či bezpečnost účastníků, ale proto, že ani po roce není schopná garantovat zdravotní péči svým vlastním občanům. A to je smutný fakt, který by neměl být přehlížen.