Mladí Američané se kvůli covidu o sebe nebojí, strach mají o své blízké, říká Češka

Zuzana Augustová je aktuálně na půlročním výměnném pobytu ve Spojených státech ve městě Saint Paul v Minnesotě.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Minnesotě vypadá a jaká opatření zde platí?

V tuto chvíli musí všichni dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a to jak uvnitř, tak i venku. Všichni musíme nosit roušky a veškeré vybavení, které lidé normálně používají, se pečlivě dezinfikuje a čistí. V dezinfekci jsou lidé opravdu pečliví, například okamžitě po nastoupení do školního autobusu si každý musíme vydezinfikovat svoje sedadlo a otevřít okno, aby kolem nás proudil čerstvý vzduch. Restaurace mohou být otevřené, pokud jsou stoly dostatečně daleko od sebe a hosté dodržují nařízení hygieny. To samé platí i pro obchody, některé mají omezenou kapacitu. Je také zakázané zkoušet si oblečení. Většina firem poslala zaměstnance na home office, ačkoliv to není povinnost. Školy mají možnost online distanční výuky. Opatření se zatím nezpřísňují, ale denní počty nakažených tu stoupají úplně stejně, jako téměř všude ve světě.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Mám pocit, že lidé tu všechna opatření dodržují opravdu důsledně a nikdo se je nesnaží obcházet. Všichni si uvědomují, že to dělají hlavně pro sebe a pro svoje vlastní dobro. Ve frontách všichni stojí dost daleko od sebe a všichni mají pečlivě nasazené roušky.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Nezdá se mi, že by byla nálada kolem mě kvůli pandemii jakkoliv horší, což je překvapivé. Všichni jsou pozitivní, snaží se situace využít co možná nejvíce. Nikdo nevypadá, že by se kvůli současným opatřením trápil.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Nežiji v úplně turisticky atraktivní části USA, takže se lidí cestovní ruch tolik netýká. Vím, že cestování mezi jednotlivými státy je povolené bez jakékoliv karantény po příjezdu. Američané ale z mého pohledu cestují méně než my, takže pandemie toho příliš nezmění.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Jakožto studentku na výměnném pobytu mě samozřejmě mrzí, že mám tento zážitek kvůli pandemii takto omezený a neúplný. Školní rok naše škola zahájila distanční výukou. Každý den jsem strávila hodiny za iPadem a s ostatními žáky jsem se tak potkávala jen virtuálně. Školní sportovní týmy ale fungují normálně, takže jsem potkala některé svoje spolužáky na trénincích, nebo na zápasech. Kvůli spoustě volného času mám čas na přemýšlení a občas se mi stýská po domově. Rozhodně mi ale pomáhá pozitivita, kterou mám všude kolem sebe. Mám radost z toho, že se nikdo kolem mě ze situace nehroutí a všichni jí přijímají tak, jak je.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Politiku zde sleduji pouze ohledně situace kolem prezidentských voleb. Jelikož se pohybuji zejména mezi svými vrstevníky, mám obrázek na strach z koronaviru poměrně zkreslený. Mladí lidé se nebojí o svoje zdraví, jedinou starost jim většinou dělá zdraví starších příbuzných, a i proto všechna opatření pečlivě dodržují. Dospělé pak více trápí ekonomické než zdravotnické dopady pandemie.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě něco dala? Byla pozitivní či nikoli?

Myslím si, že karanténa nás všechny donutila především zpomalit. Mám pocit, že je většina z nás v neustálém spěchu, děláme spoustu věcí napůl, hlavně abychom všechno stihli. Mnoho lidí si dle mého názoru uvědomilo, že se v „běžném” režimu ženou za věcmi, které jim ve skutečnosti nedávají smysl, a které je nenaplňují.

Mám pocit, že je karanténa jedna velká zkouška. A to zejména rodinných vztahů, protože nejspíš nikdo z nás nebyl zvyklý trávit se svými blízkými tolik času. Zkouška nás samotných, protože ač se to nezdá, pohybovat se v těch samých prostorech s těmi samými lidmi a především neustále sám se sebou, je neskutečně psychicky náročná záležitost.

Věřím, že bude karanténa zejména pozitivní. Věřím, že si díky ní lidé přerovnali priority a uvědomili si, co je pro ně opravdu důležité a co je pouhá výplň času.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Upřímně si nejsem moc jistá, protože se informace z různých zdrojů opravdu velice liší. Spojené státy na tom ale rozhodně nejsou příliš dobře. Lidé se konkrétně v Minnesotě snaží podporovat místní podniky a všichni jsou opatrnější ohledně větších investic.