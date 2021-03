NOMÁDI: Všechno prodali a zmizeli z Česka. Odjezd byla dobrá volba, říká česká cestovatelská dvojice

Z Česka odjeli přesně 2. 2. 2020. Poslední rok svého života strávili jako baťůžkáři na cestách. „S pandemií jsme vlastně naši cestu začali, takže nám cestování nepřijde jako nereálné. Naopak, díky tomu jsme měli možnost vidět místa, která bychom za normálních okolností ani nenavštívili,“ říkají Sellitallandlive.

Lidovky.cz: Kde jste nyní a jak to tam vypadá z pohledu turisty – baťůžkáře?

Nyní jsme v Mexiku, aktuálně se pohybujeme po yucatánském poloostrově a pomalu se budeme přesouvat více do vnitrozemí. Z pohledu cestovatelů to tu vypadá velice dobře. Turistů je tu celkem dost, nicméně asi ne tolik, jako dříve. Díky tomu je možné vidět ještě nedávno přeplněná místa s minimem lidí. Mexiko původně nepatřilo k našim vysněným destinacím, ale velmi mile nás překvapilo. Jsme rádi, že jsme se rozhodli jet právě sem.

Lidovky.cz: Občas to vypadá, jako by se nad cestováním s pandemiií koronaviru zavřela voda. Vidíte to také tak, nebo je to jen zdání?

My jsme na cestu vyrazili 02.02.2020 a od té doby jsme navštívili 9 zemí. S pandemií jsme vlastně naši cestu začali, takže nám cestování nepřijde jako nereálné. Naopak, díky tomu jsme měli možnost vidět místa, která bychom za normálních okolností ani nenavštívili. V zemích jsme strávili také více času, takže jsme měli možnost mnohem více poznat jejich kulturu i přírodu. Je pravda, že se omezil výběr zemí, kam lze cestovat, nicméně je spousta zemí, které turismus podporují i dnes a pokud člověk dodržuje nastavená pravidla, cestování není zas až takový problém, jak se může na první pohled zdát. Vše je o úhlu pohledu. Pro nás je v mnoha ohledech cestování nyní příjemnější, než před pandemií.

Lidovky.cz: Kdybych teď chtěl někam odletět, jak mám postupovat? Co mi poradíte? Kde si hledáte informace?

Asi nejspolehlivější informace najdeme vždy na portálu www.iatatravelcentre.com. Zde je mapa, kde si po rozkliknutí dané země můžete přečíst všechna aktuální pravidla. Skvělou oriantaci také poskytuje vyhledávač letenek www.skyscanner.com, kde si dokonce můžete vyfiltrovat trasu, odkud kam letíte a zobrazí se Vám informace přímo pro tuto cestu (např. pro let z ČR do USA platí jiná pravidla, než pro let z Mexika do USA). Vždy si ale poté ještě ověříme informace přímo na stránkách vlády v dané zemi. Většinou má každá země svůj informační web, kde jsou všechna pravidla podrobně vypsána. Takové stránky lze lehce najít na internetu.

Lidovky.cz: A co stránky českého ministerstva zahraničních věcí?

Upřímně, rádi bychom doporučili i tyto stránky, nicméně informace jsou zde bohužel často neaktualizované a také jsme se setkali i s tím, že jsou dokonce nepravdivé. Několikrát jsme se při cestě do jiné země snažili zjistit informace přímo na českých ambasádách v daných zemích. Někdy byl přístup velmi ochotný a snažili se pomoct, i když sami neměli potřebné informace od vlády v dané zemi. Někdy jsme obdrželi spíše důvody, proč tam nejezdit, než odpovědi na naše otázky. Pro cestování v této době bychom tedy doporučili spíše jiný zdroj informací.

Lidovky.cz: Obecně teď zažívá cestování útlum. Chovají se k Vám místní v dříve turistických destinacích jinak? Vidíte nějaké rozdíly?

Ze zemí, které jsme navštívili, nemáme porovnání z dřívějších dob. Na cestách jsme na začátku pandemie slýchali, že například někde nechtěli turisty z Evropy ubytovat, nebo vpustit do obchodu. My osobně jsme se však s ničím takovým nikde nesetkali. Naopak, všude k nám byli lidé milí a spíše se snažili pomoct. Přišlo nám, že si naopak vážili toho, že tam jsme a třeba u nich i něco utratíme. Občas spíše cítíme možná trochu zoufalost prodejců v turistických oblastech, kdy jsou v nabídkách všeho možného opravdu velmi neodbytní. To je ale pochopitelné, přece jenom je to jejich práce a dnes už jim jde mnohdy opravdu o přežití.

Lidovky.cz: A co památky? U mayských pyramid jste byli téměř sami...

To je asi ta největší výhoda cestování v dnešní době. U mayských pyramid už někdo byl, i když asi ne tolik lidí, jako dříve. Nicméně například v chrámu Angkor Wat v Kambodži, jsme za celý den potkali pouze dvacet lidí, přitom normálně ta projde sedm tisíc lidí denně. Na ostrově Koh Rong Sanloem jsme byli téměř celý měsíc pouze se stovkou dalších lidí, skoro jako trosečníci. Tureckou Kappadokii jsme viděli bez davů čínských turistů a v kráteru Ngorongoro jsme za celý den potkali pouze pětici aut s turisty. To byly dříve absolutně nemyslitelné zážitky a i dnes se s nimi asi může málokdo pochlubit.

Lidovky.cz: Na cestě jste rok. Změnil se Váš způsob cestování? Zrychlili jste, nebo naopak trávíte více času na jednom místě?

Na začátku cesty jsme měli představu, že v každé zemi strávíme alespoň měsíc, nakonec jsme v několika zemích zůstali dokonce i déle. Neřekli bychom, že by se způsob cestování změnil. Od začátku jsme nastaveni tak, že když se nám někde líbí, zůstaneme tam delší dobu a pokud se někde necítíme dobře, jedeme dál. Všeobecně máme radši spíše pomalejší cestování. Cestování z místa na místo po dvou dnech je velmi náročné a dlouhodobě si ho ani neumíme představit. Už nám není dvacet.

Lidovky.cz: Změnil se za ten rok způsob, jak si balíte batoh? Co jste „vyloučili z přepravy“ jako naprosto zbytečné?

Aleš to má jednoduché, vyhodil jedno tričko a přibalil jedny kraťasy, jinak má sbaleno stejně, jako na začátku. Lucie se zbavila pár kousků méně praktického oblečení, ale také vlastně žádná zásadní změna neproběhla. Oba máme 50ti litrovou krosnu a malý příruční batoh, to nám od začátku cesty stačí. Určitě se však změnila rychlost balení, dnes jsme za 10 minut připraveni vyrazit skoro kamkoliv.

Lidovky.cz: Začali jste propagovat vlastní průvodce místy, která jste navštívili. Proč jste se do jejich příprav pustili?

Do průvodců jsme se pustili úplnou náhodou, aniž bychom to nějak plánovali. Vzniklo to v Tanzánii, kdy jsme při návštěvě Zanzibaru začali dostávat opravdu velké množství zpráv od našich sledujících s dotazy, jak se do země dostat, co navštívit, kolik tam co stojí, kde se ubytovat a podobně. Těch zpráv bylo někdy i více než 100 denně a dost se opakovaly, takže jsme sepsali průvodce, kde je možné tyto informace zjistit. Napsali jsme do nich veškerá pravidla pro vstup do země, kde sehnat letenky, kde se ubytovat, co navštívit, za jaké ceny tam žít. Přidali jsme i různé užitečné kontakty, nebo mapy treků v horách. Aktuálně sepisujeme průvodce pouze pro země, do kterých se dá cestovat a které jsme osobně navštívili. Nyní jsou k dispozici průvodci pro ostrov Zanzibar, pevninskou část Tanzánie a Madeiru. Nedávno jsme dokončili také e-book, kde najdete tipy pro levné cestování a aktuálně pracujeme na průvodci po mexickém Yucatánu.

Lidovky.cz: Je o průvodce zájem? Kde si ho mohu koupit?

Ano, až nás překvapilo jak velký. Máme na ně i velmi pozitivní ohlasy. Snažíme se je napsat opravdu stručně, ale zároveň do nich vměstnat všechny potřebné informace. Průvodci mají většinou maximálně 20 stran A4, takže je přečtete, během chvilky. Všechny tyto průvodce můžete získat na našem instagramu (profil najdete ZDE). Už nás napadá i spousta dalších věcí, do kterých se pustit, ale o tom třeba někdy příště.

Lidovky.cz: Dochází vám peníze, nebo vám to jen nedalo a rozhodli jste se podělit o na vlastní kůži získané postřehy a informace?

To cestování samozřejmě něco stojí, nicméně když člověk všechno prodá, něco to hodí. Navíc na cestě nějak nerozhazujeme, takže ještě nějakou dobu vystačíme. Toto spíše vyloženě vyplynulo ze situace. Ještě pár měsíců zpět, jsme na žádné průvodce neměli ani pomyšlení a vůbec nás nenapadlo, že je budeme někdy psát. Prostě to tak nějak přišlo do cesty. Rozhodě nechceme, aby se z toho stalo něco, u čeho musíme sedět od rána do večera. Paradoxně to, že jsme začali psát průvodce, nám dnes ušetří spoustu času, protože těch dotazů na Instagramu bylo opravdu hodně.

Lidovky.cz: V které zemi, které jste dosud procestovali, mají nejlepší kávu?

Kávu máme oba dva opravdu rádi a tu prostě ochutnáme všude, stejně jako pivo. Všeobecně nám velmi chutnala káva v Kambodži. Sice většinou není lokální, ale udělat ji umí. Co se týče vyloženě lokální kávy, ta nám moc chutnala v Tanzánii v Usambarských horách. Moc jsme si také pochutnali na kávě ve Vietnamu.

Vesnička Kampong Phluk - Kambodža

Lidovky.cz: Důvodem, proč jste všechno prodali a začali cestovat, byla vážná choroba Lucie. Zlepšil se její zdravotní stav?

On to nebyl ani tak hlavní důvod, jako spíše poslední kapka (o začátku cesty čtěte ZDE). O tom, že odjedeme na delší dobu do světa, jsme mluvili už dříve. Když Lucie onemocněla, uvědomili jsme si, že takhle to dál nepůjde a rozhodli jsme se to splnit. Už když jsme odjížděli, tak za sebou Lucie měla kus práce a její zdravotní stav byl podstatně lepší, než třeba o rok dříve. Na cestě se pak potvrdilo naše přesvědčení, že odjezd byla dobrá volba. Diagnóza Crohnovy choroby, úzkosti, panické ataky a v neposlední řadě obří cysta v podbřišku, jsou pryč. Lucie se uzdravila sama, její lékař tvrdí, že je to zázrak. I tohle je téma, o které se chce v budoucnu podělit s ostatními a inspirovat tak lidi, kteří trpí podobnými problémy.