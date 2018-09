Středisko St. Anton. Pohoda v horách, adrenalin na e-motorkách

St. Anton ležící v Tyrolsku je vyhlášený horskými túrami a cyklistickým vyžitím v čele s e-biky. Od ostatních alpských destinací se liší netradičními elektrickými motorkami přímo v horách a nadstandardním luxusem přímo ve městě.

Kam na kolo?

Svými údolními cyklostezkami a táhlými výjezdy po zpevněných cestách láká St. Anton i vyznavače e-biků, které si můžete zapůjčit jak početných půjčovnách v centru města, tak přímo v hotelích. Celkem najdete v okolí St. Antonu až přes 200 km značených cyklotras, jejichž výletním cílem může být vyhlídka nebo průzračná přehrada.



My se nechali vyvézt lanovkou na Rendl, odkud jsme po šotolinové cestě sjeli na údolní cyklostezku 771 a po Sattelwaldweg (18a) jsme podjeli po zvlněné hřebenovce vrchol Sattelkopf, čímž jsme se dostali do vedlejšího údolí Verwaltal. Stačilo už jen pár minut do kopce a odkryl se nám výhled na tyrskysově modrou přehradu Verwalsee. Zpátky do St. Antonu už se jede z kopce po asfaltové cestě, takže jet klidně můžete i na pevném nebo trekkingovém kole.

St. Anton v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 h 10 min



1 jízda na lanovce Galzig/Gampen/Rendl dospělí 15 eur



Jízda lanovkou na vrchol Valluga 26 eur



3-denní permanentka dospělí 39 eur



Provozní doba lanovky Galzigbahn, Vallugabahn I a Vallugabahn II denně 8:30 – 16:30



Provozní doba lanovky Rendlbahn St, Čt Provozní doba lanovky Kapallbahn/Gampenbahn Po,Út,Pá,So,Ne



Ubytování www.grieshof.com



Webové stránky www.stantonamarlberg.com



Nově v Antonu nejsou ochuzeni ani milovníci trailů a mohou si vyzkoušet zbrusu nový Galzig trail, na který vyváží lanovka Galzigbahn a už od jejího výstupu je trail srozumitelně značený, takže ho nemůžete minout.



Galzig Trail na rozdíl od výše uvedených cyklostras není určený široké veřejnosti, ale už o něco zkušenějším bikerům, kteří jistě ocení ryzí přírodní charakter trailu, protože se jede po prudké „cik-cak“ turistické pěšině, kde mají nyní bikeři přednost.

Na trailu se vystřídají kamenité a kořenovité sekce s vyhlazenějšími úseky a v jednom místě dojde i na dřevěnou lávku, která tu je ovšem jediným umělým zásahem na celé trase. Konec trailu je kousek nad městečkem St. Anton, kam sjedete buď po pěší stezce nebo asfaltové cestě.

Kam na pěší túru?

Z horských vyhlídek nesmíte vynechat Vallugu (2 811 m), kam se můžete dostat buď kombinací tří různých lanovek, nebo se vydat po svých ať už napřímo (ideálně ale s pomocí aspoň jedné lanovky), nebo oklikou po hřebenovce. My jsme se nechali vyvézt sedačkovou lanovkou na vrchol Kappal, odkud už směrnice navigují směrem na Vallugu. Z Kappalu jde o nějaké 2,5 hod pohodové chůze.

Zatímco zpočátku jdete po terénně nenáročné pěšině, po nějaké půl hodině začíná přituhovat a na řadu přichází i skalnaté pasáže, kde je potřeba chytit se i rukama. Nepotřebujete ale samozřejmě žádné úvazy, takže cestu zvládnou i průměrní turisté a dávka adrenalinu je přiměřená.

Na místních túrách se mi líbí jejich „tříbarevný charakter“. Zatímco začínáte na zelených alpských pastvinách, pěšiny vás posléze tahají šedivými skalisky a obyčejně přibyde i bílá barva v podobě sněhu. Zatímco směrem na Galzig je pohled malebně zelený, na stranu ke Kappalu se tyčí krkolomné skály různých tvarů.

Kam za adrenalinem?

Stejně jako loni, i letos jsme nemohli vynechat návštěvu mladičké Eldorado Areny, která kromě pumptracku na kola nabízí i motocrossový okruh pro elektrické motorky. A nejde jen o zábavu pro potetované drsňáky, ale klidně i pro křehké dívky, protože úvodní proškolení připraví na jízdu i úplného začátečníka, který neseděl nikdy na žádné motorce.

Přímo na místě vám zapůjčí chrániče (páteřák, hruď, lokty), integrální helmu s brýlemi, boty, rukavice a dres. Pak už jen stačí pamatovat na váhu na předním kole v zatáčkách a můžete vesele brázdit okruh plný zatáček a terénních vln, na kterých si kolega Tom i směle poskočil.

Eldoradu Arenu najdete v údolí Verwaltal, na jehož začátku musíte nechat auto na parkovišti a následně jít zhruba 10 minut pěšky. Zapůjčení e-motorky s celou další výbavou včetně bot vyjde na 39 eur a arena je otevřena každá den od 10 do 18 hod.

Kam s dětmi?

S dětmi můžete vyrazit lanovkou Rendlbahn nebo Galzigbahn na dětská hřiště nebo zkusit nenáročnou procházku od výstupní stanice lanovky Galzigbahn na „Wasserspielpltz“, tedy vodní hřiště, kde mohou dělat na tekoucí vodě malé přehrádky nebo se pomocí lana a voru přebrodit přes jezírko.

Co dělat večer?

St. Anton přímo vybízí k večernímu životu, ať luxusně působícími kavárničkami nebo restauracemi. Na večerní program si samozřejmě připravte naditější peněženku, pivo ve městě vyjde kolem 5 eur. V úterý byste si pak neměli nechat ujít „Tiroler Abend“, který se koná v centru městečka v Arlbergsaalu. Místní se tu představí v tradičních rakouských krojích, zpívají, tančí, brousí kosy, skáčou na chůdách, nebo se doslova kopou do zadku…vše samozřejmě v rámci pobavení publika!



Tip na ubytování

Ubytovaní jsme byli v hotelu Grieshof přímo u hlavní promenády městečka, kde nás každoročně přivítá slovensky hovořící Juliana a poradí, kam za výletem. V hotelu oceňujeme prostorné pokoje, smoothie k snídani, výborné dezerty k večeři a samozřejmě wellness se saunami, vířivkou i bazénem. V rámci ubytování jsme získali tzv. Premium Card, se kterou máte zdarma všechny okolní lanovky, vstup do bazénu nebo minigolf a také veškeré další aktivity tzv. Týdenního programu jako je třeba jóga, e-bike výlety s průvodcem nebo lukostřelba. Více o Premium Card zde.