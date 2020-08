V cestovním ruchu je celosvětově ohroženo 120 milionů míst

ŽENEVA V cestovním ruchu je letos kvůli koronaviru celosvětově ohroženo 120 milionů pracovních míst. Těžce postiženy budou rozvíjející se země a hlavně ženy, varuje v zprávě OSN.

„Krize je masivní šok pro rozvinuté ekonomiky, ale pro rozvíjející se země je to stav nouze,“ řekl ve videoprojevu generální tajemník OSN António Guterres. Mnohé z těchto zemí jsoupřitom na turistice silně závislé. V Africe se sektor cestovního ruchu loni podílel na veškerém vývozu deseti procenty.



Kvůli zavřeným hranicím, liduprázdným hotelům a zrušeným letům se podle zprávy počet zahraničních turistů v letošních prvních pěti měsících globálně snížil o 56 procent. Za celý rok by pak mohl klesnout o 78 procent. To by znamenalo pro cestovní ruch ztrátu mezi 910 miliardami (20,1 bilionu Kč) a 1,2 bilionu dolarů (26,5 bilionu Kč).



Firmy podnikající v cestovním ruchu jsou navíc většinou malé a střední podniky, které nemívají větší rezervy. „Zvláště ohroženy jsou ženy, mladí lidé a nelegální zaměstnanci,“ řekla k možným ztrátám pracovních míst Sandra Carvaová ze Světové turistické organizace (UNWTO), která je součástí OSN. Ženy totiž podle zprávy tvoří více než polovinu všech zaměstnanců v cestovním ruchu.