V Nizozemsku vás doma vás může navštívit jen jeden člověk denně, říká Čech

Petr Homolka žije a pracuje již několik let v Nizozemsku a tvrdí, že je na tom země podobně jako Česko co se týče protipandemických opatření. Největší rozdíl vidí v chaotickém oznamovaní nových zákazů a změn.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Holandsku vypadá a jaká opatření zde platí?

Je to tady podobné jako v Česku. Je zavřený celý HoReCa sektor, nicméně většina podniků stále nabízí take-outy a dovážku jídla. Obecně jsem měl pocit jsem měl od srpna, kdy jsem se sem přestěhoval, pocit, že místní podniky na to jsou velmi dobře připravené. Na druhou stranu finanční problémy mají samozřejmě také a spousta z nich má na oknech vyvěšené nálepky apelující na podporu od zákazníků. Kulturní i sportovní aktivity jsou také omezeny, ale v porovnání s jinými zeměmi došlo například k uzavření fitness center docela pozdě, až v polovině prosince. I když si každý do fitka zarezervovat místo. Bylo to super, navíc ve fitku pro každého dezinfekce, takže i v rámci možností bezpečné.

V polovině ledna byl zaveden zákaz nočního vycházení od deváté večer do půl páté ráno každý den. V kombinaci s pravidlem, že vás doma může denně navštívit pouze jedna osoba, to znamená prakticky nulový společenský život. Na ulici je dovoleno chodit v párech. Větší skupiny jsou zakázané.

Před Silvestrem byla také zavedena povinnost negativního testu pro vstup do země, který se navíc kontroluje už předtím, než nastoupíte do letadla či autobusu. Mám pocit, že za celou dobu pandemie byl takto přísně omezen vstup do země poprvé. Roušky jsou povinné uvnitř všech budov. Z pracovního hlediska jsou téměř všichni na home officu, protože veškeré kanceláře jsou uzavřené již od října. Školy byly dlouho zavřené, nicméně se budou otevírat, což je úleva pro pracující rodiče.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Většina lidé zde opatření dodržuje. Samozřejmě to není stoprocentní, ale lidé mají spíše pocit, že musí pomoct a uvědomují svou zodpovědnost v řešení celé situace. To si myslím, že je největší rozdíl v porovnání s Českem, ale i jinými zeměmi. Ale mám zkušenost jen s tím, co se děje v Amsterodamu, nevím, jak je tomu jinde. Tipoval bych ale, že podobně.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Lidé jsou samozřejmě unavení, v posledních týdnech bylo v Nizozemsku i několik nepokojů spojených s novými, přísnějšími pravidly. Nicméně to je spíše výjimečná záležitost a lidé v tom vidí možnost, jak upustit své frustraci, která je často pochopitelná. Jinak si myslím, že se s pandemií lidé naučili žít. Nikdo nemá radost, ale necítím zde zas tak značné napětí ve společnosti - jako tomu je jinde. Každopádně ale všichni vyhlížíme konec všeho.

Lidovky.cz: Jak se v zemi staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Lidé se k tomu staví pozitivně, ale neznám konkrétní čísla z veřejných průzkumů. Místní vláda je kritizována za pomalý začátek vakcinace, což potvrzují i čísla. Plánuje se nakoupit dostatek dávek vakcíny pro všechny a do března, Ale přesná strategie ještě není k dispozici. Všechno komplikuje i fakt, že zde nedávno padla vláda a obecné volby jsou vypsány na březen, což trochu zpomaluje a komplikuje vše.

Lidovky.cz: Dokázal byste porovnat situaci v Holandsku a v Česku?

To je pro mě složitá otázka, dění v Česku sleduji jen z dálky. Největší rozdíl ale vidím v tom, jaký chaos v Česku je každý den či týden ohledně nových pravidel, pravá ruka většinou neví, co dělá levá. Zde vláda jednou za týden udělá tiskovou konferenci, kde představí plán na dalších několik týdnů dopředu a mezičase žádné změny nejsou, což přispívá k relativnímu klidu ve společnosti.

V porovnání s Českem zde zůstaly mnohem déle otevřené různé podniky, a to až do konce listopadu. Kromě barů a restaurací, ty se zavřely na konce září. Ale muzea A fitness centra byla otevřená až do poloviny prosince. A fungovalo to, lidé dodržovali pravidla a člověk neměl pocit, že hazarduje. Na druhou stranu je fér říct, že ta čísla tady nebyla tak strašidelná jako v Česku. Takže to rozhodně pomohlo.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Vídám se s malou skupinou několika přátel několikrát do týdne, ale jinak trávím většinu času doma. Pravidla se snažím dodržovat, necestuji, vyhýbám se větším davům lidí. Tak nějak jsem si na tento nový režim zvykl, mám svoje každodenní rituály a naopak ten čas navíc využívám produktivně na projekty, které mám rozjeté.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

To bohužel nemohu soudit, protože jsem s ním zatím neměl zkušenost.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Pokud mají lidé příznaky, tak ano. Jinak za poplatek, který se pohybuje, myslím, mezi 150 až 200 euro.