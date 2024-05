Vydejte se do Siřemi. Na místo, o kterém Franz Kafka říkal, že zde prožil nejlepší čas svého života

Škrtněte si představu zachmuřeného muže se smutnýma očima a podlomeným zdravím, který v temných a nezdravých pražských bytech škrábe pochmurné texty. Naopak se s Kafkou vydejte tam, kde to měl rád a kam jezdíval na prázdniny či na dovolenou: třeba do Třeště, do Roztok a do Želíz, do Frýdlantu, Turnova nebo do Liberce.

Byl zdatný a vytrvalý plavec, uměl jezdit na kajaku a nějakou dobu dokonce měl na Vltavě vlastní veslici. Se svým nejlepším přítelem Maxem Brodem jezdili po celé Evropě a navštěvovali zajímavá místa. Například v roce 1909 se vypravili do severní Itálie, do městečka Riva u jezera Lago di Garda, o rok později zamířili do Paříže.

Praha, osudové město Od úmrtí Franze Kafky uplyne záhy celé století: zemřel 3. června 1924 v malém sanatoriu Dr. Huga Hoffmanna v Kierlingu u Klosterneuburgu. Okouzlení tím, co kdy vytvořil, ovšem trvá dodnes a jeho osudovým městem zůstává Praha. Projděte se místy, kde strávil většinu svého života, tedy Starým Městem, kde bydlel a kde pracoval, navštivte kafkovské kavárny či Muzeum Franze Kafky. Program Roku Franze Kafky zahrnuje řadu zajímavých akcí a projektů. Kromě výstav a divadelních performancí je jedním z nejviditelnějších kousků kafkovská tramvaj, která jezdí Prahou na pravidelných linkách a zvenku i zevnitř ji zdobí ilustrace Simony Lore a Kafkovy citáty. Program všech akcí a také spousty zajímavostí o Kafkovi najdete na webech: Unesco Prague

Prague.eu

Kafka 2024

Podle literárního vědce Reinera Stacha můžeme Kafku rozhodně považovat za největšího sportovce ze všech významných německy píšících pražských autorů začátku 20. století. Přestože nebyl činný v žádném klubu a nezávodil, jeho sportovní aktivity dalece přesahovaly tehdejší měšťanské standardy.

Ostatně celý jeho přístup k vlastnímu tělu byl tak trochu kafkovský: sám sobě se zdál být hubený (právem) a slabý (neprávem). Měl mírný sklon k hypochondrii, hodně se zabýval otázkami zdravé výživy a oblékání, byl abstinent, vegetarián, nekuřák, a dokonce nepil ani kávu.

Byl pyšný na svou celkovou zdatnost, dlouho si myslel, že ho dobrá fyzička ochrání před chorobami, a přátelům rád předváděl, jak rychle dokáže veslovat. Zkrátka Kafka, jak ho neznáme.

Málokdo znal Kafku tak dobře jako jeho spolužák z univerzity Max Brod, ten, který po jeho smrti vydal všechna jeho dostupná díla. Když v srpnu 1917 Kafka dostal první záchvat chrlení krve, právě Brod ho donutil jít k lékaři.

Diagnózu a další pokračování Kafkovy choroby známe všichni: měl tuberkulózu, nemoc, na kterou se v té době často umíralo. Marně s ní zápasil sedm dalších let, z nichž velkou část trávil v zotavovnách a léčebných ústavech v Čechách i v zahraničí.

Po téhle zdrcující zprávě si Kafka v pojišťovně, kde pracoval jako úředník, vybral volno „na zotavenou“. Z několika míst si nakonec zvolil Siřem, vesničku na Podbořansku, kde se v té době jeho nejmladší a nejoblíbenější sestra Ottla starala o malý statek svého příbuzného.

Pobyt se nakonec protáhl na osm měsíců a Kafkovi kromě vzpomínek na „nejlepší čas života“ přinesl i spoustu inspirace. Hodně odpočíval, hodně četl, pomáhal sestře a poznával život na vsi – třeba když se snažil zbavit myší a pak si zase stěžoval na příliš přítulnou (a přežranou) kočku. Zkrátka klasický spisovatel na venkově.

Název obce je odvozený od slova osiřet, je součástí města Blšany, dnes tu žije jen pár desítek obyvatel, ovšem její literární význam je obrovský: podle některých kafkologů právě tady Kafka našel předobraz svého tajemného zámku, stěžejního místa románu, který začal psát až v roce 1922.

Až se zastavíte v Siřemi a zadíváte se na mohutnou barokní sýpku nad vesnicí, zkuste se v čase přenést o pár měsíců, do zimní krajiny, a začtěte se do Kafkova Zámku: „Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem. Zámecké návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma, ani nepatrný záblesk světla nepřipomínal velký zámek. Dlouho stál K. na dřevěném mostě vedoucím do silnice ke vsi a díval se nahoru do zdánlivé prázdnoty.“

Proč by to nemohlo být právě tady?