Čínské knedlíčky dim sum krok za krokem. Jak na ně?

Čínské knedlíčky dim sum můžete servírovat jako předkrm, ale klidně i jako plnohodnotný oběd či večeři. Vyzkoušejte recept blogerky Lindy Müllerové, která vydala veganskou kuchařku A co teda jíš?

DIM SUM

Na těsto:



200 ml light kokosového mléka



250 g hladké mouky



špetka soli



Na náplň:

1 balení marinovaného tofu



2 jarní cibulky



2 stroužky česneku



hrst čerstvého koriandru



3 lžíce sójové omáčky



2 lžíce kokosového oleje + na restování



půl či celá lžíce drceného římského kmínu dle chuti



půl lžíce mletého anýzu dle chuti



1 lžička kmínu



1 lžička kurkumy



půl lžičky mletého zázvoru



půl lžičky mleté skořice



chilli a pepř dle chuti



Navrch:

2 lžíce černého sezamu



jarní cibulka



libovolná omáčka k servírování



Tofu rozňahňáme vidličkou a naložíme do směsi oleje, sójovky, utřeného česneku a koření. Necháme alespoň hodinku odpočinout v lednici. Jarní cibulku nakrájenou na kroužky hodíme na rozpálený kokosový olej, po chvilce přidáme nadrobno nasekaný koriandr a nakonec i tofu. Vše krátce orestujeme a necháme vychladnout.

Do směsi mouky a soli postupně zapracujeme kokosové mléko a vzniklou neforemnou hroudu se pokusíme proměnit v krásně hladké a nelepivé těsto. Na pomoučeném vále z něj vyválíme přibližně půl centimetru silnou placku, ze které vykrájíme kolečka akorát tak do dlaně (cca 8 cm). Doprostřed pak nahňácáme lžíci náplně a zabalíme buď jednoduše jako knedlíky, anebo třeba do tvaru měšce. Každý kousek následně uložíme do papírového košíčku na muffiny, knedlíčky se tak nebudou lepit k pařáku.



Do většího hrnce nalijeme několik centimetrů vody, kterou přivedeme k varu. Jakmile nad hrnec umístíme pařák s knedlíčky, voda by měla už jen lehce probublávat. Knedlíky vaříme v páře přibližně 5 minut. Podávat je můžeme takto obyčejně, nicméně mnohem víc chutnají osmažené dokřupava. V každém případě je nakonec nezapomeneme posypat sezamovými semínky, pokrájenou jarní cibulkou a přihodit k nim oblíbenou omáčku. Doplnit je můžeme také kousky čerstvé limetky.