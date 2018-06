ČSSD by stáhla návrh, který omezuje dávky na bydlení

PRAHA Pokud sociální demokracie povede ministerstvo práce a sociálních věcí, stáhne sporný chystaný návrh změn v dávkách na bydlení. Při čtvrteční sněmovní debatě to řekl předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Ministryně v demisi Jaroslava Němcová (ANO) své záměry před poslanci hájila. Omezí podle ní nadužívání a zneužívání dávek. Peníze mají směřovat k potřebným lidem, nikoli k těm, kteří si na dávkách postavili byznys, zdůraznila.



Sněmovna se sešla k debatě o plánovaných úpravách v dávkách na bydlení na podnět skupiny poslanců v čele s KDU-ČSL. Lidovci by chtěli ministerstvo přimět k odkladu záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů. Kluby ANO, ČSSD a KSČM v úvodní diskusi deklarovaly, že program navrhované mimořádné schůze nepodpoří. S největší pravděpodobností tedy nebude schválen a Sněmovna k žádnému závěru nedospěje.

Němcová řekla, že systém sociálních dávek byl léta koncipován tak, že se lidem nevyplatí pracovat, obce mohly rozprodat své byty a ubytovny a příležitosti se chopily soukromé skupiny. „Pomáháme lidem, ale zejména pomáháme soukromému byznysu v této oblasti,“ podotkla. Aniž by někoho jmenovala, existuje podle ní mnoho politiků, kteří vlastní ubytovny a byty, do nichž dávky směřují.

Chvojka: „S takovou reformou nesouhlasíme“

Naopak podle Chvojky změna k lepšímu nemůže nastat bez dostupného systému sociálního bydlení, nyní navrhovaná úprava by postihla i chudší pracující rodiny a seniory. „S takovouto reformou nesouhlasíme a ČSSD ji rozhodně nepodporuje,“ řekl. V ČSSD nyní končí referendum o vstupu do menšinového kabinetu s ANO s tolerancí KSČM. Ministerstvo práce by měl vést sociálnědemokratický nominant Petr Krčál. „Pokud budeme mít ministerstvo práce a sociálních věcí, takový návrh náš ministr stáhne,“ řekl Chvojka.



Němcová uvedla, že její případný nástupce bude mít na takový krok právo. Varovala před tím, že bude pokračovat stav, kdy se obcím vyplácí prodávat nemovitosti a soukromníkům rozjíždět takzvaný obchod s chudobou.

Zástupci ANO, ČSSD i KSČM upozorňovali na to, že jde o záměr, který ještě neprojednala vláda, novely příslušných zákonů tedy ani nedoputovaly do Sněmovny a mohou se ještě měnit. Proto je podle nich předčasné o nich v dolní komoře diskutovat.