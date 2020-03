Budou muset do karantény všichni navrátilci ze zahraničí? Petříček to v pondělí navrhne vládě

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí navrhne vládě kvůli zhoršení koronavirové pandemie ve světě, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý, kdo se vrátí do České republiky. Petříček to uvedl na Twitteru.

Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, seznam těchto zemí se naposledy rozšířil v pondělí. Nyní na něm je 19 zemí, přičemž v poslední vlně ministerstvo zdravotnictví seznam rozšířilo o Spojené státy, Izrael, Kanadu, Malajsii, Austrálii a Portugalsko. „Situace ve světě se ale zhoršuje, proto v pondělí vládě navrhnu povinnou čtrnáctidenní karanténu všem vracejícím se. To znamená bude jedno, odkud se kdo vrací. Zdraví je na prvním místě,“ uvedl Petříček. Tomáš Petříček (Twitter) @TPetricek Na návratu našich občanů ze zahraničí spolupracujeme od počátku s českými hygieniky. Situace ve světě se ale zhoršuje, proto v pondělí vládě navrhnu povinnou 14denní karanténu VŠEM vracejícím se. Tzn. bude jedno, odkud se kdo vrací. Zdraví je na prvním místě #spolutozvladneme 13 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Dosud platná pravidla pro návrat z rizikových zemí nakazují karanténu dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizincům s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území Česka. Pro ostatní jsou hranice zavřené. Evakuační lety přepravily už 257 Čechů zpátky do vlasti. Dalších 300 je na cestě, upozornil Petříček Za rizikové oblasti označilo ministerstvo zdravotnictví státy zasažené silněji koronavirem. Seznam zemí se proto postupně mění, v pondělí z něj vypadly Čína a Jižní Korea, kde nemocných výrazně ubylo. Vláda tento týden povinnou dvoutýdenní karanténu nařídila až na výjimky i takzvaným pendlerům. Přeshraniční pracovníci do ní budou muset po návratu ze zahraničí.